Unntakstilstand innføres i Honduras

Honduras' president Xiomara Castro innfører unntakstilstand for å ta opp kampen mot gjengvirksomheten som er ute av kontroll i landet.

NTB

Honduras har lenge vært plaget av fattigdom, bandevirksomhet og vold og drap i forbindelse med narkotikasmugling. De siste årene har gjengene også i økende grad utsatt vanlige folk og butikkeiere for utpressing.

Unntakstilstanden blir innført kort tid etter at hundrevis av buss- og taxisjåfører demonstrerte i hovedstaden Tegucigalpa med krav om at myndighetene setter en stopper for at gjengene presser dem for beskyttelsespenger, som gjengene kaller krigsskatt.

– Vi finner oss ikke lenger i at arbeidere blir truet og drept for ikke å betale utpresserne, sa lederen for bussjåførenes fagforening, Jorge Lanza.

2.500 sjåfører drept

Han sa at 50 sjåfører er drept hittil i år, 2.500 over de siste 15 årene, og at busselskaper og sjåfører har betalt gjennomsnittlig 10 millioner dollar i måneden til gjengene for å få lov å drive videre.

Castro sa i forbindelse med kunngjøringen at regjeringen nå erklærer krig også mot utpressing, etter at det allerede er erklært krig mot korrupsjon, straffrihet og narkosmugling. Unntakstilstanden må godkjennes av nasjonalforsamlingen.

Utstrakt fattigdom og arbeidsløshet, kombinert med gjeng- og narkotikavold, tvinger nærmere 800 mennesker til å forlate landet hver dag, de fleste av dem i retning USA.

Sammen med nabolandene El Salvador og Guatemala utgjør Honduras det såkalte Dødstriangelet, dominert av voldelige gjenger som kalles maras, som kontrollerer narkotikasmugling og organisert kriminalitet.

Populært, men tvilsomt tiltak

I El Salvador innførte president Nayib Bukele unntakstilstand i mars etter at gjenger hadde drept 62 mennesker på én dag.

Unntakstilstanden, som setter noen av grunnlovens bestemmelser til side og gir politiet forsterket myndighet til å arrestere og varetektsfengsle folk, er forlenget hver måned.

Tiltaket har vist seg populært i et hardt prøvet folk etter hvert som minst 56.000 mennesker er arrestert for forbindelse til gjengene.

Men menneskerettsorganisasjoner har talt opp flere tusen brudd på menneskerettighetene og minst 80 dødsfall i fengslene. De sier at unge menn blir arrestert bare på grunn av alderen eller fordi de bor i slumområder dominert av gjenger.