KOMMER: Lady Gaga, Garth Brooks, Tom Hanks og Jennifer Lopez. Foto: AFP/AP, NTB

Joe Biden tiltrer som president: Slik blir innsettelsen

Donald Trump kommer ikke, men det gjør Lady Gaga, Garth Brooks og – selvsagt – Joe Biden. Folkefesten er avlyst, men fest blir det. Slik følger du innsettelsen.

For første gang på over hundre år uteblir en avtroppende president fra innsettelsesseremonien.

Donald Trump holder i stedet en egen avskjedsseremoni på en militærflyplass i Maryland.

I kalenderen fra Det hvite hus står det at Trump og hans kone Melania vil forlate Det hvite hus klokken 14 norsk tid. Kort tid etterpå starter Trumps seremoni. Så flyr han av gårde til sitt landsted Mar-a-Lago i Florida.

Etterpå handler alt om Joe Biden.

Selve innsettelsesseremonien begynner omtrent klokken 17 norsk tid.

Her vil 1391 virtuelle deltagere, 95 hester og ni hunder delta, røper arrangørkomiteen kvelden før kvelden.

Myndighetene er bekymret for sikkerhetssituasjonen etter stormingen av Kongressen 6. januar. Ifølge FBI planlegges det protester i Washington D.C. i dagene før og på selve innsettelsesdagen.

Over 20.000 soldater fra nasjonalgarden er mobilisert for å sørge for sikkerheten i byen. Området rundt Capitol Hill minner nå om en festning.

Slik har du aldri sett Washington D.C.: Flere soldater enn i Syria, Irak og Afghanistan

FLAGG: Det blir ikke noen folkemengde under innsettelsen, i stedet er en såkalt «field of flags» satt opp. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Holder seremonien utendørs

Tross uroen og volden skal innsettelsesseremonien til USAs påtroppende president Joe Biden foregå utendørs, på vestsiden av kongressbygningen i Washington D.C., opplyser Biden-leiren.

– Forventningen vår er at påtroppende president Biden skal legge hånden sin på bibelen, med familien rundt seg, utendørs ved kongressbygningen, sa en talsperson for Joe Biden, Kate Bedington, til TV-kanalen ABC på søndag.

Avtroppende visepresident Mike Pence vil overvære seremonien. Det samme vil tidligere presidenter som Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton.

Høyesterettsdommer John Roberts vil lese opp eden, som Biden vil sverge med én hånd på en bibel som har vært i hans families eie siden 1893. Dette er den samme bibelen han brukte da han avga sin ed som senator og visepresident tidligere i sin politiske karriere.

SOLDATER: Washington D.C. ville vanligvis vært full av mennesker som skulle feire innsettelsen, men er i stedet fylt til randen av soldater fra Nasjonalgarden. Foto: ERIN SCOTT / REUTERS

Kamala Harris tas samtidig i ed som visepresident, av høyesterettsdommer Sonia Sotomayor.

I innsettelsestalen vil Biden fokusere på hvordan coronapandemien skal bekjempes, hvordan han ønsker å forene nasjonen og bygge et bedre USA.

Seremonien blir annerledes enn den pleier og kraftig nedskalert, både på grunn av coronapandemien og på grunn av sikkerhetssituasjonen i den amerikanske hovedstaden.

Kun Biden og Harris og deres følge, kongressrepresentanter, senatorer og andre dignitærer vil være til stede på Capitol Hill. The National Mall, parkområdet mellom Lincoln Memorial og Capitol Hill, blir avstengt for allmennheten.

Stjernespekket show

Det er planlagt et storstilt show: Ifølge Hollywood Reporter vil countrystjernen Garth Brooks være med, sammen med blant annet Lady Gaga, som skal synge nasjonalsangen, og Jennifer Lopez.

Etter seremonien skal Joe Biden og Kamala Harris, samt deres ektefeller, delta i en maktoverføringsseremoni med militæret på østsiden av Kongressen. Deretter reiser de til militærkirkegården i Arlington for å legge ned blomster på graven til «den ukjente soldat».

Etter blomsternedleggelsen får Biden presidenteskorte ned 15. gate til Det hvite hus, med alle militærgrener representert i eskorten.

Klokken 02.30 norsk tid skal Hollywood-skuespilleren Tom Hanks lede en 90 minutter lang TV-sending kalt «Celebrating America», med taler fra Joe Biden og Kamala Harris, samt opptredener fra hele landet.

Her opptrer også artister og kjendiser som Ant Clemons, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake og Kerry Washington, ifølge den offisielle innsettelsessiden. Dette sendes direkte på seks av de største TV-kanalene i USA.

LYSSHOW: Lys og flagg fyller National Mall, der det vanligvis skulle vært titusenvis av mennesker. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Haster gjennom vedtak

Biden og hans team har gjort det klart at de planlegger å umiddelbart vedta flere presidentordrer som tar sikte på å oppheve noen av Donald Trumps mest omstridte beslutninger, uten å vente på Kongressen.

Biden vil oppheve forbudet mot innvandring fra enkelte muslimske land, melde USA inn i Parisavtalen igjen, og innføre påbud om å bruke munnbind i føderale bygninger, og på reise mellom delstatene.

Hans regjering vil også forlenge pausen for tilbakebetaling av studielån og innføre tiltak for å hindre at folk som sliter under pandemien, blir kastet ut av boligene sine.

Han har også kunngjort at han vil vrake den omstridte oljerørledningen Keystone XL fra Canada i sin første dag på jobben.

