FRANSK JA: Frankrike er blant landene som gjenopptar bruken av AstraZeneca-vaksinen. Statsminister Jean Castex holdt pressekonferanse torsdag. Foto: Martin Bureau / AP

Flere land gjenopptar bruk av AstraZeneca-vaksine

Tyskland, Italia, Frankrike og Spania er blant land som gjenopptar bruken av AstraZenecas vaksine etter anbefaling fra Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA).

Av NTB og Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Også Kypros, Latvia og Litauen har kunngjort at de vil ta i bruk AstraZenecas vaksine igjen, melder NTB. Irlands regjering ventes å ta en beslutning fredag.

Alle disse landene var blant flere som satte vaksinen på pause etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger. Men etter at EMA torsdag slo fast at vaksinen er trygg og effektiv, velger de å gjenoppta bruken av den.

Norge og Sverige er blant landene som vil vente med å ta i bruk AstraZeneca-vaksinen igjen til det er gjort flere undersøkelser.

Fredag er den franske statsministeren Jean Castex blant dem som skal få sprøytestikket.

– Jeg vil bli vaksinert med denne vaksinen for å vise at vi kan ha full tillit til den, sier Castex.

– For tidlig å konkludere

I Norge mener Folkehelseinstituttet (FHI) at det er for tidlig å gjenoppta bruken av AstraZeneca-vaksinen. Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, sa på en pressekonferanse torsdag kveld at undersøkelsene av mistenkte bivirkninger fortsettter.

– Vi mener det er for tidlig å konkludere, og venter med en avgjørelse til neste uke. Vaksinasjonen med AstraZeneca vil fortsatt være på pause inntil vi har et mer fullstendig bilde av situasjonen, sa Stoltenberg.

– Det er samarbeid mellom kliniske fagmiljøer i Norge, og internasjonalt. Vi forfølger spor både knyttet til de kliniske undersøkelsene, også hvor vaksinen er produsert og hvilke partier det er snakk om.

Norsk gjennombrudd

En forskergruppe på Rikshospitalet har fått internasjonal oppmerksomhet etter at gruppen, ledet av overlege og professor Pål André Holme, mener de har funnet årsaken til hvorfor flere helsearbeidere ble innlagt med alvorlige blodpropper etter å ha tatt Astra-Zeneca-vaksinen.

Ekspertenes hypotese var at vaksinene utløste en uventet immunreaksjon hos de syke helsearbeiderne, og at reaksjonen trigget systemet slik at man fikk en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

Denne hypotesen mener de nå å ha fått bekreftet.