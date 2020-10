MISTENKT: Etter at tabloidavisen New York Post hevdet at presidentkandidat Joe Biden (i midten) hadde misbrukt posisjonen som visepresident for å hjelpe sønnen (t.v.), har flere medier sådd tvil i avisens kildearbeid. Foto: DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mediekrangel i USA: Hevder journalister ble presset

Da New York Post publiserte påstander om Hunter Bidens fortid, kokte det i amerikanske medier. Nå hevder flere medier at avisen måtte presse sine egne journalister til å ha navnet sitt på saken.

I forrige uke publiserte New York Post en omstridt artikkel om Hunter Biden, sønnen til presidentkandidat Joe Biden. I kjølvannet av artikkelen har avisen mottatt massiv kritikk for å ha benyttet seg av inhabile kilder.

Facebook var raskt ute med å så tvil i fakta som fremkom i artikkelen, mens Twitter tok umiddelbart grep for å stoppe spredningen av artikkelen.

I artikkelen hevder avisen blant annet at presidentkandidaten har brukt sin posisjon som visepresident for å sikre sønnen innflytelse og økonomisk vinning i Kina og Ukraina.

Nå hevder New York times at flere journalister i avisen ikke ønsket å ha navnet sitt på saken, ettersom de var bekymret for kildens troverdighet og motiv.

Flere av journalistene var også bekymret for hvorvidt avisen hadde ettergått opplysningene de hadde fått, melder New York Times.

Ingen journalister ville stille

Ifølge New York Times anonyme kilde, holdt New York Post et redaktørmøte for å diskutere saken i forkant av publiseringen.

Da skal skal tidligere redaktør i avisen, Colin Allan, ha oppfordret avisen til å være raske med å publisere bevismateriale de satt på.

Kilden som har uttalt seg til New York times hevder videre at avisen slet med å rekruttere journalister til å skrive saken, ettersom ingen ønsket å stå ansvarlig.

Da saken ble publisert onsdag 14. oktober, var det journalistene Emma-Jo Morris og Gabrielle Fonrouge, som sto oppgitt i byline. Førstnevnte har tidligere vært tilknyttet den konservative nyhetskanalen Fox News.

OMSTRIDT BEVISMATERIALE: Hunter Biden (t.h.) er beskylt for å ha sendt mistenkelige e-poster til kontakter i både Ukraina og Kina. Epost-bevisene har imidertid aldri blitt bekreftet. På bildet er han sammen med sin bror, Beau Biden, etter visepresidentdebatten 11.19.2020. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mener Biden har hjulpet sønnen

I artikkelen om Hunter Biden hevder New York Post at de sitter på bevismateriale som er hentet fra en harddisk som tilhører presidentkandidatens sønn. De mener videre å ha funnet bilder og dokumenter på harddisken som peker på at presidentkandidaten ulovlig har hjulpet sønnen.

De peker blant annet på en e-post-korrespondanse mellom en toppsjef i det omstridte gasselskapet Burisma og Joe Bidens sønn Hunter Biden.

Hunter Biden har vært styremedlem i selskapet, og avisen hevder at e-postene viser at han introduserte denne toppsjefen til sin far, mens han var USAs visepresident og ansvarlig for USAs Ukraina-relasjoner.

Nyhetsbyrået AP har i ettertid uttalt at innholdet i artikkelen er tvilsomt. Så langt har heller ingen andre medier bekreftet innholdet.

Kilder: Nært tilknyttet Trump

I den omstridte New York Post-artikkelen vises det til to kilder som er eller har vært nære medarbeidere av president Donald Trump. Avisen hevder blant annet at det var Trumps tidligere rådgiver, Stephen K. Bannon, som tipset dem om bevismaterialet.

Videre hevder avisen at det var Trumps personlige advokat, Rudolph W. Giuliani, som overleverte kopien av harddisken til avisen den 11. oktober.

New York times skriver at Giuliani i ettertid har uttalt at han valgte å overlevere harddisk-kopien til den konservativt orienterte New York Post, fordi ingen andre avisen ville laget en sak på det.

Giuliani sier videre at han hadde tiltro til at avisen ville etterprøve og forsøke å motbevise bevismaterialet, før de eventuelt publiserte noe, skriver New York Times.

Publisert: 19.10.20 kl. 18:13