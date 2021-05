RASER: En ny høyblokk i Gaza ble truffet i israelske luftangrep. Foto: Skjermdump Reuters.

Ny høyblokk i Gaza har kollapset

Like før klokken 18 har enda en høyblokk i Gaza by kollapset etter israelske luftangrep.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Høyblokken ble truffet i et luftangrep i 18-tiden norsk tid. Store deler av den raste sammen, noe som ble sendt direkte på israelsk TV. Der anslo analytikere at det trolig vil bli avfyrt en rekke nye raketter mot Israel som et svar, skriver NTB.

Fra før har to høyblokker blitt ødelagt i israelske angrep.

Onsdag skrev medier i Gaza at det ble sluppet missiler uten eksplosiver over en høyblokk, i en advarsel om et ødeleggende angrep.

Minst 56 skal være drept i Gaza

Helt siden mandag har rakettene haglet fra Israelsk jord mot Gazastripen og andre veien tilbake.

Tirsdag kveld advarte spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, norske Tor Wennesland, om at konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza går mot «full krig».

Så langt er minst 56 sivile drept på Gazastripen. Det inkluderer 14 barn, fem kvinner og en pensjonist, skriver israelske Haaretz. I tillegg skal flere hundre være skadet etter flere dager med bombing i tett befolkede områder.

Det har også blitt skutt hundrevis av raketter mot Israel, men med langt færre sivile tap. Det skyldes det avanserte nedskytingssystemet til det israelske forsvaret «Iron dome» som skyter ned rakettene før de treffer målene sine.

BAKGRUNN:

Hamasledere drept

Onsdag bekreftet Hamas at flere høytstående militærledere er drept i israelske luftangrep. Blant de drepte er angivelig gruppens militære leder i Gaza by, Bassem Issa.

Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet er også ytterligere fire Hamas-ledere er bekreftet drept.

Det skal blant annet dreie seg om sentrale medlemmer av Hamas’ militære ledelse, personer i kretsen rundt Mohammed Def, organisasjonens militære leder, meldte flere israelske medier.

Også en israelsk soldat skal være drept i et rakettangrep fra Hamas, ifølge det israelske forsvaret. Den 21 år gamle soldaten ble drept da en antitankrakett traff en jeep på grensen til Gazastripen onsdag morgen, skriver det israelske forsvaret på Twitter.

To andre ble såret i angrepet, som skjedde ved Netiv Haasara, like nord for grensen. Tilstanden til den ene av dem opplyses å være kritisk.