Norge slutter seg til EU-sanksjoner mot Russland

Norge slutter seg til sanksjonene som EU innfører mot Russland etter at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble forgiftet.

Det bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide. NRK omtalte saken først.

EU går inn for straffetiltak mot seks navngitte personer.

Sanksjonene er en reaksjon mot det mange hevder var et drapsforsøk på den russiske opposisjonelle russiske politikeren, Aleksej Navalnyj.

– Norge har fordømt angrepet på Aleksej Navalnyj. Analyser fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og uavhengige tester i Tyskland, Sverige og Frankrike har bekreftet at Navalnyj ble forgiftet med den militære nervegiften Novitsjok. Dette er i strid med kjemivåpenkonvensjonen, som forbyr enhver bruk av kjemivåpen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG torsdag morgen.

– Vi har politisk sluttet opp om EUs tiltaksregime vedrørende bruk av kjemiske våpen. Vi slutter også opp om de nye listeføringene fra EU, sier den norske utenriksministeren.

Aleksej Navalnyj var på en rundtur nettopp i Sibir da han ble syk. Han hadde vært i Novosibirsk og i Tomsk, og var på vei tilbake til Moskva da han falt bevisstløs om på flyet, som mellomlandet i Omsk for at Navalnyj skulle komme på sykehus.

Russiske myndigheter beskylder opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj for å samarbeide med vestlige sikkerhetstjenester.

Anklagen ble framsatt etter at Navalnyj torsdag for første gang offentlig beskyldte Russlands president Vladimir Putin for å stå bak giftangrepet på ham i august.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sier anklagen mot presidenten er grunnløs og uakseptabel. Samtidig hevder han at Navalnyj samarbeider med den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.

Reiserestriksjoner

Etter det VG forstår består tiltakene mot Russland av reiserestriksjoner og økonomiske frystiltak. I første omgang vil reiserestriksjonene bli gjennomført i norsk rett.

Den norske regjeringen er i sluttfasen med å utarbeide en ny sanksjonslov som gir lovhjemmel til også å gjennomføre frystiltak som er tematisk basert (bruk av kjemiske våpen) og ikke kun landbaserte.

