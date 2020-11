ØKT SMITTE: Bilder fra Stockholm i april. Regionen er nå på vei inn i den andre smittebølgen. Foto: Pontus Orre/VG

Nakstad om smitteutviklingen i Stockholm: − Det er skremmende

Hver femte coronatest i Stockholm regionen er positiv. Det tyder på en omfattende smittespredning i samfunnet, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Nå nettopp

Hver femte innbygger i Stockholm-regionen som tester seg for coronaviruset er smittet, viser regionens nyeste tall, ifølge Aftonbladet.

– Den andre bølgen er her nå, sier Johan Styrud i Stockholms legeforening til Dagens Nyheter.

Forrige uke ble det testet rundt 42.000 personer for covid-19 i region Stockholm. 20,3 prosent av disse var ifølge regionen positive.

– Andelen smittede øker kjapt nå. Vi slår rekord hver uke både i antall tester, andelen smittede og antall smittede, sier funksjonssjef Claes Ruth ved Karolinska universitetslaboratorium til avisen.

Samtidig øker presset på intensivavdelingene i regionen.

– Det er klart at dette viser en svært alvorlig smitteutvikling i Sverige. Det er skremmende med tanke på at Sverige og Norge hadde en nesten identisk smittesituasjon tidligere i høst, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

ANDRE BØLGE: Tidligere i høst var smittesituasjonen i Norge og Sverige nesten identisk. Nå er Sverige på vei inn i den andre bølgen. Foto: Line Møller

Omfattende smittespredning

Til sammenligning viser FHIs siste tall at omkring 2 prosent av dem som testes for covid-19 i Norge er smittet.

– Når andelen positive tester er over 20 prosent i Stockholm, betyr det at det skjer en omfattende smittespredning i samfunnet der det sannsynligvis er store mørketall. Det er ingen tvil om at Sverige er på full fart inn i smittebølge nummer to, sier Nakstad

Han forteller at det er veldig usikkert hvor stor andel av de syke i Sverige som nå fanges opp gjennom testing. Testaktiviteten per innbygger er ikke så mye lavere i Sverige enn i Norge.

– Det er all grunn til å stole på disse tallene, sier han.

Nakstad understreker at det ikke er noe som tilsier at det har skjedd endringer med selve testingen som påvirker dette tallet.

– Vi vet ikke hvor store mørketallene er, sier Nakstad.

Publisert: 09.11.20 kl. 14:58

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige