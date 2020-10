DEMONSTRERER: Innbyggere i den polske byen Krakow tok søndag til gatene for å demonstrere mot innskrenkinger i abortloven. Demonstrasjonene i landet fortsetter på fjerde dag. Foto: AGENCJA GAZETA / X02731

Abortforbud i Polen skaper sinne: «Dette er krig»

Tusenvis av polakker trosser coronarestriksjoner og tar til gatene for å demonstrere mot ytterligere innstramninger av landets strenge abortlovgivning.

Det skjer etter at en grunnlovsdomstol i landet torsdag slo fast at det er forbudt å ta abort selv om det er påvist at fosteret er alvorlig skadet.

Denne lovbestemmelsen er i dag grunnlaget for nesten alle aborter i landet. I praksis innebærer det at abort blir totalforbudt i det katolske landet som er kjent for å ha en av Europas strengeste abortlover.

I Polen er abort som hovedregel forbudt, men det kan gjøres unntak ved to tilfeller:

Dersom kvinnens liv eller helse står i fare.

Hvis kvinnen har blitt utsatt for voldtekt eller incest.

MEN: Alt av helsepersonell har likevel retten til å nekte å utføre abort hvis det strider mot deres egen overbevisning. I det strengt katolske Polen er det svært utbredt at leger derfor ikke vil gjøre inngrepet.

Demonstrasjoner flere steder i landet

Tusenvis tok fredag til gatene i Polens største byer for å uttrykke sin misnøye med innstramningene i abortlovgivningen. Flere av de trosset forsamlingsforbundet og strenge coronarestriksjoner.

Ifølge polske medier skal så mange som 15.000 ha deltatt under fredagens demonstrasjoner i landets hovedstad Warszawa, skriver Reuters.

Også i Oslo arrangeres det solidaritetsmarkering for polske kvinner. Klokken 18 søndag samles motstandere av den nye loven på Eidsvolls plass.

I Polen fortsetter abortdemonstrasjonene nå på fjerde dag og stemningen er svært spent.

– Kvinner blir ikke respektert i dette landet. Ingen hører på oss, sier Magda (34), en av flere som demonstrerte i den polske byen Gdynia til Reuters.

Også i andre polske storbyer ble det holdt store demonstrasjoner mot innstramningene, blant annet Krakow, Lódz, Wroclaw, Szczecin og Katowice, skriver nyhetsbyrået AP.

fullskjerm neste ANSPENT STEMNING: Politiet slo ned på abortdemonstranter under en protest i Wroclaw mot de strenge abort-reglene i landet.

– Blod på hendene

En stor folkemengde bestående av demonstranter samlet seg også utenfor huset til Jaroslaw Kaczynski, leder for den nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) og visestatsminister.

Demonstrantene bar bannere med slagord som «Dette er krig», «Du har blod på hendene dine» og «Du bygger kvinners helvete».

Politiet brukte tåregass og pepperspray mot demonstrantene og 15 personer ble arrestert, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg var redd for å bli coronasmittet, men vi har ikke noe valg. Jeg er redd for datteren min, sier Emilie Gwiazda (46), som deltok på protestene til Reuters.

fullskjerm neste UT MOT STYRESMAKTENE: Demonstranter samlet seg fredag kveld utenfor huset til Jaroslaw Kaczynski, leder for den nasjonalkonservative partiet PiS.

Polens president støtter avgjørelsen

Regjeringspartiet PiS har styrt Polen siden 2015. Partiet har tette bånd til den katolske kirken og står i tillegg for konservative verdier. De har lenge kjempet for å stramme inn abortloven ytterligere.

– Vi vil jobbe for å forsikre at selv tilfeller der graviditeten er svært vanskelig, og barnet vil dø, veldig deformert, fortsatt ender i fødsel, slik at barnet kan bli døpt, begravet, ha et navn, har partiformann Jaroslaw Kaczynski tidligere uttalt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Polens president, Andrzej Duda som for tiden sitter i karantene som følge av påvist coronasmitte, ønsket kjennelsen velkommen.

