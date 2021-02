STERK VIND: Et telt har blåst over ende i teltleiren Kara Tepe på Lesvos. De neste dagene er det meldt ekstremvær på den greske øya. Foto: Privat

Ekstremvær i Lesvos-leiren Kara Tepe: Frykter at mennesker vil fryse i hjel

Leger uten Grenser, Røde Kors og Dråpen i Havet frykter at ekstremværet i Hellas kan ta livet av flere mennesker i flyktningleiren Kara Tepe på Lesvos.

Ekstremværet «Medea» har ført til minusgrader og kraftig vind i store deler av Hellas. Stormen vil også treffe flyktningleiren Kara Tepe på Lesvos.

Etter at flyktningleiren Moria brant ned i september 2020, ble en ny leir satt opp. Den nye leiren, Kara Tepe, ligger mer værutsatt.

Feltarbeider og barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk i Leger uten Grenser forteller at minusgrader er dårlig nytt i en leir som er konstant gjørmete og fuktig.

Hun frykter at flere mennesker kan fryse i hjel de kommende dagene.

– Vinden er ekstremt sterk her. Vi har tidligere opplevd, i gamle Moria, at folk har frosset i hjel og at folk har dødd av kullosforgiftning fordi de har prøvd å holde varmen. Vi håper ikke at det skjer, men det er klart, jo flere risikofaktorer du legger til, jo større er sjansen. Vi er redde for det, sier Brubakk.

Konstant vått og fuktig

Siden «EU-Tyrkia-avtalen» trådte i kraft våren 2016 har migranter og flyktninger måttet bli værende på greske øyer på ubestemt tid. Per i dag bor det 7000 flyktninger i Kara Tepe. 2500 av disse er barn.

Familiene i leiren lever i telt hvor de har rundt fire kvadratmeter hver til rådighet.

– Leiren er ikke knyttet til strømnettet. Folk prøver å holde varmen og varme opp teltene med små varmeovner, men det er veldig, veldig begrenset hvor mye det er mulig å holde varmen. Teltene er ikke godt nok laget for de vinterstormene og regnværet som kommer hit, som betyr at det blir kronisk fuktig her. Klærne som skulle ha holdt dem varme er våte og fuktige. Våre pasienter forteller at de sover med alt de eier på for å holde varmen. Og det var før minusgradene kom, sier Brubakk.

BEKYMRET: Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk følger opp barn i Kara Tepe. Hun forteller at mange av barna er svært bekymret for været og kulden. Foto: Leger Uten Grenser

Hun forteller at hun snakker med barna i leiren til daglig, og at mange av dem forteller at de er bekymret for at teltene skal klappe sammen.

– Noen netter når det er som verst, så sitter de med jakken og skoene på, klar for å løpe, fordi de er redde for hva som kommer til å skje. De har ingen områder som er gjørmefri eller trygge å leke på, og de sitter mye i teltene for å få tiden til å gå.

Brannskadede barn

Brubakk og kollegene behandler stadig brannskadede barn. Fordi Kara Tepe ikke er tilkoblet strøm, finnes det ingen andre varmekilder enn å brenne bål.

– For noen uker siden brant det ned et telt, fordi noen prøvde å holde varmen. Små barn snubler over de åpne ovnene, i et forsøk på å holde varmen.

BRANNFARLIG VARMEKILDE: Et barn varmer føttene på bålet i teltet. Foto: Privat

På grunn av coronarestriksjonene er flere av tilbudene i leiren utgått. Det finnes ikke skoletilbud.

Barnepsykologene i Leger uten Grenser hadde i løpet av 2020 notert seg 49 barn med selvmordstanker eller som hadde forsøkt å ta sitt eget liv.

Brubak forteller at hun daglig ser barn som er apatiske, og som har gitt opp. Barn i 8-årsalderen begynner å bruke bleie eller må bli matet av foreldrene fordi de gir opp.

– Det jeg ser nå i mye større grad enn før, er barn som henfaller til total apati.

Hun tar en pause.

– Været er ille, men det kommer på toppen av alt det andre som er ekstremt dårlig her.

En fryktelig situasjon

Trude Jacobsen i Dråpen i Havet forteller at temperaturen på Lesvos har falt kraftig det siste døgnet.

– Det er meldt ekstremvær over hele Hellas. I løpet av dagen har det kommet over nord og midtre deler av fastlandet, med snø og sterk kulde. Til tider har det også kommer mye snø.

På Lesvos og andre omkringliggende øyer er det veldig, veldig kaldt.

