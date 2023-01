Taiwans utsending til USA, Hsiao Bi-khim, sier de har lært av Ukrainas krig med Russland. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Taiwan lærer av krigen i Ukraina

Taiwans utsending til USA sier at de har lært mye fra krigen i Ukraina som kan hjelpe dem å forsvare seg mot et eventuelt kinesisk angrep.

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier Hsiao Bi-khim at en av lærdommene er å forberede reservister og sivilbefolkningen på den type totalkrig som Ukraina opplever.

– Alt vi gjør nå, er å hindre at smerten og lidelsen fra tragedien i Ukraina gjentar seg i Taiwan, sier Hsiao.

– Til sjuende og sist prøver vi å unngå bruken av militær styrke, Men i verste fall forstår vi at vi må være bedre forberedt, sier hun videre.

I løpet av året som er gått, har spenningen økt mellom Kina og Taiwan, inkludert ved at Kina har skutt raketter over øya og suspenderte all dialog etter at kongresslederen Nancy Pelosi besøkte Taiwan.

Taiwan lever under konstant trussel om kinesisk invasjon siden Kina mener at øya er en del av Kina og en dag skal gjenforenes med fedrelandet.

Hsiao sier at de også har lært av Ukraina at de må ha flere og bedre våpen, blant annet luftvern og mobile våpensystemer, som Javelin, Stingers og HIMARS. Det er allerede inngått avtaler med USA om kjøp av noen slike våpen.