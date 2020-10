MUREN: Trump står for en svært restriktiv innvandringspolitikk, her illustrert med muren til Mexico, mens Joe Biden vil gi flere flyktninger. statsborgerskap Foto: SAUL LOEB / AFP

Biden og Trump: Dette er de største forskjellene

De to presidentkandidatenes valgløfter spriker i hver sin retning. Her er listen som viser noe av det som skiller Joe Biden og Donald Trump politisk.

Nå nettopp

Helsepolitikk

Kort fortalt ønsker Trump å privatisere helsesektoren, mens Biden vil at staten skal spille en større rolle.

Trump: Vil oppheve det såkalte Obamacare, som innebar økt regulering av det private helseforsikringssystemet. Trump sier at han ønsker å forbedre og erstatte reformen, men detaljer om planen er foreløpig ikke kjent. Han sier også at han vil senke legemiddelprisene ved å tillate import av billigere produkter fra utlandet.

Biden: Ønsker at helsereformen til tidligere president Obama skal videreføres og bygges ut. Han vil senke alderen for når man kvalifiserer for helseordningen Medicare fra 65 til 60 år, og gi alle amerikanere muligheten til å melde seg på en offentlig helseforsikringsplan som ligner på Medicare.

MASKE-AMBIVALENS: Trump har ved flere anledninger vært skeptisk til å bruke munnbind offentlig, og har mobbet Joe Biden for å ha det på ofte. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Coronabekjempelse

Trump: Opprettet en innsatsgruppe i slutten av januar, som nå skal vektlegge sikkerhet og gjenåpning av landet. Han prioriterer også å få en rask utvikling av behandling og vaksine, og har øremerket ti milliarder dollar til slike prosjekter.

Det hvite hus sin stabsjef Mark Meadows sa i et intervju søndag at de nå vil fokusere på behandling i stedet for å bekjempe viruset.

– Vi kommer ikke til å få kontroll over pandemien, vi skal kontrollere at vi får vaksiner og behandlinger, sier Meadows til CNNs Jake Tapper.

Biden ønsker å opprette et nasjonalt kontaktsporingsprogram, gjøre testing gratis for alle amerikanere, og etablere minst ti testsentre i hver delstat.

Han vil at myndighetene skal kunne påby bruk av munnbind på offentlige steder.

Bidens plan inkluderer å hjelpe bedrifter og skoler til å gjenåpne, som også inkluderer økonomisk støtte for å beholde og innhente arbeidstakere. Han vil garantere betalt permisjon for alle som er smittet, eller som har omsorg for noen med viruset.

les også Presidenten: – Jeg stemte på en fyr som heter Trump

Utenrikspolitikk

Trump: Har gjentatt at han vil redusere USAs militære nærvær utenlands. Han fortsetter likevel å investere i forsvaret. Han sier han vil fortsette å utfordre internasjonale allianser, og han vil opprettholde en handelstoll overfor Kina.

Biden: Sier han vil reparere forholdet til USAs allierte og bygge opp igjen de internasjonale avtalene som Trump har kritisert eller truet med å ta USA ut av. Biden sier han vil gå bort fra ensidige tollsatser rettet mot Kina, og i stedet holde landet ansvarlig overfor en internasjonal koalisjon som Kina «ikke har råd til å ignorere», ifølge NTB.

BITTELITT: Trump viser hvor lite temperaturøkning han mener det er snakk om, og trekker USA fra Parisavtalen om klima. Foto: Kevin Lamarque / X00157

Klima

Klima er et av områdene der de to kandidatene virkelig står for en diametralt motsatt politikk.

Trump: Har tatt USA ut av den internasjonale Paris-klimaavtalen. Trump er skeptisk til menneskeskapt klimaendring og ønsker å utvide ikke-fornybar energi. Han har som mål å øke boringen etter olje og gass og redusere ytterligere miljøverntiltak.

Biden: Sier han vil reversere Paris-utmeldingen umiddelbart hvis han blir valgt. Energileverandører og bilfabrikanter kan forvente store endringer dersom Biden blir president. Vil at USA skal nå nullutslipp innen 2050. Han foreslår å forby nye leieavtaler for boring etter olje og gass på offentlige landområder, og vil investere 2.000 milliarder dollar i grønn energi.

Innvandring

Trump: Immigrasjon var en sentral del Trump-kampanjens politikk da han ble valgt i 2016. Som president har han jobbet for å redusere all form for immigrasjon til USA. Det vi han fortsette med.

Biden: Har basert sin innvandringspolitiske agenda på å reversere de endringene som Trump-administrasjonen har innført, som å bygge murer ved grenseovergangen til Mexico og forby innreise fra en rekke land, oppsummerer Wall Street journal. Biden støtter at udokumenterte flyktninger skal kunne søke om statsborgerskap etter å ha fulgt et program for det.

