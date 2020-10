Danmark deler landet inn i smittesoner

Fra nå av blir Danmark delt inn i soner basert på smitte, sier regjeringen på en pressekonferanse lørdag.

På pressekonferansen lørdag legger helseminister Magnus Heunicke frem en ny måte å dele inn Danmark på, for å kunne lukke ned hardere lokalt fremfor å stenge ned hele landet.

Dette er systemet:

Nivå 1 – Lokal smitte

Nivå 2 – Lokale utbrudd

Nivå 3 – Utbredt smitte

Nivå 4 – Utbredt smitte med press på sykehus

Nivå 5 – Presset overstiger sykehusenes kapasitet

Den nye måten å inndele landet på, gjør det mulig å stramme hardere inn på regioner med høy smitte, enn å gjøre det over hele landet, slik det har vært til nå.

Landet hadde rekordhøye 1191 smittetilfeller det siste døgnet, viser VGs oversikt. De reelle smittetallene var etter alt å dømme høyere i mars og april, som i Norge, fordi færre ble testet da sammenlignet med nå.

Danmark har meldt om den ene smitterekorden etter den andre den siste tiden. 10.284 er smittet i løpet av to uker. De ser også en økning i antall innlagte: lørdag er det 144 covid-pasienter på danske sykehus.

Det er regionen Hovedstaden (København) som har høyest smitte, etterfulgt av Midtjylland og Nordjylland.

Krisepakker til næringslivet basert på sonene

Næringsminister Simon Kollerup legger til at sonesystemet også vil gjelde for bedrifter, og hvilken støtte de får.

– Når varslingssystemet blir rødt, følger hjelpepakkene med. Må du stenge, skal du få hjelp til å betale regningene, sier han.

– Det kommer en dag i morgen, en dag etter corona. Inntil vi kommer dit, vil varslingssystemet og hjelpepakkene medføre forutsigbarhet.

Forrige uke kom regjeringen med strengere tiltak over hele landet etter rekordhøy smitte i landet. Dette var da de nye tiltakene for hele landet:

Påbud med munnbind innendørs på offentlige steder som utdanningsinstitusjoner, butikker og cafeer og restauranter

Forsamlingsforbud senkes fra 50 til 10 personer

Forbud mot salg av alkohol etter klokken 22

Grensekontrollen skjerpes

Alle restriksjoner som allerede er innført videreføres, blant annet oppfordringen om å jobbe hjemme hvis mulig.

