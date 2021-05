PÅ VEI UT?: Statsminister Benjamin Netanyahu kan miste jobben han har hatt i 12 år. Foto: Ronen Zvulun / X90084

Kan være slutten for Netanyahu

Det ser ut til at det er over og ut for Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Opposisjonen vil forsøke å danne regjering.

Av Vilde Elgaaen

En finurlig avtale som ifølge avisen Haaretz innebærer et bytte av statsministerstolen i regjeringsperioden kan være spikeren i kisten for Netanyahu.

Etter fire valgrunder på to år uten at Netanyahu har klart å danne regjering, ligger det nå an til å være avgjort - helt uten ham.

Nå har politikere fra sentrum, høyre- og venstresiden fram til onsdag på å bli enige.

Det liberalistiske partiet Yesh Atid fikk tidligere i mai i oppdrag av Israels president Reuven Rivlin å gjøre et forsøk på å danne regjering, etter at Netanyahu ikke hadde fått det til.

Nå er Yesh Atid, med leder Yair Lapid i spissen, et steg nærmere å få i land en avtale med partier fra hele det politiske spekteret.

Den inkluderer også den høyrenasjonalistiske alliansen Yamina, ledet av Naftali Bennett.

OVER: Kampanjereklame fra mars i år. Til venstre er Benjamin Netanyahu, og til høyre er Yair Lapid. Foto: Oded Balilty / AP

Koalisjonen må ha minst 61 av de 120 mandatene i det israelske parlamentet Knesset. Fordi ingen av de enkeltstående partiene kontrollerer majoriteten alene, må man samarbeide for å få flertall.

Under en pressekonferanse søndag kveld sa Bennett at han vil gjøre sitt beste for å danne en koalisjonsregjering.

– Jeg vil jobbe med alt jeg har for å danne en regjering med min venn Yair Lapid, slik at vi, dersom Gud ønsker, sammen kan redde landet fra en halespinn og sette Israel på rett kurs igjen, sier Bennett ifølge AP.

Bennett sier at det ikke er mulig for høyresiden å danne en flertallsregjering, og at han tar dette steget for å unngå å sende Israel inn i sitt femte valg på litt over to år.

– En regjering som denne vil bare lykkes dersom vi jobber sammen som en gruppe. Alle må utsette å oppfylle alle drømmene sine. Vi vil fokusere på det som kan gjøres, i stedet for å krangle om det som er umulig, sier han.

KONGEMAKER: Naftali Bennett, leder av høyreorienterte Yamina. Foto: POOL / X80003

De som nå gjør et forsøk på å danne regjering har lite til felles politisk, men forener seg ifølge Reuters bak én felles enighet: Netanyahu må ut.

Netanyahu har vært statsminister av Israel siden 2009, og var også statsminister i tre år fra 1996 til 1999.

Han har vært under etterforskning for korrupsjon siden 2016, og ble i 2019 tiltalt for anklager om tillitsbrudd, bestikkelser og svindel. Han har benektet alle anklagene.

Ifølge AP er Netanyahu desperat etter å bli i jobben mens han står for retten, da han har brukt sin posisjon til å samle støttespillere og utagere mot politi, aktorat og media.

Netanyhau

Vil bytte på jobben

Til tross for at Lapids parti Yesh Atid fikk nest flest mandater til det israelske parlamentet Knesset under valget i mars i år, har veien til regjering vært tøff.

Hverken blokken til Likud og statsminister Benjamin Netanyahu eller opposisjonen hadde noen åpenbar vei til rent flertall.

Netanyahu gjorde flere forsøk på å danne en koalisjon, men til slutt måtte president Rivlin si stopp.

Opposisjonspolitikeren Lapid fikk 28 dager på seg til å gjøre et forsøk, og fristen går ut på onsdag.

Avtalen som Yaminas leder Naftali Bennett og liberalisten Yair Lapid nå forhandler om vil bety at Bennett vil ta over som statsminister etter Netanyahu.

Men han får ikke beholde jobben hele perioden, da Lapid vil ta over etter to år som utenriksminister.

Store uenigheter

Reuters skriver at en anti-Netanyahu-koalisjonsregjering bestående av høyre-, venstre- og sentrumspartier vil være sårbar.

Den krever støtte fra arabiske medlemmer av parlamentet – som er uenige i mye av agendaen til Bennett, lederen av høyrealliansen Yamina.

Hans planer omhandler blant annet videre utbygging for israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.

Nyhetsbyrået melder at det forventes at økonomisk gjenoppbygging etter pandemien vil være bærebjelken for koalisjonsregjeringen, og at de vil sette til side temaer de er uenige om, slik som religionens rolle i samfunnet og forholdet til Palestina.