– Jeg har snakket om det mange ganger, og jeg har aldri lagt skjul på at abort av såkalte eugeniske ikke skal være tillatt i Polen, sa Duda ifølge AP.

– Jeg mener alle barn har rett til å leve, sa han videre.

LEDER: Regjeringspartiet PiS' leder Jaroslaw Kaczynski og visestatsminister. Foto: Czarek Sokolowski / AP

fullskjerm neste KATEDRAL: Abortdemonstranter protesterer ikledd kostymer fra HBO-serien «Handsmaids Tale» i en katedral i Lodz.

– Trist dag for kvinners rettigheter

Både polske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert domstolens avgjørelse og betegner det som «et brudd på kvinners rettigheter».

– Å fjerne grunnlaget for nesten alle lovlige aborter i Polen utgjør et forbud og krenker menneskerettigheter, skrev Dunja Mijatovic, EUs kommisjonær for menneskerettigheter på Twitter.

Videre beskriver hun det «som en trist dag for kvinners rettigheter».

Leder for partiet Polsk Initiativ og opposisjonspolitiker Barbara Nowacka var også raskt ute med å kritisere abortforbudet på sosiale medier.

– Fra nå av lever polske kvinner i et helvete, uten tilgang til prenatale tester, og dømt til tortur, lidelse og smerte, skrev hun på Twitter.

– Kjennelsen vil i uforholdsmessig stor grad ramme kvinner som ikke har råd til å reise utenlands for å ta abort, skriver Amnesty-rådgiver Esther Major i en uttalelse, der hun stempler kjennelsen som «grusom», ifølge NTB.

Universitetslektor: – Rammer fattige kvinner hardest

Eva Sarfi er universitetslektor i Sentral-Europa og Balkan-studier ved Universitetet i Oslo. Hun tror årsaken til innstramningene i abortlovningen skyldes at de nasjonalkonservative kreftene har et svakt flertall i parlamentet.

– Det var nylig presidentvalg i Polen og da vant PiS med knapp margin. De sitter ikke helt trygt og er opptatt av å få gjennomslag for sin politikk så fort som mulig, sier hun til VG.

Hun forteller at abortsynet i Polen henger nært sammen med den katolske kirkens posisjon i landet.

POLEN-KJENNER: Universitetslektor Eva Sarfi ved Universitet i Oslo (UiO) mener innstramningene i abortloven vil særlig ramme fattige kvinner på landsbygda. Foto: Universitetet i Oslo

– Den katolske kirken blir sett på som en viktig del av den polske nasjonale identiteten og har relativt mye makt i samfunnet, sier Safri.

Hun peker på at det er i all hovedsak de unge, urbane menneskene som nå tar til gatene for å demonstrere mot abortforbudet.

Universitetslektoren mener abortforbudet begrenser polske kvinners rettigheter.

– Den rammer særlig hardt fattige kvinner på landsbygda i øst. Kvinner som bor lengre vest i landet har i større grad mulighet til å reise til utlandet for å utføre abort, sier hun.

LHBT-rettigheter også innskrenket

Hun sier det ligger an til at loven blir vedtatt, men sier de siste dagenes protester viser at kvinnebevegelsen i Polen ikke gir seg lett.

– Polen har et ganske godt organisert kvinnebevegelse, sammenlignet med for eksempel Ungarn som også er i en tilsvarende situasjon med mange antiliberale lover, sier universitetslektoren.

Hun nevner også at homofiles rettigheter blir innskrenket i Polen med såkalte «LHBT-frie soner».

– Men både kvinnebevegelsen og LHBT-bevegelsen er bedre organisert enn i andre øst-europeiske land og fungerer som en motvekt, sier Sarfi.

Publisert: 25.10.20 kl. 18:32

