PÅGREPET: Tidligere Epstein-venn Jean-Luc Brunel, her avbildet under en modellkonkurranse han arrangert i 2006 i Quito i Ecuador. Foto: Models.com

Epstein-forbindelse tiltalt i Frankrike

Den kjente franske modellagenten Jean-Luc Brunel er tiltalt for seksualforbrytelser i Frankrike.

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Brunel var en nær assosiert av overgrepsdømte Jeffrey Epstein.

Modellagenten er tiltalt for voldtekt av mindreårige over 15 år og seksuell trakassering, opplyser påtalemyndigheten i en uttalelse lørdag.

Pågripelsen skjedde på flyplassen utenfor Paris, da Brunel var i ferd med å borde et fly til Senegal.

Jean-Luc Brunel har vært en profilert modellspeider siden 80-tallet. Flere supermodeller ble oppdaget av Brunels byråer.

Han er tidligere blitt anklaget for voldtekt av flere modeller, og etterforsket for å ha skaffet den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein tilgang til mindreårige jenter og unge kvinner.

Funnet død i cellen

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han var tidligere dømt for å ha lagt til rette for prostituering av en mindreårig jente.

Hans tidligere assistent og ekskjæreste Ghislaine Maxwell (58) ble tidligere i år pågrepet og tiltalt for å ha hatt en sentral rolle i i rekrutteringen av unge ofre til Epstein.

Maxwell er nektet kausjon, og forblir varetektsfengslet frem til saken går for retten juli 2021.

Hun ble pågrepet under en dramatisk politiaksjon 2. juli i år, hvor hun skal ha forsøkt å rømme.

Jeffrey Epstein levde et glamorøst liv og skal ha hatt en bred omgangskrets, som blant annet omfattet bekjentskap og møter med en rekke prominente personligheter - blant annet flere norske finansprofiler og kronprinsesse Mette-Marit.

