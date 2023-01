Jevgenij Prigozjin (t.v.) grunnla og driver det private militære selskapet Wagner-gruppen. På bildet er han fotografert under en begravelse den 24. desember. Vladimir Putin (t.h.) er fotografert under utdelingen av militære ordener den 31. desember.

Wagner-sjef vil ha mer makt: − Det må tære på Putins tålmodighet

Vladimir Putin er presset av Jevgenij Prigozjin og hans private hær Wagner-gruppen. Mannen kjent som «Putins kokk» prøver å skaffe seg stadig mer makt.

Prigozjin vil at det private, militære selskapet med leiesoldater som han har grunnlagt, skal få juridisk anerkjennelse av Kreml. Han kritiserer det ordinære, russiske militæret – og beskylder dem for å «hvile».

Samtidig prøver Kreml – ifølge Institute for the Study of War (ISW) – å få overtale russiske militærbloggere som kritiserer den militære innsatsen i Ukraina til å dempe kritikken i bytte mot politisk prestisje.

Jevgenij Prigozjin ble styrtrik på å levere mat til Kreml, derfor kalles han «Putins kokk».

Etter å ha holdt den private militære hæren Wagner-gruppen så hemmelig som mulig gjennom mange år, har Prigozjin siden i sommer plutselig tatt en posisjon i rampelyset – og han krever nå at Wagner-gruppen anerkjennes.

Prigozjin grunnla Wagner-gruppen i 2014 og etter at deres omdiskuterte soldater har blitt brukt av russerne rundt i verden, særlig i Afrika, gjennom årene, har Wagner-gruppens soldater siden 24. februar 2022 vært sentrale i Ukraina-krigen.

Mens Vladimir Putins iscenesatte nyttårstale har fått en lunken mottagelse blant mange, blant annet fordi det hevdes at det skal ha vært brukt skuespillere som «soldatene» i bakgrunnen, får det stor oppmerksomhet at Prigozjin har vært hos sine soldater ved fronten i Ukraina og sendt ut videoer i nyttårshelgen (russerne feirer nyttår og jul hele denne uken).

ETTERSØKT: Jevgenij Prigozjin står på FBIs ettersøktliste.

Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale Studier er ekspert på Wagner-gruppen og Prigozjin:

– Prigozjin var på besøk hos Wagner-soldatene i Ukraina nyttårsaften. Han gjorde et nummer ut av å poengtere at han gjerne ville være der soldatene var, sier hun til VG.

– Mange har satt det opp mot Putins noe oppstilte nyttårstale, som ble holdt foran en gruppe soldater – eller som mange har poengtert, ikke riktige soldater, men skuespillere i uniform, noe som bare forsterker bildet av at Putin er fjernt fra virkeligheten.

KOKK: Jevgenij Prigozjin serverer Putin på sin restaurant utenfor Moskva i 2011.

– Hvordan ser Prigozjin på seg selv?

– Han har kjørt en kampanje som handler om å fremstille seg selv om en ekte patriot, som kjemper for Russland, i motsetning til den komfortable eliten, som lever sine normale liv i Russlands større byer. Han snakker om at barna til eliten ikke blir innkalt til krigen. Og han har lenge vært en kritiker av Russlands krigsinnsats. Kritikken har gått på navngitte generaler, folk i forsvarsdepartementet og byråkrater som han beskylder for ikke å gjøre jobben sin godt nok.

– Hva tenker du om de nye videoene?

– De er interessante, fordi jeg tidligere har sett ham kjøre mer parløp med Putin. Han har, så vidt jeg vet, ikke på noe tidspunkt kritisert Putin eller hans innsats i krigen. Både Putin og Prigozjin har faktisk kritisert den komfortable elite – særlig de som har penger i vesten, en vestlig tenkemåte eller som ikke bygger sine liv opp omkring «russiske verdier», selv om de bor i Russland.

– Men det er at videoene av Prigozjin i felt blir sett som en opposisjon mot Putin må nok tære på Putins tålmodighet. Det tror jeg ikke Putin synes noe om, sier Karen Philippa Larsen.

Den omstridte nasjonalisten Igor Girkin – som er dømt til livsvarig fengsel in absentia for sin rolle i nedskytingen av Malaysia Air-flyet over Ukraina i 2014 – har skrevet om Putin og Prigozjins opptredener på Telegram.

Mens han ikke ønsker å kommentere Putins tale, mener han at Prigozjin bestemte seg for å bekjempe byråkrati og korrupsjon og holdt en oppsiktsvekkende nyttårstale.

