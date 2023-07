LUFTANGREP: Bilder viser eksplosjoner i Gaza tidlig onsdag morgen.

Israel angriper Gaza etter rakettangrep

Israel gjennomfører tidlig onsdag morgen luftangrep mot Gaza etter rakettangrep fra samme sted. Dette skjer etter en to dager lang israelsk militæraksjon på Vestbredden.

NTB

Det israelske forsvaret meldte natt til onsdag at flyalarmen gikk, og at det var snakk om rakettangrep fra Gazastripen.

– Fem raketter ble skutt opp fra Gazastripen og mot israelsk territorium. IDFs luftforsvar fanget opp alle rakettene, skriver forsvaret i en uttalelse.

Senere gikk Israel til motangrep.

– Som svar på rakettene som ble fyrt av tidligere i kveld, gjennomfører IDF nå luftangrep mot Gazastripen, står det i en uttalelse.

En palestinsk sikkerhetskilde opplyser til nyhetsbyrået AFP at Israel har truffet et militæranlegg nord på Gazastripen som brukes av Hamas, men at ingen er skadet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for å ha skutt opp rakettene, skriver Al Jazeera.

Angrepene skjer etter en to dager lang israelsk militæraksjon mot flyktningleiren Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Aksjonen er den mest omfattende Israel har gjennomført på Vestbredden på 20 år.