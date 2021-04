OVERTAR: Sønnen til den avdøde presidenten Idriss Déby, Mahamat Kaka, under Débys valgkamp tidligere i april. En uke før han døde vant Déby presidentvalget nok en gang, etter å ha styrt Tsjad siden 1990. Nå tar sønnen over kontrollen i landet. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Strammer grepet etter presidentens død

Hæren har oppløst nasjonalforsamlingen og innført portforbud for å sikre kontrollen i Tsjad etter at presidenten døde tirsdag. – Det vil overraske meg om de vil klare å beholde stabiliteten, sier forsker.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tirsdag ble det kjent at Tsjads president Idriss Déby er død, etter at han ifølge militære talspersoner skal ha pådratt seg skader da han besøkte soldater som kjempet mot opprørere nord i landet.

Kort tid etter dødsfallet ble annonsert, kunngjorde hæren at Débys sønn, Mahamat Kaka, skal lede landet gjennom et nasjonalt overgangsråd de neste 18 månedene, ifølge Al Jazeera.

John Karlsrud, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), tror myndighetene raskt vil stå overfor en situasjon der opprørere forsøker å overta kontrollen i landet.

– De vil høyst sannsynlig få seriøse sikkerhetsutfordringer på hjemmebane, og det vil overraske meg om de vil klare å beholde stabiliteten, sier han.

– Har styrt med jernhånd

Landet i Sahel-regionen i Afrika har blitt styrt av Déby i 30 år, etter at han tok makten i et militærkupp i 1990.

Gjennom de siste 30 årene har presidenten slått ned på opprør med jevne mellomrom.

– Han har styrt med jernhånd, og brukt alle tilgjengelige midler for å sikre stabilitet i landet, sier Karlsrud, som også var rådgiver for FNs spesialutsending i Tsjad fra 2008 til 2010.

Allerede tirsdag er det klart at også de som nå overtar makten forsøker å sikre kontrollen: I tillegg til å utnevne et nasjonalt overgangsråd, ledet av Débys sønn, innførte hæren portforbud og stengte grensene. I tillegg har de oppløst både regjeringen og nasjonalforsamlingen.

FORSKER: John Karlsrud leder forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn

Store styrker i Sahel-regionen

Tsjad var underlagt fransk kolonistyre fra slutten av 1800-tallet frem til 1960, da landet ble selvstendig, og under Débys ledelse har Tsjad vært en viktig alliert for Frankrike i Afrika.

I en offisiell uttalelse fra det franske presidentpalasset i etterkant av Débys død skriver myndighetene at Déby har «gjort en utrettelig innsats for landets sikkerhet og for stabiliteten i regionen gjennom tre tiår».

Tsjad får midler til å drive med såkalt kontraterror-arbeid, og har bidratt med styrker i det sentrale og vestlige Afrika i kampen mot Boko Haram ved Tsjadsjøen og til FNs fredsoperasjon i Mali (MINUSMA).

– Tsjad har skilt seg ut ved å gi ekstra store styrkebidrag til FN-styrken i Mali, og har vært villige til å ta farlige og vanskelige oppgaver. Det har gjort at de har hatt store tap over tid, sier Karlsrud.

MØTE: Tidligere president Idriss Déby i møte med Frankrikes president Emmanuel Macron i 2018. I Frankrikes offisielle uttalelse etter Débys død heter det at «Frankrike mister en modig venn». Foto: Blondet Eliot/ABACA / ABACA

Styrkene fra Tsjad er et sentralt element i kampen mot terror gjennom alliansen Multinational Joint Task Force, som kjemper mot Boko Haram, og G5 Sahel-styrken, som kjemper mot jihadister i Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger og Tsjad, forteller Karlsrud.

– Landet har tatt på seg vanskelige militære oppdrag utenfor landets grenser, men det kan raskt snu nå. Det er stor sannsynlighet for at de vil måtte bruke en stor del av styrkene sine på å forsøke å holde fred hjemme, sier Karlsrud.