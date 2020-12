VAKSINERT: Ida Fossum får første dosen som skal beskytte mot covid-19. Sykepleier Vikal Nethaji setter sprøyten på Churchill-sykehuset i Oxford. Foto: Nina E. Rangoy

Her får norske Ida coronavaksine: − Egentlig en fin følelse

OXFORD (VG) Her får Ida Fossum coronavaksine – trolig som første nordmann.

Sven Arne Buggeland

Nina Eirin Rangøy (foto)

Nå nettopp

– Jeg tenker at det er trygt, sier sykepleieren til VG.

Bare seks døgn er gått siden nordirske Margaret Keenan (90) ble den første i verden som ble vaksinert mot covid-19.

Med hastegodkjenning sikret Storbritannia seg de første dosene av vaksinen fra legemiddelgiganten Pfizer, som er utviklet av tyske BioNTech.

Ida Fossum (35) har mandag ettermiddag timeavtale for å få satt sin første vaksinedose på Churchill-sykehuset i Oxford vest for London.

Modum-kvinnen jobber som hjemmesykepleier i England.

– Det er en liten risiko for mulige bivirkninger i fremtiden. Men jeg leser at vaksinen er trygg og at testingen har vært forsvarlig. Det må jeg bare tro på.

PÅ VEI: Ida Fossum drar hjemmefra Banbury for å ta vaksine. Hun giftet seg med britiske Martin i 2011. Siden har de dels bodd i Norge, dels i England. Foto: Nina E. Rangoy

De er omkring åtte på venterommet som gjennomgår en lengre registreringsprosess og krysser av på skjema for allergier og sykdommer.

Klokken 13.38 lokal tid setter sykepleier Vikal Nethaji vaksinedosen.

Etter te, kaffe og kjeks mens de venter for å se om den norske kvinnen får umiddelbare reaksjoner, er besøket på Churchill-sykehuset over.

– De kontakter meg vel igjen, før jeg skal ha andre dosen om 21 dager.

– Hvordan føles det, sannsynligvis å være første nordmann som får vaksinen?

– Det er egentlig en fin følelse. Selv om det er langt tilbake til normal hverdag, er jeg et lite skritt på veien. Vi får tro og håpe at det ikke er så lenge før vaksinen kommer til alle.

REGISTRERING: Ida Fossum fyller ut skjema og krysser av for allergier og sykdommer, før hun får vaksinedosen. Foto: Nina E. Rangoy

Hun snakker med VG hjemmefra Banbury nord for Oxford, hvor hun bor med sin britiske ektemann Martin. Siden 2018 har hun jobbet i hjemmesykepleien.

– Postman Pat-sykepleier

– Jeg er en slags Postman Pat-sykepleier, forklarer 35-åringen.

Hun kan godt kjøre 80–100 kilometer rundt i landlige Oxfordshire i løpet av en arbeidsdag, for å besøke fire-fem pasienter som får oppfølging hjemme.

De kan være eldre med akutte infeksjoner som behandles med antibiotika eller hjertesyke som skal ha medikamenter. Flere får intravenøs behandling hjemme.

– Jeg har bilen full av masker, hansker og plastforklær. Jeg har også plastvisir, skulle noen hoste, eller hel frakk, om noen har testet positivt.

VENTEROM: Etter sykehjemspasienter og eldre over 80 er sykepleiere blant de første som får coronavaksine i Storbritannia. Foto: Nina E. Rangoy

Ikke vært bekymret

Fossum mener at helsepersonell i Storbritannia har hatt nok smittevernutstyr.

– Sykepleierne i Norge har kanskje hatt mer enn oss. Men jeg kan ikke si at jeg har vært bekymret for å bli smittet, sier Fossum.

Hun kommer fra Åmot i Modum nordvest for Drammen og har tidligere vært ansatt på Modumheimen og i hjemmetjenesten på Filtvet i Asker.

– Hvordan synes du Storbritannia har taklet pandemien?

–Det har vært mye frem og tilbake, ganske rotete, med mangel på klare retningslinjer. Smittesporingen har ikke fungert så veldig bra, heller.

BEVISET: Kortet viser at Ida Fossum har fått første dosen av Pfizer/BioNTech-vaksinen. Foto: Nina E. Rangoy

Storbritannia stengte ned 5. november, samme dag som landet passerte en million corona-smittede. I dag nærmer antallet seg 1,9 millioner.

Over 64.000 briter er døde av covid-19.

– Vise at det er trygt

En kollega av Ida Fossum testet positivt tidligere i høst, slik at hun måtte isoleres. Nå er den norske sykepleieren blant de første i vaksinekøen.

– Fremst står pasienter og personell på sykehjem: I neste gruppe følger alle over 80 år og helsepersonell og sosialarbeidere i frontlinjen, sier Fossum.

Arbeidsgiver Principal Medical Ltd. ba henne reservere time for å ta vaksinen.

– Det er viktig å gjøre det, vise andre at det er trygt å vaksinere seg.

BESKYTTET: Ida Fossum jobber i hjemmesykepleien i England. Hun må fortsatt passe på smittevernet, selv om hun er vaksinert. Foto: Nina E. Rangoy

Hun tror ikke vaksineringen vil endre arbeidsdagen i hjemmesykepleien.

– Jeg er beskyttet mot sykdom, men vet jo ikke sikkert om jeg fremdeles er smittebærende. Så smittevernutstyret må jeg fortsatt bære på jobb.

Håper å få reise til familien

Storbritannia har bestilt 40 millioner dose av Pfizer/BioNTech-vaksinen, nok til 20 millioner mennesker. Vaksinen skal være 95 prosent effektiv.

Fossum tror at hun selv kan bli bedt om å sette vaksiner mot covid-19, slik hjemmesykepleien tidligere har gjort med influensavaksiner.

Det er privat at Ida Fossum satser på at vaksinen gjør størst forskjell.

– Jeg håper jeg kan få reise til Norge og Danmark uten at jeg må i karantene. for å møte familie jeg ikke har sett på lenge.

Publisert: 14.12.20 kl. 19:31

