FORNØYDE: Vedtaket i UNE, utlendingsnemda hvor polakken Rafa Gawel(t.h) er innvilget politisk asyl, er svært gledelig, men også litt overraskende for Gawel og advokaten hans Lukaz Niedzinski. Foto: Helge Mikalsen

Hevder seg forfulgt av polske myndigheter: Fikk politisk asyl i Norge

Polen forlangte Rafal Gawel (47) utlevert fra Norge til hjemlandet. Nå har Utlendingsnemda, UNE, gitt den polske statsborgeren politisk asyl.

– Så vidt jeg vet, har det i nyere tid aldri skjedd at en statsborger fra EU-landet Polen defineres som flyktning og har fått beskyttelse i Norge. Bevisene som er lagt fram i nemnda, var åpenbart så overbevisende at de kom til denne konklusjonen, sier Oslo-advokaten Lukaz Niedzielski i advokat-firmaet, Garstecki/Torgersen.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Nå kan vi trygt planlegge en tilværelse i Norge, sier menneskerettsforkjemperen Rafal Gawel da vi møter ham på advokat Niedzielskis kontor i Oslo sentrum.

Rafal Gawel kom til Norge 7. januar i 2019, sammen med sin kone og to år gamle datter. To dager etter fikk han avslag på søknaden om politisk asyl fra Utlendingsdirektoratet (UDI), noe han umiddelbart påklaget.

RØMTE: Rafa Gawel sto i fare for å bli fengslet. Han tok med seg familien og rømte til Norge. Norske myndigheter trosset det polske kravet om utlevering og innvilget Gawel politisk asyl. Foto: Privat

Gawel og familien hadde da kommet seg ut av Polen i bil. Turen gikk gjennom flere europeiske land til de kom seg over grensen til Norge uten gyldig pass.

– Passet var jeg fratatt av polske myndigheter, men gjennom diplomatiske kontakter som jeg ikke kan avsløre, kom vi oss likevel inn i Norge i fjor vinter, sier Rafal Gawel.

I Polen er han dømt for forhold som fant sted for flere år tilbake i tid, og som han skulle sone en dom på to års fengsel for. En dom han hevder er fabrikkert og at det egentlig dreier seg om en hevnaksjon fra polske myndigheters side.

Enstemmig vedtak

VG har sett vedtaket som ble gjort av Utlendingsnemda (UNE), 30. september i 2020. Der blir det enstemmig slått fast at «klagen tas til følge. Det innebærer at klageren er flyktning etter utlendingsloven....og at han får oppholdstillatelse i ett år, som kan fornyes og som gir mulighet for familieinnvandring og å få permanent oppholdstillatelse senere, klageren får lov til å arbeide i Norge».

UNE oppsummer at klageren risikerer forfølgelse ved retur til hjemlandet.

– UNE sitter altså med et inntrykk av at denne saken, under dekke av en strafferettssak, har et preg av politisk forfølgelse fra polske myndigheter side, sier Rafa Gawels norske advokat Lukaz Niedzielski.

FORHATT: For høyreekstreme krefter i Polen er Rafa Gawel et hatobjekt. Her har fotballtilhengere hengt opp et banner med teksten: «Den som lever ved sverd, dør ved det, Gawel» Foto: Privat

Fra han startet organisasjonen «Senter for bekjempelse av rasisme, fremmedfrykt og diskriminering», har Rafa Gawel vært en torn i øyet på justismyndighetene i Polen.

Da organisasjonen hans avslørte at lokale politifolk sto i ledtog med nynazister og høyreekstreme krefter, var Rafal Gawel blant de nominerte kandidatene til å få tittelen «Årets polakk».

Politijurister sparket

– Arbeidet vårt førte til at flere politijurister ble sparket fra jobbene sine. Men det som så ut som en utvikling i riktig og demokratisk retning i Polen, fikk en brå stopp da det kom til regjeringskifte i 2013.

Under nasjonalistregjeringen fikk politijuristene som ble sparket, jobbene sine tilbake. Etter det var jeg fritt vilt for myndighetene. Jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte forlate Polen, sier Rafal Gawel.

Han hevder at han ble tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon hvor han delte celle med en drapsmann. - Det er slik totalitære regimer prøver å knekke folk. Det er en trist utvikling vi opplever i Polen, sier 47-åringen.

Den norske advokaten hans, Lukaz Niedzielski, selv av polsk opprinnelse, sier at flere aviser har trykket falske nyheter om hans klient.

– Det er hevdet at Norge har gitt ham statsborgerskap og at han har rømt fra en straffedom og nye anklager som ville gitt ha 25 år fengsel, sier advokaten.

Rafa Gawel legger til at det er interessant at mye tyder på at Interpol har trosset polske myndigheter og nektet å etterlyse ham fordi saken er politisk.

Advokat Niedzielski sier at han de siste årene har observert at tilliten norske myndigheter og domstoler har hatt til tilsvarende myndigheter i Polen, er sterkt svekket.

– Innvilgelsen av politisk asyl til min klient, må sees i lys av denne utviklingen, sier advokaten.

Avdelingsleder Marianne Granlund i Utlendingnemda, UNE, sier til VG at det er svært sjelden at nemda gir asyl til borgere fra europeiske land.

– Men her var dokumentasjonen så omfattende og klagerens forklaring så overbevisende at nemda ble overbevist om at han har krav på beskyttelse, sier Marianne Granlund.

Publisert: 08.10.20 kl. 10:23 Oppdatert: 08.10.20 kl. 10:37