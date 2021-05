Bill og Melinda Gates avslutter ekteskapet. Foto: NTB

Bill og Melinda Gates går fra hverandre

Milliardær Bill Gates og kona Melinda går fra hverandre. Det melder Bill Gates selv på Twitter mandag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Etter lang tids overveielse og mye arbeid med forholdet vårt, har vi tatt beslutningen om å avslutte vårt ekteskap. Vi har de siste 27 årene oppdratt tre fantastiske barn og bygget en stiftelse som jobber over hele verden for å gjøre det mulig for alle mennesker til å leve sunne, produktive liv, skriver Bill (65) og Melinda (56) Gates på hans Twitterkonto.

Ekteparet har vært gift siden 1994.

– Vi fortsetter å dele troen på dette oppdraget og vil fortsette å jobbe sammen ved stiftelsen, men vi tror ikke lenger at vi kan vokse sammen som et par i den neste fasen av livene våre, skriver de videre.

De to ber om rom og privatliv for familien som nå skal begynne å navigere i et nytt liv.

Bill Gates er amerikansk dataprogrammerer, businessmann og filantrop. Han er mest kjent for å være blant grunnleggerne av Microsoft Corporation.

Melinda Gates har utdannelse innen datateknologi og økonomi. I 1987 begynte hun å jobbe i Microsoft. Det var der det kommende ekteparet først møttes.

Som følge av suksessen med Microsoft regnes Gates som en av verdens rikeste personer. I en årrekke toppet han denne listen, men er nå forbigått av blant andre grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos.

Se bilder fra parets tidligere Norgesbesøk i bildegalleriet under.

forrige











fullskjerm neste

Han har vært selskapets største aksjonær og ble milliardær i 1986. De siste årene har han trukket seg mer og mer ut av Microsoft. Inntil i fjor satt han i styret i selskapet.

Bill Gates står som nummer fire på Forbes liste over milliardærer i 2021, med 124 milliarder dollar.

De siste årene har ekteparet Gates konsentrert seg om sitt filantropiske arbeid. Filantropi er ifølge Store norske leksikon å drive veldedighetsarbeid motivert av uselvisk nestekjærlighet, uten å tenke på økonomisk gevinst.

Sammen med Warren Buffett etablerte ekteparet i 2010 Giving Pledge. Ideen er en ny standard blant verdens ultrarike, der de offentlig kunngjør at de vil gi bort store deler av verdiene sine til filantropiske prosjekter.

Saken oppdateres.