Israel vil trappe opp militære angrep mot Gaza

I Gaza har nok en høyblokk i Gaza kollapset etter israelske luftangrep. Kort tid etterpå traff flere raketter sivile mål i Israel og tok livet av en seks år gammel gutt. Ingenting tyder på at bomberegnet går mot slutten onsdag kveld.

Ved 21-tiden onsdag ble det klart at det israelske sikkerhetskabinettet har godkjent å trappe opp militære angrep mot Gaza, melder de israelske mediene Times of Israel og Channel 12. Det gjør at Israel kan angripe mål på Gazastripen som er knyttet til Hamas' myndighetsutøvelse i enklaven, for eksempel finansdepartementet, skriver NTB.

Bare noen timer tidligere ble en høyblokk i Gaza truffet i et luftangrep. Store deler av blokken raste sammen på direktesendt israelsk TV. Times of Israel skriver at det var israelske kampfly som utførte angrepet, og at det ble gitt gjentatte advarsler til dem som befant seg i bygget om at det ville komme et angrep.

Israelske medier skriver at slike bygninger ofte huser ledere i terrorgrupper, og at angrepene dermed skal ha ført til at flere sentrale Hamas-ledere ble likvidert.

Det er fortsatt ikke meldt om dødsfall direkte knyttet til boligblokken, men antall døde som følge av israelske angrep på Gaza stiger jevnt. Det inkluderer 14 barn, fem kvinner og en pensjonist, skriver israelske Haaretz.

I tillegg skal flere hundre være skadet etter flere dager med bombing i tett befolkede områder.

Ikke lenge etter direktebildene av den kollapsende høyblokken i Gaza, varslet Hamas at 130 raketter var skutt opp mot Israel. Det skal ha utløst luftalarmen i Tel Aviv og flere andre byer i det sentrale Israel og sør i landet nær Gazastripen. Folk skal deretter ha blitt bedt om å evakuere.

Like etterpå skal flere raketter ha truffet den israelske byen Sderot. En seks år gammel gutt døde i angrepet etter at en av et hus ble truffet. I tillegg til dette er flere personer såret, skriver Times of Israel.

Avisen skriver at flere bygg i byen Ashkelon skal ha blitt truffet av en rakett fra Gaza, blant dem et skolebygg. Ifølge flere israelske medier skal minst 20 personer ha blitt såret her.

Langt færre drept i Israel

Helt siden mandag har rakettene haglet fra Israelsk jord mot Gazastripen og andre veien tilbake.

Tirsdag kveld advarte spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, norske Tor Wennesland, om at konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza går mot «full krig».

Selv om Gaza har langt flere sivile tap, har det blitt skutt hundrevis av raketter mot Israel. IDF hevder at det så langt i konflikten er blitt avfyrt mer enn 1300 raketter fra Gaza mot Israel og hevder at 200 av dem har landet inne på Gazastripen.

Det lave dødstallet i Israel skyldes det avanserte nedskytingssystemet til det israelske forsvaret «Iron dome» som skyter ned rakettene før de treffer målene.

Totalt er det meldt om minst seks drepte sivile, i tillegg til én israelsk soldat. Den 21 år gamle soldaten ble drept i et rakettangrep mot jeepen han satt i ved grensen til Gazastripen.

BAKGRUNN:

Israel trapper opp med artilleriild mot Gaza

Ifølge Haaretz har Israel plassert ut flere artillerisystemer ved grensen til Gazastripen og åpnet onsdag ettermiddag artilleriild mot Gaza ved 18-tiden.

Det israelske forsvaret har også bekreftet at det er sendt to brigader til grenseområdene, noe som ifølge AP kan antyde en bakkeoperasjon.

Samtidig skriver Times of Israel at forsvarsminister Benny Gantz har beordret en økonomisk krisekomité, som gir myndighetene kontroll over økonomien. Avisen påpeker at dette er et sjelden grep, som tidligere er blitt gjort før større militæroperasjoner.

Hamasledere drept

Onsdag bekreftet Hamas at flere høytstående militærledere er drept i israelske luftangrep. Blant de drepte er angivelig gruppens militære leder i Gaza by, Bassem Issa.

Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet er også ytterligere fire Hamas-ledere er bekreftet drept.

Det skal blant annet dreie seg om sentrale medlemmer av Hamas’ militære ledelse, personer i kretsen rundt Mohammed Def, organisasjonens militære leder, meldte flere israelske medier.

Også en israelsk soldat skal være drept i et rakettangrep fra Hamas, ifølge det israelske forsvaret. Den 21 år gamle soldaten ble drept da en antitankrakett traff en jeep på grensen til Gazastripen onsdag morgen, skriver det israelske forsvaret på Twitter.

To andre ble såret i angrepet, som skjedde ved Netiv Haasara, like nord for grensen. Tilstanden til den ene av dem opplyses å være kritisk.

USA med spesialutsending

Onsdag besluttet USAs utenriksminister, Antony Blinken, at landet sender en spesialutsending til Midtøsten for å møte israelske og palestinske ledere.

Målet er at utsendingen kan bidra til å løse konflikten som har blusset opp de siste dagene og skapt frykt for en fullskala krig mellom Israel og Hamas-styrte Gaza.

Hady Amr, en av toppene i det amerikanske utenriksdepartementet som har ansvaret for saker som omhandler Israel og Palestina, får den tunge oppgaven.

Amr vil møte israelske og palestinske ledere i håp om å de-eskalere volden, sier Blinken