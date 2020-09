BANNET: Fem papegøyer av typen «grå jako» ved dyreparken Lincolnshire Wildlife Park i England er fjernet fra besøksområdene etter at de begynte å banne til gjester og ansatte. Dette er et illustrasjonsfoto av «grå jako»-papegøyer tatt i Uganda. Foto: STR / X80002

Bannet mot gjester - fjernet papegøyer fra dyrepark

Fem papegøyer ved en dyrepark i England er omplassert etter at de begynte å banne til gjester.

Nå nettopp

– Det gikk helt over styr. De bannet alle sammen. Vi var litt bekymret for barna, sier sjef for Lincolnshire Wildlife Park, Steve Nichols til CNN, som først omtalte saken.

Det var ikke bare gjestene som fikk gjennomgå av de fem papegøyene.

– Jeg blir kalt en tykk «twat» hver gang jeg går forbi dem, sier dyrepark-sjefen.

– Kan finne på å si alt

Papegøyene Eric, Jade, Elsie, Tyson og Billy er av typen «grå jako» og ble gitt til parken fra fem ulike eiere i løpet av en uke. De tilbrakte en stund i karantene sammen, før de ble plassert ute i parken.

I løpet av kort tid merket de ansatte at papegøyene begynte å banne til hverandre.

– «Fuck off» er det mest vanlige. Det er veldig enkelt å lære. Men fuglene kan finne på å si alt du kan tenke deg, sier Nichols.

De fleste besøkende satte pris på de sleivete kommentarene fra papegøyene – men av hensyn til de yngre gjestene er gjengen nå splittet og fjernet fra parkens besøksområder.

– Gjestene svarte like mye tilbake, sier han.

De ansatte ved parken håper at oppførselen vil bedres når papegøyene ikke lenger er sammen.

Ikke første gang papegøyer banner

Det er ikke første gang dyreparken har fått inn papegøyer som banner.

– Det er ikke unormalt, og er kanskje noe som skjer tre eller fire ganger i året, forteller Nichols.

Men etter at coronakrisen kom, har flere enn normalt ønsket å donere papegøyer til parken, for å gi de mer plass å boltre seg på når eierne må være mer hjemme.

– Vanligvis tar vi imot én eller to papegøyer i løpet av to uker. I dag tok vi imot åtte, sier han.

Publisert: 30.09.20 kl. 18:49

