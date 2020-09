FORSVARTE SEG: – Vi satte i gang med innkjøp av utstyr over hele verden nesten umiddelbart, sa Donald Trump blant annet på pressekonferansen i kjølvannet av avsløringene i Bob Woodwards kommende bok. Foto: JONATHAN ERNST/Reuters

Joe Biden: – Han løy for oss i måneder

Joe Biden dirrer av harme etter at det i en bokavsløring kommer frem at Donald Trump bevisst villedet befolkningen om coronaviruset. Selv sier presidenten at det var fordi han ikke ville skape panikk.

Nå nettopp

«Donald Trump visste. Han løy for oss i måneder. Mens en dødelig sykdom drev gjennom nasjonen vår, klarte han ikke å gjøre jobben sin – med vilje».

Det skriver demokratenes presidentkandiatat Joe Biden på Twitter.

Også New York-demokraten Chuck Schumer og Hillary Clinton er opptatt av at presidenten med vilje løy

I nylig frigitte lydopptak kan du nå høre USAs president Donald Trump med egne ord fortelle hvordan han manipulerte USAs befolkning til å tro at coronaviruset var langt mindre farlig enn han selv visste det var.

Lydopptakene er publisert hos CNN, i forbindelse med journalist-nestoren Bob Woodward i Washington Posts kommende bok, «Rage» (sinne). Woodward er en av de to journalistene som sto bak avsløringene i Watergate-skandalen i 1974.

I et av opptakene forteller Trump på telefonen til Woodward at han er fullt klar over at coronaviruset er mye dødeligere enn et vanlig virus og at USA sto overfor en farlig pandemi. I en senere samtale, den 19. mars, skal Trump ha innrømmet at han helt bevisst nedtonet faren fra viruset.

«Jeg ville bagatellisere det, jeg ville ikke skape panikk», skal han ha sagt til Woodward.

Biden: Kunne spart 54.000 liv

– På den dagen vi i USA har 190.000 døde av covid-19, blir vi kjent med fra Washington Posts kommentator Bob Woodword, at fredag den 7. februar – på tape – sier Trump at han visste at covid-19 smittet gjennom luften. Han visste hvor dødelig viruset var. Han visste, og bagatelliserte det overfor Amerikas befolkning. Han løy om trusselen mot landet i måneder. Det var et svik på liv og død, sa Biden.

Han la blant annet til at om Donald Trump hadde reagert to uker tidligere, kunne 54.000 liv vært spart i USA, i mars og februar alene.

– De økonomiske kostnadene er enorme. Resesjonen er skapt av Trumps reaksjon, han er upassende til denne jobben, sier Joe Biden i en TV-sendt tale fra CNN.

Trump: Ville ikke skape panikk

Donald Trump holdt en kort spørsmål-svar-seanse med pressen onsdag kveld, norsk tid. Med skjerpet holdning lyttet han til spørsmålene fra journalistene:

– Har du forledet amerikas befolkning?

– Jeg vil ikke at folk skal være redde eller skape panikk. Vi ville vise ro og styrke. Det har vi gjort bra, veldig bra i forhold til mange andre land. Vi har gjort en strålende jobb, ikke minst med tanke på ventilatorer, og snart har vi en vaksine. Vi ville ikke hoppe opp og ned og rope at vi har et voldsomt problem, som gjorde folk redde, sa presidenten.

- Hvordan skal du forsikre Amerikas befolkning om at de kan stole på det du sier?

–Det siste du må gjøre er å skape panikk. Denne avskyelige situasjonen ble kastet på oss, sa Trump blant annet.

– Tar du i det hele tatt ansvar for de rundt 200.000 døde i landet?

– Hadde vi ikke reagert så rast kunne vi hatt millioner døde. Vi stengte tidlig og effektivt. Vi lærte sammen med verden, så åpnet vi opp. Nå vet vi hvem det angriper hvem som er sårbare. Men vi skulle ikke mistet noen. Kina slapp noe, men stoppet det ikke.

les også Cohen tror at Trump må i fengsel

Overrasket over at han sier det på bånd

Jan Arild Snoen, journalist og kommentator i Minerva, er overrasket over at Trump sier ting som vil sette ham i dårlig lys, når han vet at samtalen blir tatt opp.

– Trumps strategi er å benekte. Det kunne han gjort her, hvis det bare ikke var på tape. Det tyder på et overmot kanskje, sier Jan Arild Snoen.

Mange spør seg hvordan Donald Trump gang på gang kunne være så åpenhjertig når han var på tråden med Woodward.

Donald Trumps pressesjef Kayleigh McEnany hadde dette svaret på en pressebrief:

– Fordi han er den mest transparente president noensinne.

Ødelegger ikke for Trump

Snoen tror likevel ikke dette vil rokke spesielt ved presidentens oppslutning.

– Dette er en av hundre ganger vi sier at, nå, har han gått for langt. Jeg tror ikke det har noen effekt. Det har dukket opp ting han har sagt og ment i mediene i snart fem år, og jeg kan ikke se at dette skal forandre på dette.

– Men det er alvorlig og fremstår ikke bra at han visste tidlig i februar og så sier han noe annet i flere måneder etterpå, sier Snoen.

Jan Arild Snoen, journalist og kommentator i Minerva Foto: Minerva

– Nå nytter ikke «fake news»

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier sier hans første reaksjon er alvorlighetsgraden i det som kommer frem.

– Nå bekrefter president Trump at han på et tidlig tidspunkt var godt informert fra ekspertene om at dette var et ytterst farlig virus. Så sier han det motsatte offentlig. Det er fullstendig forkastelig. Det er helt avgjørende å spille med åpne kort og fortelle rene fakta, også om usikkerhet, som det ble gjort her hjemme. Det skaper tillit i befolkningen rundt tiltakene og også rundt ekspertene, sier Melby.

– Begynner nettet å snøre seg rundt Trump nå?

–Denne saken er nok enda alvorligere for ham, for her kan han ikke si at journalistene lyver. Her hører du ham selv si det han sier. Her nytter det ikke komme med at mediene er «fake news», som han ofte slipper unna med. Her er han fanget av sine egen ord, sier Melby.

Om tilhengerne, som vanligvis står last og brast med ham, trekker støtten etter dette, er imidlertid usikkert, mener Melby.

– Den store gruppen hvit middelklasse oppfatter ham som en beskytter av det de anser for sitt Amerika og sin kultur.

Publisert: 09.09.20 kl. 23:38