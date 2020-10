TALTE: President Donald Trump holdt tale på Council for National Policy-møtet 21. august. Foto: Evan Vucci / AP

Lukkede møter med konservative aktivister: − Vi må stoppe valgsedlene fra å bli sendt ut

Videoer fra lukkede møter viser ledende konservative aktivister som oppfordrer publikum til å hindre velgere i å motta skjemaer for poststemmer, skriver Washington Post.

Avisen har fått tilgang til videoer fra lukkede møter i Council for National Policy (CNP), en paraplyorganisasjon for konservative aktivister og donorer, fra februar og august.

På møtene ble det blant annet diskutert valgkampstrategier.

– Dette er en spirituell kamp. Det er godt versus ondt. Vi må gjøre alt i kan for å vinne, sa nestleder for CNP, Bill Walton, under et møte 21. august.

Washington Post har publisert noen av videoene, og referert fra andre uten at de har publisert videomaterialet.

KONFERANSE: Innflytelsesrike republikanere som driver ideelle organisasjoner diskuterte valgkampstrategier under CNP-møter i februar og august, til tross for at det strider mot loven å aktivt støtte en politisk kandidat. Foto: TOM BRENNER / X06967

Tom Fitton, som leder den konservative aktivistgruppen Judicial Watch, oppfordret på samme møte publikum til å stoppe valgsedler fra å bli sendt til velgere, i frykt for at poststemmer skulle føre til valgfusk, skriver avisen.

– Vi må stoppe valgsedlene fra å bli sendt ut, og jeg vil at advokatene som er til stede her forteller oss hva vi kan gjøre, sier han.

– Dette er en krise som vi ikke er forberedt på. Jeg mener, som vår side er ikke forberedt på.

Fitton var også til stede i Rosehage-seremonien ved Det hvite hus, hvor Amy Coney Barrett ble nominert som kandidat til å bli høyesterettsdommer.

I et intervju med Washington Post utdyper han at han mener venstresiden har «gjort dette til et krigsspill» og at hn mener det «kan føre til borgerkrig».

Flere studier viser at poststemme-systemet ikke åpner for omfattende valgjuks, slik president Donald Trump hevder. Men i verste fall kan metoden resultere i at begge sider betviler valgresultatet.

– Hold universitetene stengt

Charlie Kirk, aktivist og leder for den ideelle republikanske studentorganisasjonen Turning Point USA, sa at han var glad for de corona-stengte universitetene.

– Demokratene har gjort en veldig dum ting ved å stenge campusene. De fjerner faktisk en halv million stemmer. Så vær så snill, hold campusene stengt. Det er en veldig bra ting, sier Kirk.

Blant deltagerne på samlingen i Virginia var flere innflytelsesrike aktivister og donorer til stede. Blant andre Ginni Thomas, kona til høyesterettsdommer Clarence Thomas og Leonard Leo, som har vært rådgiver for Trump og bidratt til å samle inn enorme summer til konservative saker og nominasjoner av konservative dommere, ifølge avisen.

Charlie Kirk (26), leder for den konservative studentorganisasjonen Turning Point USA, var positiv til å holde universitetscampuser stengt for å hindre stemmer til det demokratiske partiet under CNP-møtet 21. august. Her fra det republikanernes landsmøte 24. august. Foto: Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 RNC

Donald Trump talte også på CNP-møtet i Arlington, hvor han kritiserte bruk av poststemmer.

J. Christian Adams, tidligere medlem av justisdepartementet og leder for den veldedige organisasjonen Public Interest Legal Foundation, sa under møtet at poststemmer er en agenda fra venstresiden.

– Vær ikke redd for anklager om at du forhindrer folk i å stemme, at du er rasist og så videre, sier han. Til Washington Post sier han at «han står for det han sa fordi det var korrekt».

I vår gikk presidenten hardt ut mot «ballot harvesting», som går ut på å samle inn og levere avgitte stemmesedler. På CNP-møte, uttalte derimot Ralph Reed, leder for Faith & Freedom Coalition, at de planla å gjøre nettopp det.

– Organisasjonen vår kommer til å samle inn stemmesedler i kirker. Vi kommer ikke bare til å gå inn i hvite evangeliske kirker, men inn i latinamerikanske og asiatiske kirker, og samle inn stemmesedler, sa han i februar.

Han har ikke svart på avisens henvendelser.

Kan være i strid med loven

Diskusjonene om valgkampstrategier involverte medlemmer og ledere av en rekke ideelle organisasjoner som har fritak fra å betale skatt på pengegaver de mottar. Det er forbudt for ideelle organisasjoner som får skattefritak å aktivt støtte politiske kandidater, men Washington Post skriver at det er sjelden at denne loven blir håndhevet.

Avisen har fått to jurister i skattevesenet til å se på videomaterialet fra møtene. De mener at noen av uttalelsene kan være i strid med loven.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Marcus Owens, en advokat som tidligere ledet divisjonen for ideelle organisasjoner i det amerikanske skattevesenet IRS.

CNP-direktør Bob McEwen sier til The Washington Post at organisasjonen ikke deltar direkte i valgkampen.

– CNP lager ikke reklamekampanjer eller brosjyrer. Det er et møte mellom ledere, sier han.

Til tross for at ingenting tyder på at republikanerne vil tape på at valget blir gjennomført med poststemmer, har republikanere forsøkt på å begrense muligheten til å avgi stemmer i presidentvalget flere steder i USA.

