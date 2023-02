Justyna Wydrzynska med støttespillere etter et resttmøte i oktober i fjor

Risikerer fengsel for abort-hjelp

Justyna Wydrzyńskam hjalp en ung kvinne med å skaffe abortpiller. For det risikerer hun tre år i fengsel.

Polen har ikke bare en av Europas strengeste abortlover, de straffer også dem som hjelper kvinner med å få abort.

Mandag begynte siste del av rettssaken der Justyna Wydrzynska er tiltalt for å ha sendt abortpiller i posten til en kvinne som ønsket å avslutte svangerskapet. Dette er første gang i Europa at noen er tiltalt for å hjulpet en annen person til abort.

– Jeg er uskyldig, og jeg venter et slikt utfall, sa hun i retten mandag ifølge TV-kanalen Wiadomosci.

Tross strenge lover anslås det at 120 000 polske kvinner får utført abort hvert år. De kan enten reise til flere naboland som tilbyr dem hjelp, eller de får utskrevet abort piller av leger som jobber i skjul, eller sender dem fra utlandet.

– Det finnes et stor undergrunnsapparat som hjelper abortsøkende kvinner i Polen, forteller Patricia Kaatee i Amnesty Norge.

Politisk rådgiver i Amnesty Norge , Patricia Kaatee

Forbudt å hjelpe

Justyna Wydrzyńskam (47) i Abortion Dream Team(ADT) og Abortion without borders, er en av dem. Hun har egen erfaring fra å leve i et voldelig parforhold og være gravid.

Da hun hørte om Ania, som ventet sitt andre barn og levde med en voldelig partner, sendte hun henne sine egne abortfremkallende piller i posten. Hendelsen fant sted under pandemien i 2020.

Ania hadde da allerede forsøkt å ta seg til Tyskland for å få utført abort, men ble oppdaget av partneren, som klarte å forhindre henne i å reise, i følge hjemmesiden til ADT. De består av en gruppe polske kvinner som har egne erfaringer med abort, og nå vier livet sitt til å hjelpe abortsøkende medsøstre.

Polen er et av to EU land der abort nærmest er totaltforbudt. Kvinner som tar abort, blir ikke direkte straffet, men alle som bidrar til at de får utført aborten, kan straffeforfølges.

En demonstrant utenfor rettslokalet der saken mot Justyna Wydrzynska ble behandlet.

Laget felle

Anias mann skal ha oppdaget hva som skjedde, og ringte politiet og varslet om abortpillene som befant seg i hjemmet. Det førte til at pillene ble konfiskert av politiet, og Justyna Wydrzyńskam ble pågrepet, skriver hjemmesiden til ADT.

– Saken har versert for rettsapparatet flere ganger, men måtte utsettes fordi Ania selv har nektet å møte, forteller Kaatee.

Hun sier det har vært spekulert i om årsaken kan være frykt for partneren, og Wydrzyńskam har bedt retten etterforske hans voldelige bakgrunn.

– Abort er et stort tabu i Polen, og kvinner som søker abort kan utsettes for mye hat. Det kan være en svært krevende situasjon å være i, påpeker Kaatee.

Justyna Wydrzynska og hennes støttespillere blir intervjuet etter forrige rettsmøte, som var i oktober i fjor.

Nær hundre medlemmer av EU-parlamentet har skrevet brev til polske påtalemyndigheter og bedt om at saken mot Wydrzyńskam henlegges. Hun har også fått støtteerklæringer fra flere FN utsendinger og den største sammenslutningen av gynekologer og fødselsleger i verden (FIGO). Den belgiske regjeringen har bevilget 200 000 kroner i støtte til organisasjonen hun representerer. Folk fra hele verden har sendt brev til påtalmyndigheten i Polen, og Amnestys underskriftskampanje til støtte for henne har samlet titusenvis av navn.

Da retten ble satt klokken 0900 mandag morgen i distriktsdomstolen i Warszawa, var Ania på plass for å vitne.

Neste høring i saken er 14. mars, skriver Wiadomosci.