Økonomi

Trump: Har lovet å skape ti millioner arbeidsplasser på ti måneder, samt å skape en million nye småbedrifter. Han ønsker å kutte inntektsskatt og gi selskaper skattefradrag for å stimulere til jobbskapning.

Biden: Hans mål er å bedre levekårene til middelklassen. Vil øke skatt for høytlønnede grupper for å dekke inn investeringer i offentlige tjenester, men sier økningen bare vil gjelde dem som tjener over 400.000 dollar i året, skriver Hans mål er å bedre levekårene til middelklassen. Vil øke skatt for høytlønnede grupper for å dekke inn investeringer i offentlige tjenester, men sier økningen bare vil gjelde dem som tjener over 400.000 dollar i året, skriver CNBC . Han støtter en økning av den føderale minstelønnen til 15 dollar i timen, mer enn en fordobling av dagens 7,25 dollar i timen.

STRAFFETOLL: Trump har innført straffetoll på import fra andre land, og mener det gir bedre vilkår for amerikanske produkter i eget land. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Handel

Trump: Er motstander av frihandelsavtaler som TTP og TTIP, som han mener koster USA arbeidsplasser. Valget av Trump i 2016 førte til det største skiftet i amerikansk handelspolitikk siden andre verdenskrig, med en økning av toll på import og et steg bort fra handelsalliansene som USA lenge hadde bygd opp med andre land.

Biden: Ønsker å snu Trumps linje ved å gjenopprette internasjonale allianser, revidere bruken av toll og prøve å skape en samlet front for å stå sterkt mot Kina, ifølge Wall Street Journal.

les også Obama på ny velgerjakt for Biden: – 10 dager til det viktigste valget i vår livstid

Våpen

Trump: Er en sterk tilhenger av retten til å bære våpen. Etter flere masseskytinger i 2019 foreslo han å stramme inn bakgrunnskontrollen av våpenkjøpere, men det kom ingenting konkret ut av forslaget, og det er ikke fremmet ytterligere lovgivning.

Biden: Har foreslått å forby angrepsvåpen, gjennomføre bakgrunnskontroll for alle, og å begrense antall våpen en person kan kjøpe per måned. Han vil det skal bli lettere å saksøke våpenprodusenter og selgere som opptrer uaktsomt. Vil også finansiere mer forskning for å forhindre voldshendelser med våpen.

HOLDER LINJEN: Tidligere president Obama tok til tårer da han la frem de nye lovene for å redusere skadelig våpenbruk i januar 2016. Daværende visepresident Joe Biden holder den restriktive linjen fra den gang. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Politi og rasespørsmål

Trump: Har erklært seg som «presidenten for lov og orden». Han sier at han ikke tror rasisme er et problem på systemnivå innen politiet. Har gått imot at politiet skal kunne bruke kvelningsgrep under pågripelse, og han har tilbudt at det skal settes av midler til opplæring av andre teknikker og forbedret praksis.

Biden: Ser på rasisme som et systemproblem og vil gjennomføre tiltak for å bekjempe raseforskjeller i rettssystemet. For eksempel ønsker han tilskudd slik at delstatene kan redusere fengselsraten. Har avvist å kutte i bevilgningene til politiet. I stedet bør mer ressurser rettes mot å opprettholde god standard på politiets utøvelse, mener han, ifølge BBC.

MOTSTANDERE: Delstaten Wyoming er der flest stemte på Trump. Der finnes det kun én abortklinikk. Foto: Klaudia Lech

Abort

Spørsmålet om abort er et av de mest splittende for USAs befolkning.

Trump : Vil ha strengere abortlover og vil kutte alle bevilgninger til familieplanleggingsorganisasjonen Planned Parenthood.

Biden: Sier han vil beskytte en kvinnes rett til å velge selv, og vil kjempe for å gjøre abort tilgjengelig og lovlig, ifølge Sier han vil beskytte en kvinnes rett til å velge selv, og vil kjempe for å gjøre abort tilgjengelig og lovlig, ifølge BBC

MER TILGENGELIG: Joe Biden og demokratene sier de ønsker å gjøre utdanning billigere og mer tilgjengelig for et tverrsnitt av den amerikanske befolkningen. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Utdanning

Trump og Biden er uenige om hvordan man skal forholde seg til studiegjelden som mange amerikanere har, og de er også uenige om hvordan finansiering av college skal foregå.

Trump: Hans fokus er på å utvide valgfriheten i hvilke skoler man kan gå på. «Patriotisk utdanning» skal dessuten inn som en del av læreplanen, skriver Hans fokus er på å utvide valgfriheten i hvilke skoler man kan gå på. «Patriotisk utdanning» skal dessuten inn som en del av læreplanen, skriver NPR

Biden: Vil gjøre flere utdanningsinstitusjoner gratis for lavlønnede familier. Toårig såkalt commuity college skal være kostnadsfritt for alle. Vil også at hver amerikanske student skal få trukket fra 10.000 dollar fra studielånet sitt, og han vil revidere systemet for studielån.

Publisert: 30.10.20 kl. 10:35