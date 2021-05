TVUNGET LANDING: Der er ventet ytterligere sanksjoner mot Hviterussland, etter et Ryanair-fly ble tvunget til å lande på flyplassen i hovedstaden Minsk. Foto: ONLINER.BY / HANDOUT / REUTERS

Eriksen Søreide: − Lukasjenko lever opp til sitt rykte som Europas siste diktator

– De er ikke bare en uakseptabel bruk av makt, men en slik handling er også en trussel mot europeisk flysikkerhet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den norske utenriksministeren sier omdirigeringen av Ryanair-flyet med støtte fra et jagerfly over Hviterussland setter menneskers liv i fare, og at det er helt uakseptabelt å stoppe en regimekritisk journalist ved å tvinge et fly til å snu og lande i Minsk.

– Det internasjonale samfunnet et nødt til å reagere veldig sterkt på dette. Og det er ingen tvil om at Hviterusslands president, Viktor Lukasjenko, lever opp til sitt rykte som Europas siste diktator. Det ryktes også at han skal ha vært direkte involvert i det som skjedde. Det er mye som tyder på det, utenriksminister Søreide til VG.

Hun venter spent på et EU-møte som finner sted mandag kveld, hvor diskusjonen vil dreie seg om tre sentrale punkt.

I RETTEN: Roman Protasevitsj, bloggeren som er en viktig brikke i den hviterussiske opposisjonen, kom til retten i Minsk i dag. Foto: REUTERS

– Det første vil være om det skal iverksettes ytterligere tiltak overfor Hviterussland. 88 hviterussiske myndighetspersoner, inkludert Lukasjenko er allerede på sanksjonslisten som Norge sluttet seg til.

– Så vil behovet for gransking bli diskutert, jeg har vært i kontakt med samferdselsminister Knut Arild Hareide, som igjen har gitt beskjed til Luftfartstilsynet om å følge opp det som eventuelt kommer fra EU-møtet.

– Et landingsforbud mot hviterussiske fly og et overflygingsforbud som jo ble diskutert søndag, at europeiske fly ikke skal fly over Hviterussland fordi det er for farlig rett og slett, sier utenriksministeren.

VENTER PÅ EU: Utenriksminister Søreide vil følge de vedtakene EU innfører mot det hviterussiske regimet. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Er det dette tiltak som kan forandre den politiske situasjonen i Hviterussland?

– Det er ikke særlig sannsynlig. Det eneste som kan løse situasjonen i Hviterussland er en reell politisk dialog med opposisjonen ved å frigi de over 400 politiske fangene som nå sitter fengslet, sier Søreide.

SAS endrer flyrute

SAS har allerede besluttet å omdirigere sine fly på ruten mellom Oslo og Kiev, melder de til VG i kveld:

– Sikkerhet er vår fremste prioritet. Vi følger de anbefalinger som kommer fra skandinaviske og europeiske myndigheter. SAS skal nå unngå hviterussisk luftrom på våre flyvninger. Det vil gjelde ruten mellom Oslo og Kiev, som er den eneste ruten som påvirkes, sier kommunikasjonssjef Freja Annamatz i SAS Sverige til VG.

Opptrapping

Den norske utenriksministeren mener omdirigeringen av Ryanair-flyet representerer en opptrapping, fra et regime som allerede er ansvarlig for tydelige menneskerettighetsbrudd, og som bruker stadig sterkere tiltak for å bringe protestene mot Lukasjenko til taushet.

TRAPPER OPP: Europas siste diktator Viktor Lukasjenko skyr ingen midler i kampen mot den politiske opposisjonen i Hviterussland. Foto: Sergei Sheleg / POOL BelTa / AP

– Roman Protasevitsj er regimekritisk journalist som har oppholdt seg i utlandet siden 2019, men har fått mange anklager mot seg av det hviterussiske regimet. Han er den mest leste bloggeren i landet og bringer nyheter inn til Hviterussland og opplyser folk om hvordan regimet opptrer, og om hvilken støtte som finnes i det internasjonale samfunnet til protestene i Hviterussland. For dette risikerer han nå en lang fengselsstraff, forteller Søreide.

«TERRORIST»: Bidet av Protasjevitsj ble tatt under en demonstrasjon i 2017. Han er senere anklaget for «terrorisme». Foto: Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN

– Det er blitt hevdet at Moskva må ha visst om denne spesielle situasjonen som har oppstått?

– Det har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om. Men Russland er jo den viktigste støttespilleren for Lunkasjenko og regimet. Og det er ikke bare fordi det er et ønske om å redde presidenten, men mer av frykt for at situasjonen kommer ut av kontroll i Hviterussland på en slik måte at opposisjonen overtar makt. Og at det vil kunne føre til en smitteeffekt til Russland, hevder utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fikk terrorist-stempel

Det hviterussiske innenriksdepartementet har bekreftet pågripelsen av Protasevitsj. Han har fram til nå levd i eksil i Litauen. Også kjæresten Sofia Sapega ble pågrepet, opplyser universitetet der hun studerer juss. De krever at hun løslates umiddelbart.

Lukasjenko og hans regime har slått hardt ned på all opposisjon. Lukasjenko kalles gjerne «Europas siste diktator» og har styrt landet i snart 27 år.

Journalist Protasevitsj har blitt stemplet som terrorist av regimet og ble satt på en liste over etterlyste i november 2020, ifølge den russiske tvkanalen Russia Today.