EU strammer inn vaksineeksporten

EU har vedtatt å begrense vaksineeksporten til Storbritannia og andre land, for å lette forsyningsmangel i unionen.

Årsaken er det EU oppfatter som en urettferdig fordeling av vaksinedoser mellom unionen og Storbritannia, skriver NTB. EU mener at mens de selv har tillatt eksport av vaksiner til Storbritannia, har de ikke mottatt noe i retur.

Samtidig har tallet på vaksinerte i Storbritannia økt taktfast, mens det går saktere i EU.

– Derfor innfører vi i dag to endringer i den eksisterende mekanismen, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Endringen ble kunngjort etter et møte i EU-kommisjonen onsdag.

Reglene vil gjøre det vanskeligere for farmasøytselskaper å eksportere covid-19-vaksiner ut av EU, og vil trolig først og fremst ramme Storbritannia, skriver NYT.

AstraZeneca har fabrikker i flere ulike EU-land, og er dessuten også avhengig av EU-kontrollerte havner. Et eksportforbud vil dermed gjøre det vanskelig for det britiske selskapet å eksportere, til tross for at de ikke lenger er en del av unionen.

– Århundrets verste krise

De nye reglene kan også bety at doser fra Moderna og Pfizer, som var beregnet på eksport, blir igjen for å vaksinere EU-innbyggere.

– Vi må sørge for betimelige og nødvendige vaksineleveranser til EU-borgere, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen onsdag.

– Hver dag teller, føyet hun til.

KRISE: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har uttalt at vi befinner oss i århundrets verste krise, og at europeere må vaksineres så fort som mulig. Foto: Francisco Seco / AP Pool

– Vi er i århundrets verste krise. Jeg utelukker ingenting, fordi vi må sørge for at europeere blir vaksinert så raskt som mulig, uttalte von der Leyen forrige uke.

– Menneskeliv, sivile friheter og den økonomiske velstanden vår er avhengig av det – hastigheten på vaksineringen, det å bevege oss fremover.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har vært sterkt kritisk til innstrammingene. Han har blant annet anklaget EU for «vaksinenasjonalisme».

– Vi sloss mot samme pandemi over hele det europeiske kontinentet, sa Johnson på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Siden begynnelsen av februar har EU eksportert mer enn ti millioner vaksinedoser til Storbritannia, men har ikke mottatt noen fra fabrikkene der.

I tillegg til millioner av doser av AstraZeneca-vaksine, har Storbritannia også importert vaksiner fra produsenten Pfizer fra fabrikker i Belgia.

Totalt eksporterte EU mer enn 40 millioner doser vaksine til 33 land i løpet av denne tidsperioden. 70 millioner doser forble innen unionen.

Vaksineringstempo

Andre grunner til å stoppe eksporten i henhold til lovforslaget er om leveransene skal gå til land med "høyere vaksineringstempo enn EU" eller hvor "smittesituasjonen er mindre alvorlig", ifølge NYT.

Siden slutten av januar har vaksineprodusenter måttet få tillatelse før en leveringsdose sendes til land utenfor EU.

Av de 300 eksportmulighetene har bare én blitt stoppet så langt. Det betydde en mindre levering av AstraZenecas vaksine til Australia. Beslutningen ble tatt på grunnlag av at landet i utgangspunktet er smittefritt.