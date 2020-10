KAMPKLAR: Donald Trump under den første presidentdebatten mot Joe Biden tidligere denne uken. Foto: Julio Cortez / AP

Republikanere tar avstand fra Trump – igjen

Donald Trumps motvilje til å fordømme høyreekstremister under onsdagens presidentdebatt får mektige republikanere til å ta avstand fra presidentens uttalelser – for andre gang på to uker.

Fra den svært tilspissede og lettere kaotiske første presidentdebatten er det særlig ett øyeblikk som har vekket oppsikt både i kandidatenes hjemland, og utenfor USAs grenser:

Donald Trumps motvilje til å ta avstand fra den høyreekstremistiske gruppen Proud Boys.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell kaller det «uakseptabelt å ikke fordømme» disse grupperingene, mens en annen kjent partifelle, senator Lindsey Graham, tvitrer at presidenten burde «gjøre det klart at Proud Boys er en rasistisk organisasjon, og har en etikk som ikke stemmer overens med amerikanske idealer». Flere er enige i kritikken.

– Han burde bestemt ta avstand fra hvit makt-tilhengere, sier den republikanske senatoren Bill Cassidy.

Det republikanske kongressmedlemmet Tom Cole fra Oklahoma, som selv har urfolksbakgrunn, er enda en som reagerer, skriver New York Times.

– Det eneste han hadde trengt å si, er « det er ikke rom for rasediskriminering i dette landet», og være veldig klar på det, sier Cole.

REFSER: Det er «uakseptabelt» å ikke fordømme Proud Boys, mener Senatets flertallsleder, republikanernes Mitch McConnell. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Tatt som aksept

I debatten ble Trump spurt om han ville fordømme hvit makt-tilhengere og militsgrupper på ytre høyre fløy. Programleder Chris Wallace ga Trump flere sjanser til å ta avstand fra hvite nasjonalister, men Trump svarte unnvikende hver gang.

– Jeg er villig til alt. Jeg vil ha fred.

– Så gjør det. Si det, utfordret Wallace.

– Hva vil du kalle dem? Gi meg ett navn, kontret Trump.

– Hvite nasjonalister, svarte Wallace.

– Proud Boys, skjøt Joe Biden inn.

– Proud Boys, tre tilbake og stå klare. Men jeg sier dette: Noen må gjøre noe med Antifa, svarte Trump.

Medlemmer av ytre høyre-gruppen feiret i sosiale medier og tok svaret fra USAs mektigste som en slags aksept for det de gjør.

De høyreekstreme militsene har, sammen med andre likesinnede, ofte møtt opp for å konfrontere Black Lives Matter-bevegelsen i demonstrasjoner.

Se høydepunkter og analyser fra den første debatten her:

Uvitenhet

Trump ble etter debatten, og de påfølgende sterke reaksjonene, konfrontert med uttalelsen onsdag kveld norsk tid.

Da hevdet han, i motsetning til hva han gjorde i debatten, å ikke kjenne til gruppen.

– Jeg vet ikke hvem Proud Boys er, men hvem de nå enn er, så må de tre tilbake, sa han til journalister i Det hvite hus.

– Tre tilbake og la politistyrkene gjøre jobben sin, sa Trump da, ifølge NTB.

VENNER MED KRITIKK: I morgenshowet «Fox&Friends» blir vanligvis Trump omtakt som «vår favorittpresident», men denne gangen måtte han tåle kritikk fra programleder Brian Kilmeade (t.h.). Foto: Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

Andre gang

Selv Trumps alltid støttende venner i morgen-TV, programlederne i presidentens favorittprogram «Fox & Friends», synes Trump trådde feil denne gangen.

Programleder Brian Kilmeade sa at Trump «ødela den største muligheten i debattens historie» da han ikke fordømte den høyreekstreme gruppen, på tross av at presidenten fikk gjentatte sjanser av debattleder Chris Wallace.

Det har ikke gått mer enn en drøy uke siden sist flere kjente republikanere tok avstand fra uttalelser fra sin egen president. Da var det Trumps utsagn om at han ikke vil forplikte seg en fredelig maktoverdragelse dersom han taper valget, som fikk flere av hans egne partifeller til å si fra.

Publisert: 02.10.20 kl. 02:03