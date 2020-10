SUSPENDERT: Jeremy Corbyn er suspendert fra britiske Labour, partiet han ledet frem til april. Her er han avbildet i Manchester i 2019. Foto: PETER POWELL / EPA

Tidligere Labour-leder suspendert fra partiet

Jeremy Corbyn, tidligere leder av Arbeiderpartiet i Storbritannia, er suspendert fra partiet i kjølvannet av en rapport som torsdag avdekket at Labour har brutt lover knyttet til antisemittisme under hans lederskap.

Det melder Sky News.

– I lys av hans kommentarer i dag, og at han har deretter har unnlatt å trekke dem tilbake, har Arbeiderpartiet suspendert Jeremy Corbyn i påvente av at saken etterforskes, sier en talsmann for partiet ifølge Sky News.

Han er heller ikke lenger Labours «innpisker», den som sørger for et tilstrekkelig antall av partigruppens medlemmer møter opp ved voteringer i parlamentet.

Corbyn, som gikk av som leder i april, skal ha sagt at klagene under hans lederskap var «overdrevet».

Den nye Labour-lederen, Keir Starmer, har vedgått at partiet har sviktet jøder etter at en rapport torsdag avdekket at partiet har brutt lover knyttet til antisemittisme under Jeremy Corbyns lederskap.

Starmer sier han aksepterer rapporten helt og fullt og kommer til å innføre tiltak som er anbefalt i rapporten, umiddelbart.

– Dette er en skammens dag for Labour. Vi har sviktet det jødiske folk, våre medlemmer, våre tilhengere og den britiske offentligheten, sier Starmer.

Tilsynsorganet Equality and Human Rights Commission (EHRC) har i to år undersøkt antisemittisme i partiet. Under Corbyns administrasjon i perioden 2015 til 2019 har partiet ved flere anledninger blant annet underspilt, snakket ned eller ignorert klager fra jødiske medlemmer av partiet, ifølge rapporten.