ISW skriver at «flere russiske kilder berømmet Prigozhin for en serie opptredener med ekte russiske soldater i frontlinjen i Ukraina på nyttårsaften og nyttårsdagen».

Blant videoene som Prigozjin har lagt ut, er et intervju med en leiesoldat fra Elfenbenskysten, her lagt ut av Anton Herasjtsjenko i det ukrainske innenriksdepartementet.

Institute for the Study of War fastslår at «Prigozjin brukte rapportering om avdøde Wagner Group-leiesoldater og hans fremtredende rolle i nyttårsfilmene til å fortsette å presse på for lovlig anerkjennelse» av Wagner-gruppen og for å «kritisere byråkrater som ikke er gunstige» for Wagner-gruppen.

Det heter videre at «Prigozjin fortsetter å søke økt legitimering av og statlige fordeler for Wagner-styrker, selv om private militærselskaper er ulovlige i Russland».

Betyr dette at Putin har mistet kontrollen over Prigozjin?

– Jeg tror Putin har brukt Prigozjin for å kritisere forsvaret indirekte. Det er ikke så lett for Putin å gå direkte på forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov. Hvis forsvarsministeren gjør en så dårlig jobb, hvorfor beholder han ham i jobben da, poengterer Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

– Samtidig må Putin være skuffet over den russiske krigsinnsatsen, og jeg vil tro at han til en viss grad vil føle seg lurt. Da er det mer bekvemt å la kritikken gå gjennom Prigozjin. Men når du bruker en aktør som Prigozjin bevisst for dine formål, risikerer du på et tidspunkt at mister kontrollen over aktøren. Jeg tror Putin foreløpig anser at han har Prigozjin under kontroll, men det er ikke umulig at han kan miste den, sier Tor Bukkvoll.

ISW skriver at «Kreml samarbeider sannsynligvis med noen russiske militærbloggere som er villige til å selge seg ut i bytte mot politisk prestisje».

De nevner spesielt Aleksandr Slavkov og Jevgenij Poddubnyj, som begge deltok i et nyttårsshow i prime time på statlig russisk TV den 31. desember, som er den viktigste dagen i den russiske nyttårs- og julefeiringen. Begge har kritisert den russiske armeens feil i Ukraina.

JOBBER: Vladimir Putin i et møte med utdanningsminister Valerij Falkov den 3. januar 2023.

På sitt selskaps Telegram-konto kommer Prigozjin med klar kritikk av de militære. På spørsmål fra en reporter om hvorfor Wagner-gruppen selv måtte ta seg av de døde i nyttårshelgen, svarer Prigozjin at de som skulle ordne slikt, altså det russiske militæret, «har hvilt helt siden krigen startet».

Prigozjin anklager også myndighetene for å behandle døde soldater som «gjenstander i plastposer». ISW skriver at Prigozjin tidligere har klaget på at myndighetene nekter at Wagner-leiesoldater skal begraves på militære kirkegårder.

Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet fastslår at Prigozjins Wagner-gruppe ikke har klart å gi Russland noen store seirer i krigen.

– Nå har de satt inn store deler av Wagner-gruppen langs fronten i Ukraina, men de har ennå ikke klart å erobre Bakhmut, til tross for at de har prøvd i månedsvis.

– Hvilken posisjon har Prigozjin tatt i Russland?

– Han har vært veldig aggressiv i sin kritikk av de regulære styrkenes manglende evner og mener at det er han som skal redde krigen for Russland. Det er ingen tvil om at det har vært en kampanje for å posisjonere seg, men for å klare det, må han levere militære seirer. Det har han ikke klart, sier Peter Viggo Jakobsen.

– Hvordan tolker du det han har gjort i nyttårshelgen?

– Det er enda et forsøk på å få en sterkere stilling – med sikker adgang til våpen og forsyninger til sine soldater. For det er ingen tvil om at Russland er presset på materiell. Det er konkurranse om hvem som skal få forsyningene. Skal de til Prigozjin eller til de vanlige styrkene? Det finnes sikkert generaler i armeen som er lei av Prigozjins kritikk og gjerne vil lukke munnen på ham. Det kan de gjøre ved at han ikke får ammunisjon.

– Så det kan være et internt maktspill i Russland?

– Ja, og jeg kan ikke se at Prigozjin nå er i en maktposisjon som gjør at han kan true hverken Putin eller de væpnede styrker, sier Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet.