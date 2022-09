«EDIBLES»: Cannabis-produkt med THC kan kome i ulike formar og fasongar.

Lovleggjort ved ein feil?

VG (USA): Fleire og utsalsstadar i delstaten Minnesota har byrja / byrja å selje produkt med cannabis-ingrediensen THC, etter ei lovendring i sommar. No spør fleire seg om politikarane eigentleg skjønte kva dei stemte over.

Publisert: Nå nettopp

Lovendringa kom overraskande på, da delstaten er styrt av eit fleirtal republikanarar, som ikkje har ønska legalisering. Likevel, i slutten av juni, vart demokratane sitt forslag vedteke, einstemmig og utan debatt.

Det betyr at amerikanarar over 21 år i delstaten no kan kjøpe etelege ( «edibles») eller drikkbare varer som inneheld tetrahydrocannabinol (THC), ingrediensen i cannabis som gjer deg «høg».

Frå før var hamp og cannabidiol (CBD) lovleg i delstaten, føresett at det inneheld mindre enn 0,3 prosent THC. Den nye lova gjer det no lovleg å selje produkt som inneheld 5 milligram THC pr. porsjon, eit nivå som kan gi ein rusande effekt.

Tullar du?

– Dette lovleggjer ikkje marijuana. vi gjorde ikkje akkurat det, gjorde vi? sa senator og republikanar Jim Abeler, like etter avstemminga.

– Tullar du?, svarte kollega Tina Liebling.

Dialogen er sitert av det lokale nyheitsmediet KSTP.

I følgje lova må THC-produkta vere frå sertifisert hamp, men effekten vil vere den same anten det er avleia frå hamp eller marihuana, forklarer ein ekspert.

– Dette vil gjere deg «høg», det er det ingen tvil om. Folk kallar det hamp-avleia THC, som får det til å høyrast ut som noko anna enn marihuana, men folk kjem til å ansjå det for å vere det same, seier Jason Tarasek, leiar i ein lokal cannabisorganisasjon.

SALSHYLLE: THC og CBD-produkt kan både kan røykast, drikkast eller etast opp.

– Ingenting skjult

Det er uklart om det republikansk-leia Senatet fullt ut innsåg kva dei vedok.

Senator Jim Abeler seier til avisa StarTribune at han ikkje innsåg at lova ville legalisere THC-produkt før den gjekk gjennom.

– Eg trudde vi gjorde ei teknisk endring, og utfallet vart større enn eg forventa.

Han og andre har i ettertid gitt uttrykk for at det bør skje ei revurdering.

Demokrat og forslagsstillar Heather Edelson seier til den same avisa at hennar mål var å få gjennom eit lovverk med tydelegare reguleringar avi industrien.

– Det var ingen spørsmål eller diskusjon i debatten, men ingenting var skjult i dette endringsforslaget, seier ho til Eyewitness news.

Ei bølge av avkriminalisering

I USA har bruk og besittelse av cannabis vore ulovleg under federal (nasjonal) lov sidan 1970.

Til trass i dette har dei fleste statar no legalisert bruk, anten for medisinske formål eller til fritt bruk. Det er legalisert i 19 statar og 12 statar har avkriminalisert bruk.