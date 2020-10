TETT: kabler på havbunnen mellom Europa og Amerika. Foto: GRAFIKK: submarinecablemap.com

Stoltenberg: Her er NATOs sårbarheter

En intern NATO-rapport slår fast at medlemslandene ikke har god nok kontroll over utenlandske og spesielt kinesiske investeringer i havner, flyplasser og telekommunikasjon.

For mindre enn 10 minutter siden

Den omfattende rapporten ble lagt frem på NATOs digitale forsvarsministermøte torsdag, og er hemmeligstemplet.

Men ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kommer det en sterk oppfordring til medlemslandene om å skjerpe kontrollen over havner, flyplasser, forsyning av drivstoff, mat og medisinsk utstyr, samt den nye 5G-nettene og annen telekommunikasjon.

– Vi har gjort fremskritt, men det er fortsatt sårbarheter. For eksempel utenlandsk kontroll over infrastruktur som våre samfunn og våre militære er helt avhengige av, sa Stoltenberg på en pressekonferanse på NATOs digitale forsvarsministermøte.

les også NATO advarer mot krig i verdensrommet – oppretter egen rom-kommando

Nevnte Kina

NATO-sjefen nevnte bare ett land i sin åpne omtale av rapporten: Kina.

– Land som Kina investerer nå aggressivt i havner og flyplasser, og våre nettverk for telekommunikasjon er fortsatt sårbare, både for angrep utenfra, og for å bli kompromittert fra innsiden, sier Stoltenberg.

Kompromittering fra innsiden kan bety at eieren hypotetisk kan skru av, avlytte, misbruke eller sabotere anlegg og installasjoner som NATO og medlemslandene er avhengige av å holde i gang i en krise.

MØTE PÅ NETT: NATO-sjef Jens Stoltenberg ledet NATOs forsvarsministermøte torsdag og fredag, med ministrene på skjerm. Foto: NATO

Huawei-debatten

De to største norske teleselskapene som utvikler 5G-nett for mobil, Telenor og Telia, har begge valgt bort det kinesiske selskapet Huawei som hovedleverandør, etter at den nye norske sikkerhetsloven trådte i kraft i fjor:

– Den nye sikkerhetsloven etablerte et sektoransvar slik at de som eier kritisk infrastruktur selv har ansvaret for sikring mot sårbarheter. Loven pålegger også store bedrifter som for eksempel Telenor å sikre sine systemer, sier den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) til VG etter det to dager lange digitale forsvarsministermøtet i NATO.

les også Stoltenberg: NATO må snakke om Kina-avhengigheten

På spørsmål om hvordan rapporten treffer NATO-landet Norge, svarer Bakke-Jensen:

– Eier man infrastruktur som er kritisk for samfunnet å beskytte, så skal de beskyttes. Det er vi godt i gang med etter den nye sikkerhetsloven.

– Har det betydning for Norge at rapporten peker på kinesisk eierskap som en trussel?

– Jeg oppfatter det som en oppfølging av diskusjonen vi har hatt de siste årene rundt det med 5G-nettet. Men det er ikke sånn at vi stiller oss kritisk til enhver kinesisk investering. Industriselskapet Elkem er et vellykket eksempel i Norge, hvor Kina har gått inn på eiersiden og investert mye penger i forskning og utvikling, sier Bakke-Jensen til VG.

Usikre telekabler

Jens Stoltenberg bekreftet på pressekonferansen at de undersjøiske data- og telekablene mellom USA og Europa også er en sårbarhet som bekymrer NATO:

VG har tidligere omtalt hvordan russiske ubåter kan være i stand til å sette internettlinjer ut av spill ved å sabotere datakabler på bunnen av Atlanterhavet.

– Undersjøiske kabler er en del av diskusjonen om NATOs avskrekking, og når vi diskuterer vår evne til å beskytte oss. Vi er også helt avhengig av disse kablene for at internett skal fungere, sa Stoltenberg.

Mye av sårbarheten ligger i at de fleste kablene er privateide, og at det er allment kjent hvor de er, la han til.

NATOs nye kommandostab i den amerikanske byen Norfolk er opprettet for å beskytte allierte forsyningslinjer mellom Europa og Nord-Amerika i tilfelle konflikt. Ifølge Stoltenberg er kablene på bunnen av Atlanteren innenfor deres ansvarsområde.

les også Stoltenberg vil skrive om Natos «grunnlov»

Alvorlig angrep mot Stortinget

NATO-landene må også gjøre mer for å beskytte seg mot cyber-angrep og datainnbrudd, som innbruddet i Stortingets datasystem i sommer, ifølge NATO-sjefen:

– Angrepet mot Stortinget er alvorlig for Norge. Det føyer seg inn i rekken av NATO-land som blir utsatt for denne type angrep fra Russland, som den tyske forbundsdagen og forsøkene på å påvirke valgene i USA og Frankrike.

Men han ser ingen ende på dataangrepene:

– Dette er noe som vil vare, og som vi må håndtere med fasthet og bestemthet en god stund framover, sa Stoltenberg.

Publisert: 26.10.20 kl. 04:17

Les også