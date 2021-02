TRE FINGRE: Flere tok ut til gatene lørdag for å protestere mot militærkuppet i Myanmar. De tre fingrene har vært et symbol på nettopp det. Foto: LYNN BO BO / EPA

Store protester i Myanmar – internett er stengt ned

Militæret i Myanmar har stengt ned internett for å hindre at folk kan planlegge store demonstrasjoner.

Natt til mandag norsk tid erklærte militæret i Myanmar at de har tatt over makten og erklærer unntakstilstand i ett år. Kuppet kom kun få timer før landets nyvalgte nasjonalforsamling skulle tre sammen for første gang.

Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant nærmere 80 prosent av setene som var på valg i det andre demokratiske valget etter nesten 50 år med militært diktatur.

Lørdag samlet flere tusen personer seg i Yangon for å protestere mot militærkuppet. Der gikk de gjennom gatene samtidig som flere busser tutet i hornet. Alt fra fabrikkarbeidere til unge studenter deltok med budskapet om å frigjøre de som blir holdt fanget av militæret.

Det til tross for at internett og sosiale medier som Facebook og Twitter er mørklagt over hele landet for å hindre nettopp protester.

«Militærdiktator, mislykkes, mislykkes; Demokrati, vinn, vinn» ble sunget mens tre fingre ble hevet i været av protestanter i Yangun lørdag.

Militæret i Myanmar har ikke kommentert protestene.

STORE STYRKER: Politiet i Yangun stiller med mange for å kontrollere protestene mot militærkuppet. Foto: YE AUNG THU / AFP

Ifølge BBC, som har gjengitt NetBlocks Internet Observatory, er det en tilnærmet fullstendig «blackout» på internett som resulterer i at antall tilkoblinger har falt til 16 prosent av ordinære nivåer.

Amnesty skal ifølge BBC ha kalt nedstengningen av internett som «avskyelig og hensynsløst».

– Som et lokalt selskap er Telenor Myanmar forpliktet til å følge lokal lov og må nå håndtere denne høyst uregelmessige og vanskelige situasjonen. Telenor har ansatte på bakken, og vår høyeste prioritet er å sørge for deres sikkerhet, skriver Telenor i en pressemelding lørdag morgen.

Aerobic-instruktør Khing Hnin Wai har gått viralt etter at hun postet denne videoen av militærkuppet i Myanmar:

NLD og Suu Kyi styrket med dette sin posisjon, noe som har gjort at militæret har følt behov for å ta avstand fra valget, mente professor Iselin Frydenlund ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo da hun pratet med VG tidligere denne uken.

– Militæret hadde nok tenkt at det skulle vinne, men det gjorde de ikke. Etter at NDL vant har de litt «trumpisk» sagt at de ikke kan godta valget fordi det har vært så mye valgfusk. Årsaken til at kuppet skjer i dag er at den nye demokratisk valgte nasjonalforsamlingen skulle møtes i dag, sa Frydenlund til VG.