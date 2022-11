LØST: Kriminalbetjent Steve Smith i Toronto-politiet på en pressekonferanse i Toronto mandag.

Gentest kan ha løst 40 år gammel drapsgåte i Canada

To personer ble drept i 1983 i den kanadiske byen Toronto, men ingen ble tatt for drapene. Nå er en mann pågrepet etter at en gentest førte til nye svar.

22 år gamle Erin Gilmour og 45 år gamle Susan Tice ble funnet knivstukket og drept med få måneders mellomrom i Toronto 1983.

De hadde begge blitt utsatt for seksuelle overgrep inne på sine egne soverom. Men ingen ble pågrepet for drapene.

I 2000 førte DNA-teknologi til at man kunne fastslå at det var snakk om én gjerningsmann. Disse DNA-funnene ble nylig kjørt gjennom gentesting.

Etter hvert kunne man begrense treffene slik at man satt igjen med kun én person som ikke tidligere hadde blitt undersøkt av politiet.

Denne mannen, en 61-åring, ble i forrige uke pågrepet i sitt hjem i Ontario.

– Vi hadde aldri kommet fram til hans navn dersom vi ikke hadde benyttet oss av denne teknologien, sier kriminalbetjent Steve Smith i Toronto-politiet.

Politiet sier de nå vil undersøke 61-åringen opp mot andre uløste drap.

RØRT: Erin Gilmours bror Sean McCowan tørket en tåre under mandagens pressekonferanse.

– En lettelse

Mannen ble arrestert den 24. november og fraktet til Toronto, siktet for to drap.

Både 22 år gamle Gilmour og 45 år gamle Tice ble utsatt for seksuelle overgrep og knivdrept i sin egen seng i august og desember i 1983.

De bodde kun få kilometer fra hverandre i Toronto, skriver kanadiske CBC.

Gilmour håpet å bli klesdesigner, og var datteren av en gruveeier. Tice var en familieterapeut med fire barn i tenårene.

– Uansett hvor lettet vi er over å fortelle om denne pågripelsen, vil vi aldri få Erin eller Susan tilbake, sier fungerende politimester i Toronto, James Ramer.

TAKKET: Sean McCowan og Kaelin McCowan er brødrene til avdøde Erin Gilmour.

Brødrene til 22-åringen var også til stede under pressekonferansen mandag.

De takket politiet for arbeidet og sa at familien «alltid ville lurt på hva som kunne ha blitt» om ikke hun hadde blitt drept.

– Dette er en dag som jeg, og vi, har ventet nesten en mannsalder på. Det setter endelig et navn og et ansikt på noen som for oss alle har vært et spøkelse, sier broren Sean McCowan, og fortsetter:

– På et vis er det en lettelse at noen er pågrepet. Men det bringer også tilbake minner om Erin, og det brutale, meningsløse drapet på henne.

Avslørt av familien

Allerede i år 2000 klarte etterforskere å koble de to drapene sammen ved hjelp av DNA-funn, fortalte fungerende politisjef Ramer under pressekonferansen mandag.

I 2019 begynte politiet med å se på familiært DNA for å identifisere DNA-eierens familiegruppe.

Det innebærer blant annet å sammenligne DNAet man finner på åsteder med nettsider der folk frivillig laster opp DNA for å finne folk man er i slekt med, kalt slektskapsdatabaser.

Dette er samme metode politiet i USA brukte for å identifisere «The Golden State-killer», som i august 2020 ble dømt til livstid i fengsel for minst 13 drap, mer enn 50 voldtekter og over 120 innbrudd i California på 70- og 80-tallet.

Les også Drapsoffer identifisert etter 48 år Politiet har lett etter identiteten til «Kvinnen i sanddynene» i en mannsalder.

Under pressekonferansen fortalte sjefetterforsker Steve Smith at man jobbet bakover for å bygge slektstreet til eieren av DNA de fant på åstedene.

Da de fattet mistanke mot mannen som nå er siktet, gikk de rettens vei for å sikre en DNA-prøve av ham for å sammenligne.

Han hadde aldri tidligere blitt sett på i forbindelse med etterforskningene.

– Om vi ikke hadde brukt denne teknologien ville vi aldri funnet fram til hans navn, sa Smith til pressen.

Ikke brukt i Norge

I Norge er lovverket rundt søk etter slektninger litt uklart, ifølge Bioteknologirådet. Politiet har DNA-registre for savnede personer og DNA knyttet til kriminalitet.

De skriver at politiet allerede har programvare som gjør det mulig å få vite om det er delvis overlapp mellom to profiler, men at de ikke bruker denne funksjonen. Det er ikke avklart om dagens lovverk åpner for slike søk.

Slektskapsdatabaser har ikke vært brukt av norsk politi, men er til utredning av Riksadvokaten, skriver Bioteknologirådet videre.

Datatilsynet har tatt til orde for at vilkårene for politimyndigheters bruk av DNA-profiler fra slektskapsdatabaser bør være like strenge som reglene for politiets eget register, ifølge Bioteknologirådet.

Da politiet forsøkte å identifisere eieren av DNA-et som ble funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs, igangsatte de en storstilt slektsgransking for å finne eieren.

De gikk helt tilbake til 1700-tallet for å finne mannen som i disse dager møter i retten, tiltalt for å ha drept 17 år gamle Tengs i 1995.