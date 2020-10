Smittesituasjonen i Sverige: − Vi begynner å nærme oss et kritisk punkt

Smitten i Sverige øker kraftig, og statsepidemiolog Anders Tegnell sier at landet nå nærmer seg et kritisk punkt.

Oppdatert nå nettopp

– Smitten går veldig fort i mange land i Europa, dessverre. Man begynner også å se at det er en økning i antall døde. Det kommer dessverre til å bli en tøff høst, sier Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det sier han under en pressekonferanse som svenske myndigheter holder tirsdag , hvor de informerer om coronasituasjonen i landet.

Tegnell opplyste at Sverige nå har totalt 115.785 bekreftede smittetilfeller, noe som gir et smittebilde på 146 smittede per 100.000 innbyggere. Det er spesielt mange smittede i aldersgruppen 20–29 år, men også mange tilfeller hos de øvrige aldersgruppene opp til 60 år.

Sverige har totalt registrert 5918 coronarelaterte dødsfall.

– Vi begynner å nærme oss et kritisk punkt. Det har ikke gitt utslag på dødsfall foreløpig, men vi begynner å nærme oss et kritisk punkt, sier Tegnell.

Skåne hardt rammet

Region Skåne har innkalt til ekstraordinær pressekonferanse klokken 15.30 tirsdag, etter at regionen har opplevd en tredobling i antall innlagte coronapasienter den siste uken. Siden mandag har antallet pasienter i regionen gått fra fem til ni.

– Det har vært en kraftig økning smittespredning den siste uken, en dobling, sier han, og sier at det nå er registrert totalt 8652 tilfeller i regionen, sier Tegnell.

Det blir derfor innført følgende lokale tiltak i den svenske regionen:

Unngå kollektivtrafikk

Unngå butikk og kjøpesenter

Unngå om mulig fysisk kontakt med andre personer enn dem du bor med.

Eva Melander, smittevernoverlege i region Skåne sier at situasjonen var rolig for en drøy uke siden.

– I dag har vi 57 innlagte pasienter, sju av dem ligger på intensivavdeling. Det er en veldig urovekkende utvikling. Vi tester mange, men samtidig er smittesporingen hardt belastet nå på grunn av alle tilfellene. Totalt har vi en helt annen situasjon enn vi hadde for bare et par uker siden. Det er alvorlig, sier hun.

Antall intensivpasienter øker

Belastningen på grunn av covid-19 har økt på sykehusene den siste uken, sier Iréne Nilsson Carlsson, folkehelseråd i Sosialstyrelsen.

Hun opplyser at antall pasienter på intensivavdelinger har økt fra 34 pasienter den 24. oktober til 55 pasienter tirsdag. Det er også en økning av pasienter med covid-19 på andre avdelinger, hvor det i går var innlagt 322 pasienter.

— Tilgangen til intensivplasser er fortsatt god. Det er anstrengt, men vi har fortsatt kontroll.

På spørsmål fra journalister i salen om smitteutviklingen går fort, med tanke på at antall intensivpasienter øker og smitten i for eksempel region Skåne er fordoblet, svarer Tegnell.

– Nei, egentlig ikke. Vi begynte på veldig lave nivåer. Vi har relativt få pasienter på intensivavdelingene sammenlignet med i vår.

Saken oppdateres

Publisert: 27.10.20 kl. 14:14 Oppdatert: 27.10.20 kl. 14:31

Mer om Coronaviruset