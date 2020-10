Sendte omstridt Trump-intervju: − Hva skjedde med presidenten?

USAs president Donald Trump forlot intervjuet med CBS, før han senere publiserte det på sin egen Facebook-side. Natt til mandag publiserte TV-kanalen sin versjon.

Oppdatert nå nettopp

CBS-programmet «60 Minutes», som har tradisjon for å intervju de amerikanske presidentkandidatene like før valget, skapte overskrifter lenge før det natt til mandag ble sendt i USA.

USAs president Donald Trump forlot nemlig sitt intervju før den planlagte tiden var ute, før han senere valgte å publisere det uten tillatelse fra CBS.

– Se på forutinntattheten, hatet og frekkheten fra 60 minutes og CBS, skrev han i et innlegg på Facebook sammen med klippet fra intervjuet.

Natt til mandag publiserte CBS selv intervjuet som planlagt, i tillegg til en seanse med visepresident Mike Pence og demokratenes president– og visepresidentkandidater Joe Biden og Kamala Harris.

Intervjuene er blant kandidatenes siste store TV-opptredener før det avgjørende valget 3. november.

HVEM BLIR USAS NESTE PRESIDENT? Sittende president Donald Trump og motkandidat Joe Biden. Foto: [MORRY GASH, JIM WATSON] / AFP

– Er du klar for noen vanskelige spørsmål, spør programleder Lesley Stahl i begynnelsen av intervjuet med Trump.

– Bare vær rettferdig, svarer Trump – før han senere anklager programlederen for å være mildere mot demokratenes Joe Biden.

Trump får blant annet spørsmål om sin coronahåndtering, som han sier har vært og er «svært god», før han etter hvert blir tydelig irritert. Han kritiserer programlederen for måten hun innledet intervjuet på, da hun spurte om var klar for noen tøffe spørsmål, og sier at hun tok opp flere saker på en «upassende» måte.

– Jeg tror vi har nok for et intervju her, Hope. Ok? Det er nok. La oss gå. La oss gå og møtes i to sekunder, ok? Takk, ser deg om litt. Takk, sier Trump før han går.

les også USA-valget: Her står slaget om presidentjobben

Programleder Stahl får så beskjed fra Trumps pressesjef Kayleigh McEnany om at visepresident Mike Pence er klar for intervju, og at Trump allerede «har gitt dere masse tid».

McEnany kommer også inn med en bok til programlederen, som hun sier inneholder Trumps helseplan.

Ifølge CNNs faktasjekker Daniel Dale kom Trump med minst 16 falske eller villedende påsyander i sitt intervju, og ti av dem hadde ifølge ham med coronaviruset å gjøre. Presidenten hevdet blant annet at USA har kommet seg over knekken, og at situasjonen i landet blir bedre. Tallene viser imidlertid at situasjonen blir verre både når det kommer til bekreftete smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall, skriver CNN.

Flere av påstandene Trump kom med i det uredigerte klippet han selv publiserte, var imidlertid ikke med i det endelige innslaget på CBS, skriver faktasjekkeren.

Pence blir i sitt intervju med Stahl konfrontert med Trumps exit:

– Hva skjedde med presidenten?

– Lesley, president Trump er en mann som sier det han mener. Jeg mener det er en av de største styrkene han har hatt, svarer Pence.

– Men han gikk, fortsetter programlederen før Pence fullfører setningen sin:

– Som president av USA, at det amerikanske folket alltid vet hvor de står.

«60 MINUTES»: Joe Biden blir intervjuet av Norah O’Donnell. Foto: CBSNews/60 MINUTES

Biden: – Undervurderer ikke hvordan han spiller

CBS sendte også Norah O'Donnells intervju med demokratenes presidentkandidat Joe Biden natt til mandag.

Til tross for at han leder på meningsmålingene, innrømmer han at han fortsatt holder muligheten åpen for at Donald Trump kan vinne valget.

– Jeg føler meg overtroisk når jeg spår noe annet enn at det vil bli en tøff kamp. Vi har en god følelse på hvor vi er, men du vet, jeg undervurderer ikke hvordan han spiller, sier Biden, og gjentar anklagene om at Trump forsøker å så tvil om valget.

– Jeg tror disse forsøkene er designet for å få folk til å lure på om de skal, om det er verdt stemme. Den skremme-faktoren, sier han videre.

– Jeg håper det kommer til å være mange som stemmer på meg på grunn av den jeg er. Men jeg tror kontrasten mellom Donald Trump og meg er så kraftig som den kan få blitt når det kommer til våre verdier og vårt syn på verden.

På spørsmål om at han med sine 78 år vil bli den eldste presidenten i USAs historie, og Trumps påstander om at han er dement, svarer Biden at han er i god form, og at han gladelig sammenligner sin fysiske og mentale kapaistet med Trumps.

– Det er en svertekampanje

Biden blir også konfrontert med anklagene om at han skal ha hjulpet sin sønn Hunter Biden i hans forretninger i Ukraina, etter en svært omstridt artikkel i The New York Post.

Avisen skal ha fått sin informasjon fra Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani, og det er blitt sådd tvil om dens troverdighet.

Fikk du med deg? Hevder Trumps advokat videreformidlet russiske «fake news» til presidenten

– Fra det jeg har hørt og vet, har etterretningsmiljøet advart presidenten om at Giuliani ble foret med falsk informasjon fra russerne. Og vi vet også at Putin prøver veldig hardt å spre falsk informasjon om Joe Biden, svarer Biden og fortsetter:

– Så når du setter kombinasjonen Russland, Giuliani og presidenten sammen, så er det det det er. Det er en svertekampanje fordi han ikke har noe han vil snakke om. Hva er det han stiller til valg på?

Publisert: 26.10.20 kl. 04:13 Oppdatert: 26.10.20 kl. 05:31