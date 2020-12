VINNER OG TAPER: Joe Biden vant USAs presidentvalg 3. november. Donald Trump er inne i sine siste uker som president. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / Reuters

Nå stemmer valgmennene i USA - mot nederlag for Trump

I dag ventes nok en solid spiker i kisten for Donald Trumps håp om å fire nye år i Det hvite hus. Men få – om noen – tror presidenten vil gi opp sine forsøk på å snu valgresultatet.

I dag møtes nemlig de såkalte valgmennene i alle USAs 50 stater og i hovedstaden Washington D.C. (som ikke ligger i noen av delstatene).

Da skal de formelt avgi sin stemme til de to kandidatene det amerikanske folk stemte over 3. november.

Flere stater har allerede avgitt sine stemmer. Under videoen kan du se oppdaterte resultat etter hvert som de kommer inn gjennom kvelden.

Oppdatert resultat

Per klokken 18.30 norsk tid hadde valgmennene i 16 stater avgitt sine stemmer.

Blant disse var Georgia, en av statene Trump har hevdet at han egentlig vant. Det har ikke blitt lagt frem noen bevis for dette, og Georgia ga sine stemmer som ventet til Biden.

Så langt har følgende stater stemt på Biden, som totalt nå har 82 stemmer:

Vermont, New Hampshire, Delware, Illinois, Nevada, Maryland, Georgia, Virgina, Connecticut.

Så langt har følgende stater stemt på Trump, som totalt nå har 56 stemmer:

South Carolina, Mississippi, Tennessee, Indiana, Iowa, Arkansas, Oklahoma.

Dette må du vite

Men er du usikker på hvorfor det stemmes i dag ettersom valget jo ble avholdt 3. november? La oss raskt forsøke forklare dette litt snodige systemet med valgmenn:

USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 såkalte valgmenn utpekt av delstatene og D.C.

Valgmennene må i utgangspunktet stemme på den kandidaten som fikk flest stemmer blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører.

Hvor mange valgmenn det er i hver stat avhenger av hvor mange innbyggere statene har. California, med flest innbyggere har derfor flest valgmenn.

Den som først får over halvparten av stemmene, altså stemmer fra minst 270 valgmenn er vinneren.

FØRST UTE: Vermont sine tre valgmenn var de første som avga stemmer i dag. De tre gikk til Joe Biden. Foto: Wilson Ring / AP

Fra valgresultatene i november vet vi at Joe Biden vant stater med til sammen 306 valgmenn, mens Donald Trump vant delstater med 232 valgmenn.

Resultatene fra dagens stemmer avgitt av disse valgmennene vil bli sendt til Kongressen i Washington D.C., som 6. januar neste år vil møtes for gjøre den offisielle opptellingen, som ender med at visepresidenten offentlig erklærer en vinner.

Etter dette er valget formelt avgjort, og en ny president vil bli innsatt 20. januar.

Det var det rent tekniske som kan være greit å vite.

Unormalt

Og som du forstår har vi visst resultatet en god stund, faktisk siden 7. november, da opptellingen i nok stater var kommet langt nok til at man kunne forutse at Biden fikk minst 270 valgmenn.

Normalt bryr man seg sjelden med å gjøre noe stort nummer ut av den dagen valgmennene faktisk møtes for å avgi sine stemmer, som i år altså er 14. desember. Dette er egentlig bare en ren formalitet. Noe alt tyder på at også er tilfellet i dag.

Selv om man i enkelte delstater i dag har gått til det ekstraordinære skrittet å tilby politieskorte til valgmenn, eller avholde møtet på et hemmelig sted på grunn av trusler fra Trump-tilhengere.

BESKYTTELSE: Pennsylvanias justisminister Josh Shapiro ankommer delstatskongressen fulgt av sikkerhetsvakter, som følge av trusler fra folk som mener Donald Trump har blitt frastjålet en valgseier. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Donald Trump og hans støttespillere har gjort en rekke forsøk på å få endret valgresultatet ved å ta påstander om valgjuks til retten. Og selv om dette har blitt avvist i den ene domstolen etter den andre, blant annet av den føderale høyesteretten fredag og i Wisconsins høyesterett senest i dag, har dette ført til at dagens avstemning får unormalt mye oppmerksomhet.

For selv om det er ventet at valgmennene følger velgerne i sine delstater, og banker nok en spiker ned i kisten for Donald Trump som president, forventer ingen altså at presidenten vil slutte å rope om valgjuks, eller stoppe sine desperate forsøk på å endre valget.

Antydet voldligheter

Det knytter seg også spenning til hvordan hans tilhengere vil reagere.

I Michigan har Republianske ledere ifølge Washington Post strippet en av sine egne folkevalgte for verv etter at han i et radiointervju ikke utelukket å ty til vold.

Gary Eisen sa at han og andre folkevalgte kanskje ble nødt til å «handle» for å utfordre Bidens seier. Han nektet å svare på nøyaktig han siktet til, men svarte «nei» på spørsmål om han kunne garantere at ingen kom til å bli skadet i Michigans delstatshovedstad i dag.

Teoretisk sjanse

I teorien kan valgmennenes stemmer protesteres mot i Kongressen. Ettersom 126 republikanere i Kongressens ene kammer, Representantenes hus, nylig skrev under på Texas’ søksmål mot fire andre delstater – et søksmål Høyesterett avviste – er det ikke utenkelig at noen kommer til å gjøre dette.

Det er derimot svært liten sjanse for at det fører frem. For at en protest skal bli godkjent må nemlig begge kamrene, både Representantens Hus og Senatet, stemme for dette. Et simpelt flertall er nok, men ettersom Demokratene har flertall i førstenevnte kammer, er det lite trolig at dette vil skje.

