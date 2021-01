HAR BYTTET ROLLER: Den demokratiske senatoren Chuck Schumer (bak) og republikaneren Mitch McConnell i Senatet. Førstnevnte er nå blitt flertallsleder, mens sistnevnte er mindretallsleder. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Diskuterer maktfordeling i Senatet: − Dette forholdet må bare fungere

Demokraten Chuck Schumer og republikaneren Mitch McConnell har byttet roller i Senatet, og må nå bli enige om en maktfordelingsavtale. Det har allerede vist seg å være vanskelig.

En av de første tingene Kamala Harris gjorde som visepresident onsdag, var å ta tre nye, demokratiske senatorer i ed.

Demokratene har dermed sikret seg 50 senatorer, og en knapp kontroll over forsamlingen for første gang siden de mistet den ved valget i 2014, skriver CNN. Blant de 50 senatorene som regnes som demokratiske, er to såkalt uavhengige – en av dem er Bernie Sanders.

Republikanerne har også 50 senatorer, men fordi USAs visepresident har rollen som president for forsamlingen, har hun makten til å avgjøre avstemninger som ender likt.

Det betyr at demokratenes Chuck Schumer onsdag tok steget opp fra mindretallsleder til flertallsleder i Senatet.

FERSKE SENATORER: Demokratene Raphael Warnock og Jon Ossoff fra Georgia, og Alex Padilla fra California, avlegger sin ed i Senatet foran visepresident Kamala Harris. Foto: SENATE TV / REUTERS

Republikaneren Mitch McConnell fra Kentucky, som har vært senatsleder i seks år, måtte dermed si fra seg sin posisjon. Han er nå mindretallsleder.

Schumer lovet på sin første dag som majoritetsleder å jobbe hardt for å få godkjent medlemmene av Bidens administrasjon så raskt som mulig. Foreløpig har de kun fått godkjent Avril Haines som ny etterretningssjef, med 84 mot ti stemmer.

Det skjedde ikke helt knirkefritt. Den republikanske Oklahoma-senatoren Tom Cotton protesterte, og sa han ønsket seg mer informasjon om CIAs avhørsprogrammer, skriver AP.

En gruppe republikanske senatorer har også gått ut og protestert mot Bidens presidentordre om å meldte USA inn i Parisavtalen igjen. De ber ifølge Reuters om at planene sendes til Senatet for en gjennomgang.

Schumer må også jobbe hardt for å få tverrpolitisk gjennomslag for Bidens gigantiske coronakrisepakke, i tillegg til at han må håndtere en kommende riksrettssak mot den avgåtte presidenten Donald Trump.

Bidens pressesjef Jen Psaki holdt onsdag sin første pressekonferanse ved Det hvite hus. Her sa hun at hun tror Senatet vil klare å «multitaske», og få gjennom Bidens politikk samtidig som de gjennomfører en riksrettssak mot Donald Trump.

– Har gitt begge partier stor makt

For mens Joe Biden har lagt vekt på enhet og samling, er de politiske skillelinjene i USA fortsatt sterke. Ifølge Washington Post står Senatet overfor flere utfordringer i tiden fremover.

Den mest umiddelbare er mangelen på en avtale om hvordan makten skal fordeles mellom de to partiene. Fordi demokratenes flertall ikke er klart, og visepresident Harris ikke alltid vil være til stede, jobber lederne for begge partier for å sikre en slags maktbalanse i den mektige forsamlingen.

– Det amerikanske folket har gitt begge politiske partier stor makt, sa McConnell i sin tale i Senatet onsdag, og ga med det en indikasjon på at han ikke vil gi fra seg mer makt enn han må.

Han og demokraten Schumer har foreløpig ikke blitt enige om hvordan makten skal fordeles, og ifølge nyhetsbyrået AP er samtalene mellom dem nå i stampe.

Ekspert: Nødvendig enighet

At demokratene og republikanerne blir enige er helt avgjørende, forklarer USA-ekspert Eirik Løkke.

– Senatet bestemmer selv sine egne prosedyrer, og for at lovprosessene skal være forutsigbare, er det viktig å komme til enighet om hvilke prosedyrer som gjelder for å gjennomføringen av lovgivningen.

Dette er særlig viktig når Senatet har 50–50 av demokrater og republikanere, sier Løkke.

– En situasjon hvor det ikke blir enighet om prosedyrene vil gjøre Senatet dårligere i stand til å gjennomføre lovgivning og gjøre jobben som består i å godkjenne eller avvise de personer som president Biden ønsker å utnevne i diverse posisjoner, sier Løkke til VG.

McConnell med filibuster-krav

Ifølge nyhetsbyrået dreier uenigheten seg hovedsakelig om at McConnell ikke vil gå med på noen avtale med Schumer med mindre krav blir innfridd: Han vil ha en forsikring om at demokratene ikke vil forkaste det såkalte «filibuster»-prinsippet, som innebærer at 60 senatorer – istedenfor et flertall på 51 – må være enige om å avslutte en debatt om en bestemt sak, slik at de kan gå videre til en avstemning.

– Formålet med Filibuster er å legge til rette for et minimum av tverrpolitisk samarbeid. Skulle man generelt avskaffe Filibuster vil det innebære at et parti enklere ved simpelt flertall kan presse gjennom sine saker, forklarer USA-ekspert Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita.

Begrepet filibuster brukes derfor om en uthalingsteknikk som stort sett er blitt brukt av mindretallspartier for å stanse en avstemning, ved at en taler tar ordet og rett og slett nekter å slutte å snakke.

En debatt kan stoppes, men altså bare om minst 60 senatorer er enige om det.

Dette er filibuster Brukes om en taktikk som kan hindre eller utsette at et forslag blir stemt over og vedtatt ved å holde endeløse taler og innlegg.

Ordet, som kommer av nederlandsk og betyr pirat, henviser til at man «kaprer» debatten.

Taktikken er mulig fordi senatorene i det amerikanske senatet har ubegrenset taletid, og alle senatorene har rett til å komme til orde før et forslag kan vedtas.

Siden 1917 har Senatet hatt muligheten til å vedta å stoppe en debatt. Det krever imidlertid tilslutning fra minst 60 senatorer, istedenfor et rent flertall på 51 stemmer. Kilde: NTB Vis mer

McConnells talsperson Doug Andres sier at samtalene om maktfordelingen vil fortsette de neste dagene.

– De er begge pragmatiske og forstår at de må få dette gjort for at vi skal komme oss videre. Det tror jeg de vil gjøre. Jeg har ikke følelsen av at McConnell kommer til å hale dette ut i flere uker, sier den republikanske senatoren Shelley Moore Capito til Politico.

– Dette forholdet må bare fungere, sier den demokratiske senatoren Brian Schatz.