BEKYMRET FOR KULDEN: Trude Jacobsen i Dråpen i Havet er bekymret for ekstremværet de kommende dagene. Foto: Brian Cliff Olguin

– I morgen er det meldt veldig sterk vind, opp til 25 sekundmeter.

Dråpen i havet har et begrenset mandat, og per i dag har de kun tillatelse til at vaskeri-prosjekt hvor feltarbeiderne i organisasjonen hjelper innbyggere i Kara Tepe med klesvask. Organisasjonen vasker ca. 4500 kilo klær i uken på lokale vaskerier. Tidligere hadde den humanitære organisasjonen blant annet et prosjekt for mødre og barn, men dette tilbudet ble lagt ned på grunn av corona.

Kalde telt og frykt for corona-smitte gjør situasjonen i «den nye Moria-leiren» svært vanskelig, blant annet fordi Kara Tepe ligger mye mer værutsatt enn det Moria gjorde.

– Leiren på Lesvos ligger nede i vannkanten, og det er varslet at det kan komme syklonvinder og virvelvinder, så det ser ikke bra ut. Det er også meldt at det kan komme mye nedbør.

KALDT: Barn varmer hendene i Kara Tepe. Minusgradene og fukten gjør det svært vanskelig å holde varmen. Foto: Privat

Det kraftige regnværet gjør at det dannes små basseng rundt teltene i leiren. Jacobsen forteller at stormen trolig vil vare opp mot en uke.

– Det er en fryktelig situasjon, ikke bare på Lesvos, men også på Samos er situasjonen kritisk med kulden som kommer nå.

– De pakker seg inn i alt de har. Det er ingen steder å gå. Hele leiren er bare telt, sier hun.

Trippel-rammet

I likhet med Leger Uten Grenser og Dråpen i havet er Røde Kors svært bekymret for migrantene på Lesvos.

Organisasjonen mener at den nye teltleiren Kara Tepe kun er en midlertidig løsning som ikke holder en akseptabel humanitær standard.

– Dette er mennesker som er veldig traumatisert og har det allerede veldig vanskelig, og så vet vi også at coronasituasjonen har bidratt til ytterligere skepsis mot dem som trenger hjelp. Det er ikke systemer for at migranter faktisk får den helsehjelpen de skal ha og har krav på, sier seniorrådgiver i Røde Kors Morten Tønnessen-Krokan.

– Menneskene på Lesvos og på andre greske øyer er trippel-rammet. Og nå kommer denne kulden og dette ekstremværet i tillegg.

KREVENDE FORHOLD: Morten Tønnessen-Krokan er bekymret for de humanitære forholdene i leiren på Lesvos. Han mener kulden gjør de allerede vanskelige forholdene svært krevende. Foto: Privat

Det internasjonale Røde Kors jobber nå i Hellas for å gi mennesker grunnleggende varme og beskyttelse.

– De humanitære organisasjonene må gjøre det vi kan for å redde liv og helse nå, men dette er noe som greske myndigheter også har ansvaret for, sier han.

– Det er en vanskelig situasjon, og det er fortvilende.

Tønnesen-Krokan forteller at det i dag kommer færre flyktninger til Europeiske land.

– Det er viktig at Norge fortsetter å jobbe for en bedre ansvarsfordeling slik at vi sikrer at disse menneskene ikke blir strandet. Dette er håndterbart, sier han.

– Har gjort teltene vinter-sikre

Ifølge migrasjonsdepartementet i Hellas har myndighetene gjort det de kan for å klargjøre leiren for vinteren.

– Vi har gjort teltene vanntette og vi håper vi kommer oss gjennom vinteren på en god måte, sier migrasjonsminister Notis Mitarakis til den tyske avisen Zeit Online.

Han sier at det har vært vanskelig å utarbeide leiren mens folk for i den, og erkjenner at forholdene i leiren kunne ha vært bedre.

– Vår plan er å bygge fem nye, moderne leirer på de greske øyene slik at forholdene er bedre neste vinter, sier han.

På spørsmål fra Zeit Online om hvorfor folk må tilbringe vinteren i telt, og hvorfor det er mangel på toaletter og dusjer, viser han til at det er FNs høykommissær for flyktninger som koordinerer arbeidet med fasilitetene i leiren.

Ministeren er tydelig på at Hellas er i en presset situasjon.

– Andre europeiske land bruker måneder på å ta imot flyktninger fra de greske øyene, og vi er forventet å bygge en perfekt leir for 10.000 mennesker på et par dager? Du kan ikke forvente det fra noe land i verden, sier han.