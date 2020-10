VALGKAMP: Joe Biden i Durham i Nord-Carolina denne uken på valgkampmøte. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Politico: Biden vurderer republikanere som ministre

Om demokraten Joe Biden vinner valget, kan flere republikanere ende opp med å bli utnevnt til sentrale posisjoner i hans regjering.

Det skriver nettstedet Politico i en lengre artikkel tirsdag.

Blant navnene fra Det republikanske partiet som skal være under vurdering av Biden-teamet er John Kasich, tidligere guvernør i Ohio, og Meg Whitman, tidligere sjef i Ebay.

Til felles har de begge at de talte på Demokratenes landsmøte i august.

Nettstedet skriver at å ta republikanere inn i Det hvite hus, om han skulle vinne valget, vil styrke Bidens posisjon som en samlende presidentkandidat.

Artikkelen har ingen åpne kilder fra Biden-kampanjen, men en talsmann for Biden beskriver et eventuelt maktskifte slik:

– Et mangfold av ideologi og bakgrunner er en kjerneverdi.

AKTUELL: Tidligere Ohio-guvernør for republikanerne, John Kasich, skal være en mulig kandidat i en eventuell Biden-regjering. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

– Ikke noe å tape

Eirik Løkke, rådgiver i Civita og ekspert på amerikansk politikk, understreker at det er langt fra tilfeldig at et slik budskap dukker opp nå.

– Selvsagt er det politikk. Det er rundt ti prosent som ennå ikke har gjort seg opp en mening om hvem de skal stemme på. Jeg tror ikke det finnes mange liberale i de ti prosentene. Av dem som er usikre, er de fleste personer som egentlig vil stemme på en republikaner, men som ikke liker Trump. Det er disse som Biden henvender seg til nå, mener Løkke.

– Han taper ikke noe på venstresiden her, legger Civita-rådgiveren til.

PRESIDENTENE: Fra venstre Bill Clinton, Barack Obama og George Bush. De hadde alle til felles at de tok personer fra det motsatte politiske parti inn i ministerposter. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Kritiske røster

Om Biden vinner valget og utnevner republikanere til ministerposter, vil han ikke være den første presidenten som gjør det.

Både demokratene Barack Obama og Bill Clinton, samt republikaneren George W. Bush har tidligere valgt ministre fra motsatt parti.

– Formålet er å bygge bro. Dette er et av Bidens hovedbudskap. Han skal samle USA igjen og ta å ta med en person fra den andre siden er en konkret måte å vise det på, sier Løkke.

Politico siterer imidlertid enkelte kritiske stemmer fra venstresiden i Det demokratiske parti.

– Jeg forstår ikke hvorfor noen som sier «Jeg er Det demokratiske parti» vil gi fordeler til noen som ikke er en demokrat, sier Jeff Hauser, direktør i interesseorganisasjonen Revolving Door Project, ifølge nettstedet.

Matt Bennet fra tenketanken Third Way peker, ifølge Politico, på at Det republikanske partiet i praksis er delt i to, de som er for og mot Trump.

– Vil det å nominere en «Never Trumper» virkelig bringe folk sammen? spør Bennet.

Publisert: 21.10.20 kl. 01:45

