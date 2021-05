NATO-SJEF: Jens Stoltenberg. Foto: John Thys / Pool AFP

Jens Stoltenberg om Hviterussland-drama: − Statlig flykapring

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kaller Hviterusslands handling mot Ryanair-flyet de tvang til å lande i Minsk, for farlig og uakseptabel. Samtidig ber landets opposisjonsleder USA og andre om legge mer press på regimet.

Tirsdag formiddag omtalte NATO Stoltenberg hendelsen for «statlig flykapring», og krever umiddelbar løslatelse av de to pågrepne.

– Handlingen var farlig og uakseptabel. Dette var en statlig flykapring og viser hvordan Hviterussland angriper fundamentale menneskelige rettigheter og uavhengige medier, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel med Estlands statsminister Kaja Kallas tirsdag formiddag.

Ifølge Stoltenberg skal NATOs råd, ambassadørene fra alle NATOs medlemsland, diskutere hendelsen senere tirsdag.

Ber om isolasjon av regimet

Tirsdag morgen melder nyhetsbyrået AFP at opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, som lever i eksil, ber om å bli invitert til G7-toppmøtet i Storbritannia i juni. Hun ønsker også at USA øker presset på Hviterussland og president Aleksandr Lukasjenko.

I går skal hun ha snakket med Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Ifølge NTB skal hun under samtalen ha bedt USA «isolere regimet og presse det gjennom sanksjoner».

På en pressekonferanse vist på hennes egen twitterkonto tirsdag formiddag sier Tikhanovskaja at flykapringen, som også hun omtaler det som, er et resultat av mangel på reaksjoner mot regimet.

OPPOSISJONSLEDER: Svetlana Tikhanovskaja. Foto: Helge Mikalsen

– Derfor må det nå strenge reaksjoner til. Dette er tiden for handling. Jeg ber om at USA medvirker til en internasonal etterforskning av flykapringen. Jeg ber om at Hviterussland suspenderes fra den internasjonale org for sivil luftfart IATA og fra Interpol-samarbeidet. Jeg ber om at man på G7-møtet diskuterer sanksjoner, sier opposisjonslederen.

Hun mener at å stenge luftrommet for hviterussiske flyselskaper ikke løser problemet.

– Problemet er at valgene er rigget. Det er en trussel mot europeisk sikkerhet. Eneste løsning er frie valg. Vi ber om sanksjoner mot regime og dets næringsliv, sier opposisjonslederen.

Reaksjoner

I går gikk USA ut og fordømte Hviterusslands handlinger da de i helgen tvang et Ryanair-fly med den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj om bord til å lande i Minsk.

Flyet var egentlig på vei fra Athen i Hellas til Vilnius i Litauen da besetningen om bord fikk beskjed fra hviterussiske myndigheter om en mulig sikkerhetstrussel om bord.Jagerfly ble brukt til å tvinge passasjerflyet til den uønskede mellomlandingen.

Protasevitsj ble pågrepet sammen med sin kjæreste, Sofia Sapega.

PÅ BAKKEN: Ryanair-flyet på bakken i Minsk etter å ha blitt tvunget til å lande i den hviterussiske hovedstaden. Foto: HANDOUT / REUTERS

Verdenssamfunnet har reagert med avsky på hendelsen orkestrert av diktatoren Lukasjenko.

EU-landene skal være enig om sanksjoner. Allerede har de vedtatt at hviterussiske flyselskap hverken skal få bruke flyplasser i EU-land eller europeisk luftrom.

Biden: - Skandaløs hendelse

Også USA har altså reagert.

– USA fordømmer kraftig den tvungne omdirigeringen av en flyging mellom to EU-land og den påfølgende pågripelsen av journalisten Roman Protasevitsj i Minsk. Vi krever hans umiddelbare løslatelse, sa utenriksminister Antony Blinken i går.

PRESIDENT: Joe Biden er USAs 46. president. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

I dag tidlig kom også en uttalelse fra president Joe Biden, som sier han støtter sanksjoner mot Hviterussland.

– Denne skandaløse hendelsen og videoen som herr Protasevitsj ser ut til å ha blitt tvunget til å stille opp på, er skammelige angrep både mot politiske dissidenter og pressefriheten, sier Biden, som henviser til en video der regimekritikeren tilsynelatende tilstår å stå bak opptøyer i landet, men som flere eksperter tror han har blitt tvunget til å si.

G7

Svetlana Tikhanovskaja ønsker altså likevel at Biden og co. legger ytterligere press på Hviterussland. Samtidig ber hun om å bli invitert til G7-toppmøtet som blir arrangert i Carbis Bay i Storbritannia fra 11. til 13. juni.

Der skal statslederen fra de syv landene Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA møtes. Topplederne i EU er også til stede på G7-møtene. I tillegg er Australia, India, Sør-Korea og Sør-Afrika gjesteland under årets G7.

Om det blir aktuelt å invitere opposisjonslederen i Hviterussland gjenstår å se. Så langt har ikke vertskapet, Storbritannia og deres statsminister Boris Johnson, kommentert Tikhanovskaja oppfordring.

Ber om umiddelbar løslatelse

En av dem som kommer til delta på G7-møtet er presidenten for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Tirsdag formiddag har hun tvitret en video av seg selv der hun fordømmer handlingen med å tvinge ned Ryanair-flyet.

«Et angrep på ytringsfriheten. Et angrep på europeisk suverenitet. Roman Protasevitsj & Sofia Sapega må løslates umiddelbart», skriver hun.

Hviterussland har det siste året vært preget av omfattende demonstrasjoner, tortur og drap av opposisjonelle det siste året, etter at president Aleksandr Lukasjenko i fjor høst nok en gang erklærte seg som valgvinner i vinter. Lukasjenko går under kallenavnet «Europas siste diktator».

