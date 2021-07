GLAD FEIRING: Bildet av søstrene Bibaa og Nicole er tatt samme natt de ble drept. Foto: Metropolitan Police / PA Wire

Mann (19) knivdrepte to søstre – i pakt med en demon for å vinne i lotteri

Danyal Hussein (19) er funnet skyldig i de brutale drapene på Nicole Smallman (27) og Bibaa Henry (46). Han skal ha underskrevet en kontrakt i sitt eget blod om å ofre kvinner mot å vinne i lotteri.

Knivdrapene fant sted i Wembley Park i bydelen Brent i London 6. juni 2020. Bibaa Henry ble knivstukket åtte ganger og Nicole Smallman 28 ganger.

Da ingen av søstrene kom hjem etter å ha deltatt på en liten bursdagsfeiring i parken, dro deres nærmeste for å lete etter dem. To dager senere fant de kvinnenes solbriller og en kniv. Smallmans kjæreste fant deretter de to kroppene i vegetasjonen mens han var på telefonen med politiet, melder BBC.

DØMT: Danyal Hussein ble tirsdag funnet skylding i to drap. Foto: Metropolitan Police / PA Wire

Det ble funnet blod på åstedet – også fra drapspersonen. Rundt en måned etter drapene, fikk politiet beslektet DNA-treff på en prøve fra Husseins far, som var i registeret.

Overvåkningsopptak viste også at 19-åringen kjøpte et knivsett dagen før drapene.

Signert med blod

Da de ransaket 19-åringens hjem, fant de tre loddsedler brettet inn i et brev til en demon signert med blod. I brevet lover Hussein å ofre minimum seks kvinner hver sjette måned mot at han vinner i lotteriet Mega Millions Super Jackpot. I de ti dagene etter drapet brukte han over 160 pund på lodd og veddemål, men uten å vinne.

SØSTRE: Fra venstre: Bibaa Henry og Nicole Smallman. Foto: Metropolitan Police, AP

Etterforskningsleder Simon Harding har beskrevet den dømte som en «arrogant» og «ond» morder.

– Han har oppført seg som en tenåringsgutt, men han har begått noen av de mest brutale forbrytelsene vi har sett på mange år, sier han.

Radikalisert i det okkulte

Ifølge Guardia mener etterforskerne at Hussein har gjennomgått «en form for radikalisering» innen det okkulte på det mørke nettet. Da han var 15 gjennomgikk han et avradikaliseringsprogram i regi av myndighetene etter at skolen reagerte på materialet han søkte opp på deres datamaskiner, blant annet høyreekstremt innhold.

Etter dette var han flere ganger innom det forebyggende programmet Channel, men ble skrevet ut fra det i mai 2019.

GLADE: De to søstrene er beskrevet som «fulle av liv». Her er de på feiringen i parken på dagen før de ble drept. Foto: Metropolitan Police / PA

Ifølge etterforskerne, holdt han kontakt med andre på nettet om demoner og besvergelser. De fant også en lapp på rommet hans der han lover blodoffer til en demon mot at jenter på skolen skal bli forelsket i ham.

Guardian melder at politiet ikke har klart å få tilgang til all informasjonen på den dømtes beslaglagte enheter, angivelig blant annet på grunn av mangel på hjelp fra USA.

Danyal Husseyn på Wandsworth politistasjon da han ble arrestert 1. juli 2020.

– Det er ikke mye informasjon om hvordan han ble fascinert av demoner og det okkulte, for alt ble gjort bak lukkede dører på soverommet hans, sier Harding.

– Jeg antar at det er en annen form for radikalisering for ham når det kommer til hva han ser og hva han oppfordres til å se på det mørke nettet, men vi fikk ikke tilgang til kontoen hans, fortsetter etterforskningslederen.

Mor: Glad det ikke rammet flere

Kvinnenes mor, Mina Smallman, er erkediakon i Den anglikanske kirke. Hun hørte på detaljene rundt døtrenes drap i retten.

– Om noe godt kommer ut av dette, vil i det minste ikke ytterligere fire kvinner gå en lignende skjebne i møte i en såkalt pakt med en såkalt demon, sier hun i en uttalelse ifølge Guardian.

MOR: Mina Smallman møter pressen utenfor rettsbygningen Old Bailey i London tirsdag. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Dommeren i rettssaken har beordret en psykiatrisk evaluering av 19-åringen, samt en vurdering av hvordan hans autismespekterforstyrrelse påvirker ham, før domsavsigelsen 22. september.

Hussein har ikke selv villet vitne i saken og han hevder han er uskyldig i drapene. Hans DNA er funnet på kroppen til begge søstrene og på kniven funnet like ved dem. Da han fikk behandling på sykehus for kuttet i hånden retten mener stammer fra drapene dagen etter, hevdet han selv at han ble påført et kutt da han ble ranet med kniv.