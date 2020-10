FORFATTER, JUSEKSPERT OG REPORTER: Nå er Jeffrey Toobin tatt av skjermen på ubestemt tidspunkt. Foto: Evan Agostini / Invision

Amerikansk TV-profil suspendert etter pinlig Zoom-tabbe

CNN-analytikeren Jeffrey Toobin har beklaget til familien etter at han ikke innså at webkameraet var påskrudd under et videomøte.

Toobin er CNNs mest benyttede jusekspert i de mest populære programmene på kveldstid. Han var senest en nøkkelperson for kanalen under høringene med høyesterettsnominerte Amy Coney Barrett.

I tillegg har han siden 1993 jobbet som reporter for The New Yorker.

Det var under et videomøte forrige uke – med blant andre kolleger i det prestisjetunge tidsskriftet – at Toobin onanerte i den tro at kameraet hans var skrudd av, ifølge mediehuset Vice.

Nå er han suspendert fra jobben i The New Yorker, i påvente av en intern gransking. I en e-post garanterer redaktøren overfor de ansatte at magasinet tar denne typen hendelser på alvor.

Ifølge en talsperson fra CNN har Toobin blitt innvilget fri på ubestemt tidspunkt for «å håndtere private anliggender».

– Jeg gjorde en pinlig, dum tabbe mens jeg trodde at kameraet var avskrudd. Jeg beklager til min kone, familien, venner og kolleger, sa han ifølge Vice.

I august lanserte Toobin boken «True Crimes and Misdemeanors – The Investigation of Donald Trump» – som blant annet handler om Russland-etterforskningen etter presidentens valgkamp i 2016.

Den pinlige tabben førte til at han mandag var nødt til å avlyse et planlagt arrangement knyttet til lanseringen av boken.

Publisert: 20.10.20 kl. 08:48

