TRØBBEL I PARADIS: Grunnlegger av kryptobørsen FTX, Sam Bankman-Fried, blir eskortert inn i Magistrate Court i Nassau på Bahamas, for et fenglingsmøte.

Skjebnedag for Sam Bankman-Fried: Kan bli utlevert til USA

Sam Bankman-Fried, tidligere toppsjef for kryptobørsen FTX, ble mandag 13.desember arrestert på Bahamas, siktet for bedrageri og svindel. Nå kan han bli utlevert til USA.

VG oppdaterer saken

Klokken 16.55 onsdag melder Reuters at Bankman-Fried hadde forlatt fengselet på Bahamas. Bankman-Fried ble fraktet til Bahamas’ rettssal for et fengslingsmøte.

Under møtet skal Bankman-Fried ha sagt til dommeren at han ønsker å bruke sin rett til å bli utlevert til et fengsel i USA.

Bankman-Fried ble deretter ført til forvaring i påvente om at dommeren skal fatte en avgjørelse.

Den Bahamiske utenriksministeren må formelt godkjenne utleveringen for at den skal kunne gjennomføres.

Ifølge CNN sier Bankman-Frieds advokat, Jerone Roberts, at Bankman-Fried ønsker å bli utlevert så raskt som mulig.

– Stort bedrageri

Kryptobørsen FTX har gamblet med kundenes penger og regnskapene viser seg å være et eneste stort rot.

Flere hundre milliarder kroner skal ha gått opp i røyk.

– Dette er en av de største bedrageriene i den amerikanske historien, sa den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet av New York, Damian Williams, tidligere i desember.

STORSVINDLER: Omkring en million kunder kan ha tapt pengene sine etter kollapsen til kryptobørsen FTX.

Info FTX Info Kryptobørs hvor kunder kan handle kryptovaluta med hovedkvarter på Bahamas. Stiftet av Sam Bankman-Fried (30) i 2019. Børsen omsatte en rekke ulike kryptovaluta, men hadde også sin egen mynt, FTT. Var på det meste verdsatt til 32 milliarder dollar. 2. november ble det kjent at brorparten av FTT-beholdningen befant seg hos Alameda Research, et investeringsselskap eid av Bankman-Fried som skulle være helt uavhengig av FTX. 6. november meldte en av verdens andre største kryptoaktører, kinesiske Changpeng Zhao, at han ville selge sin beholdning med FTT. Det skapte et press på prisen og startet en bankkrise, hvor kunder forsøkte å selge sine mynter. FTX havnet i en likviditetsskvis og klarte ikke å betale ut alle kundene og måtte stoppe uttak. Da kollapset kursen. Changpeng Zhao sa 8. november at det kunne være aktuelt for hans Binance å kjøpe FTX, men trakk seg dagen etter, som gjorde at FTX kollapset fullstendig. 11. november gikk Bankman-Fried av og FTX søkte konkursbeskyttelse. 19. november ble Sam Bankman-Fried arrestert i Bahamas Vis mer

Omkring én million kunder kan ha tapt pengene sine på kollapsen av kryptobørsen. De 50 største kreditorene kreditorene Et selskap som skylder penger.har mer enn 3,1 milliarder dollar utestående, kom det frem søndag.

Bostyreren BostyrerenI konkursprosesser tar en bostyrer (ofte en advokat) over kontrollen av selskapet og rydder opp ved å få oversikt over hva og hvem selskapet skylder penger og hvilke verdier selskapet sitter på. som nå er oppnevnt av domstolen for å rydde i FTX, John J. Ray III, sparer ikke på kruttet i konkurspapirene.

– Jeg har vært bostyrer for flere av de største selskapskollapsene i historien. Jeg har hatt oppsyn med saker som har involvert anklager om kriminalitet og misligheter, sier advokaten.

Han viser så til at han blant annet hadde ansvar for å rydde opp etter Enron-skandalen.

Enron var tidenes største konkurs i USA da selskapet gikk over ende i 2001, etter omfattende regnskapsjuks som blant annet skjulte store underskudd og enorm gjeld etter feilslåtte investeringer

Likevel mener Ray III at FTX-skandalen er enda større:

– Aldri i min karriere har jeg sett så fullstendig mislykket selskapsstyring, og et så fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon som her, uttaler advokaten i konkurspapirene.