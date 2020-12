TYDELIG STEMME: Dr. Jill Biden under et valgmøte i Pennsylvania den 2. november, dagen før valget. Foto: JIM WATSON / AFP

USAs neste førstedame: − Vil innta en helt annen rolle

Som den første blant USAs førstedamer vil Jill Biden (69) fortsette i sin egen jobb etter at hun flytter inn i Det hvite hus.

Det blir ikke en helt ny erfaring for Jill Biden den 20. januar, da hun skal delta under seremonien der ektemannen Joe Biden (78) sverges inn som USAs 46. president.

Hun har stått på podiet i Washington D.C. før, da Barack Obama ble tatt i ed som president i 2009, og Joe Biden ble visepresident.

FORRIGE GANG: Her danser Jill og Joe Biden sammen på ballet etter Barack Obamas innsettelse i januar 2009. Foto: JONATHAN ERNST / X01676

I årene som fulgte var Jill Biden mer aktiv som «andredame» enn det som hadde vært sedvanen, på samme måte som mannen Joe inntok en mer aktiv rolle enn de fleste visepresidenter har hatt for vane.

Men til tross for et tett samarbeid om politiske saker med førstedame Michelle Obama, var det på et annet punkt Jill Biden utmerket seg mest:

Hun beholdt jobben som lærer på en lokal høyskole (Community College), dro rett fra forelesninger til statsmiddager, og rettet hjemmelekser om bord på Air Force Two, beskriver The New York Times.

TIL DET HVITE HUS: Jill har vært sammen med mannen under de siste ukene med planlegging av maktovertagelsen. Foto: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vil løfte frem læreryrket

Det går mot det samme nå: Jill Biden har sagt at hun ikke har noen planer om å si fra seg jobben for å holde hoff i Østvingen av Det hvite hus.

– Jeg skal fortsette å undervise. Det er viktig, jeg vil at folk skal sette pris på lærere, sa hun i et intervju på CBS i august.

Hun jobber ved Northern Virginia Community College (NOVA), der hun har en stilling tilsvarende førsteamanuensis. Hun har jobbet med undervisning siden midten av 1970-tallet, og har påbygd sin bachelorgrad med en mastergrad, og senere en doktorgrad.

I uttalelser fra Det hvite hus da mannen var visepresident, ville hun omtales med arbeidstittelen, «Dr. Biden», som hun også bruker på Twitter:

At Biden beholder jobben handler delvis om at hun vil løfte frem én av sine hjertesaker, nemlig å promotere «Community Colleges».

Disse lokalt baserte høyskolene gir en toårig utdannelse, og ligger et sted mellom norsk videregående og universitet. Det er særlig elever fra familier med dårlig råd som får en mulighet til å ta utdannelse ved «Community College».

Dr. Biden har en yrkestittel som «associate professor», noe som tilsvarer førsteamanuensis i Norge. Ved å fortsette å undervise blir hun den første konen til en sittende president som beholder en betalt jobb utenfor Det hvite hus.

HISTORISK: Konene til sittende presidenter har for vane å lutte å jobbe, men Jill Biden har tenkt å bryte den tradisjonen. Foto: JIM WATSON / AFP

Ulike roller

Kommunikasjonsrådgiver og skribent for AmerikanskPolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll, forventer at Jill Biden vil innta en helt annen rolle enn den sittende førstedame Melania Trump har hatt.

– Førstedamen er en rolle som er balansert mellom å være en «vertinne» i Det hvite hus og å være aktiv i politikk. Melania Trump har jo tatt denne rollen flere tiår tilbake i tid, ved å være veldig tilbaketrukken fra politikken, sier Gårdsvoll til VG.

EKSPERT: Kommunikasjonsrådgiver og skribent for AmerikanskPolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll. Foto: Frode Hansen

Hun viser til at Melania Trump primært har markert seg som leder for organisasjonen «Be Best», som blant annet skal jobbe mot nettmobbing blant barn.

– Men vi har primært sett Melania Trump i rollen som vertinne og som mor til tenåringssønnen Barron. Hun har holdt en veldig lav profil. Mye tyder på at hun er den i Trump-klanen som var minst begeistret for å innta Det hvite hus, sier Gårdsvoll.

SAMARBEIDET: Jill Biden og Michell Obama i samtale i rosehagen i Det hvite hus i 2009. Foto: SAUL LOEB / AFP

Michelle Obama ble hetset

Den amerikanske historikeren Katherine Jellison kommenterer i New York Times at «forventningene til førstedamene er alltid minst én generasjon bak sin tid».

Hun viser til hvordan Michelle Obama, som var jusprofessor og hadde en toppjobb ved universitetssykehuset i Chicago da mannen ble president, ble hetset og mistenkeliggjort.

– Hun måtte innta en konvensjonell og tradisjonell rolle for å bli akseptert. Hun måtte velge det trygge, forklarer Jellison.

Sigrid Rege Gårdsvoll påpeker at Michelle Obama på mange måter er blitt en tydeligere stemme politisk etter at mannen gikk av som president.

– I sin periode i Det hvite hus samarbeidet Michelle Obama tett med Jill Biden om flere saker, blant annet om soldaters rettigheter, sier Gårdsvoll.

VISEPRESIDENTENS MANN: Doug Emhoff er gift med påtroppende visepresident Kamala Harris. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Spent på «second gentleman»

Selv om det er uvanlig at førstedamene har en annen jobb, så er det ikke uvanlig at de er politisk aktive, påpeker Gårdsvoll.

– Det beste eksemplet fra nyere tid er jo Hillary Clinton, som allerede hadde store politiske ambisjoner da mannen var president. Laura Bush var litt mindre synlig, men også hun var mye tydeligere enn Melania Trump har vært.

Gårdsvoll er spent på samarbeidet mellom Jill Biden og USAs første «second gentleman», Doug Emhoff, som er gift med påtroppende visepresident Kamala Harris.

– Det blir interessant å se hva slags profil de to holder i Østfløyen av Det hvite hus, sier Gårdsvoll.

Historisk: Kamala Harris er USAs første svarte, kvinnelige visepresident

PS: Jill og Joe Biden traff hverandre på en «blind date» i mars 1975. Joe var enkemann, etter å ha mistet kona og datteren tre år tidligere i en bilulykke. Jill var midt i en skilsmisse. De giftet seg i 1977.

Jill har oppdratt Joes sønner Beau, som døde av kreft i 2015, og Hunter. Om anklagene mot sistnevnte, som nå etterforskes for skatteforhold, har hun sagt: «Hunter er uskyldig. Punktum.»

Publisert: 12.12.20 kl. 20:56

