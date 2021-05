USAs president Joe Biden og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: AP/AFP

Ordkrig om Israel: USA fordømmer Erdogan-uttalelser

Uttalelsene til Tyrkias president om Israel er antisemittiske og forkastelige, mener USA. Erdogan har også hisset på seg østerrikske myndigheter, som har kalt den tyrkiske ambassadøren inn på teppet.

Av Ingrid Hovda Storaas

USAs utenriksdepartement går i en uttalelse tirsdag kveld hardt ut mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– USA fordømmer hans nylige antisemittiske uttalelser om det jødiske folk på det sterkeste, og vi finner dem forkastelige, skriver utenriksdepartementet i en uttalelse fra talsperson Ned Price.

USA skriver ikke konkret hvilken uttalelse fra Erdogan de reagerer på.

– Vi ber president Erdogan og andre tyrkiske ledere om å avstå fra kommentarer som kan bidra til nye voldshandlinger. Vi ber Tyrkia om å jobbe sammen med USA for å få en slutt på konflikten, sier det amerikanske utenriksdepartementet videre.

Dødstallene stiger

Erdogan har foreløpig ikke kommentert uttalelsen fra USA. Den tyrkiske presidenten, som tidligere har sagt at han ser Israels luftangrep i Gaza som et angrep på alle muslimer, kom tirsdag med nye uttalelser om kampene mellom Israel og Hamas.

Voldshandlingene er nå inne i sin andre uke, og minst 218 palestinere, blant dem 63 barn, har mistet livet så langt. Tolv personer – inkludert to barn – er døde i Israel, skriver Al Jazeera.

Erdogan sa mandag at han mener Israel er en terrorstat som gjennomfører massakrer på det palestinske folket.

– Dere bruker uproporsjonal styrke, og dere slipper bomber på Gaza med krigsflyene deres. Har Gaza krigsfly? Nei. Deres, med deres luftangrep, er utallige, sier han videre.

Til angrep på Biden

Den tyrkiske presidenten gikk også hardt ut mot USAs president Joe Biden, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

Biden har flere ganger uttalt at han mener Israel har rett til å forsvare seg selv mot rakettangrep fra Hamas og andre militante grupper. Mandag kveld gikk han for første gang ut og sa at han støtter en våpenhvile mellom partene.

– Du skriver dessverre historie med dine blodige hender når det gjelder de grovt uproporsjonale angrepene i Gaza, som har gjort flere hundre mennesker til martyrer, sa Erdogan – og viste til at Biden-administrasjonen nylig har godkjent et stort våpensalg til Israel.

Salget ble godkjent før den siste opptrappingen mellom Hamas og Israel.

Forholdet mellom Biden og Erdogan er allerede anspent etter at Biden anerkjente at armenerne ble utsatt for et folkemord i Det osmanske riket for rundt 100 år siden. De to statslederne skal etter planen møtes under NATO-toppmøtet i Brussel i juni, skriver AFP.

I MICHIGAN: Joe Biden traff tirsdag den amerikansk-palestinske kongressrepresentanten Rashida Tlaib i Michigan. Det var store protester til støtte for palestinerne i området. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Østerrike: «Absurd»

Erdogan har også hisset på seg Østerrike: Mandag kritiserte han landets beslutning om å heise det israelske flagget på myndighetenes bygninger – noe som ble gjort i solidaritet med Israel i forrige uke.

– Jeg forbanner den østerrikske regjeringen som har heist Israels flagg på sin bygning, sa Erdogan mandag, og antydet at «østerrikske myndigheter prøver å få muslimer til å betale prisen for folkemordet se utførte mot jødene» – en referanse til holocaust under andre verdenskrig.

Østerrikes utenriksminister Alexander Schallenberg har tirsdag kalt Tyrkias ambassadør inn på teppet over det han kaller «absurde» kommentarer fra Erdogan.

– Det vil ikke være mulig å løse Midtøsten-konflikten mens vi fråder om munnen. I stedet for å helle bensin på bålet bør Tyrkia bidra til å roe ned situasjonen, sier utenriksministeren ifølge AP.