SUPERSNUSER: Hunden Kössi ble i vår omtalt som Finlands første «coronahund». Nå er den i arbeid ved Helsinki flyplass. Foto: Scanpix

Finland: «Superhunder» avslører coronasmitte

I løpet av sekunder kan hundene lukte seg frem til om mennesker er smittet av corona, hevder finske forskere.

Oppdatert nå nettopp

På flyplassen i Helsinki har de tatt i bruk menneskets beste venn for å bekjempe spredningen av coronaviruset.

Onsdag denne uken startet fire firbente, Kössi, Miina, ET, og Valo, i turnusarbeid på Helsinki flyplass.

Finland er det første landet i Europa til å ta i bruk hunder og deres gode luktesans til å spore coronasmitte, men flere land, blant andre Tyskland og Frankrike, arbeider med å starte opp lignende prosjekter.

PROSJEKT: I fire måneder skal trener Anette Kare jobbe med smittesporing sammen med hunden ET på flyplassen. Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ti sekunder

Pilotprosjektet, som drives av finske forskere, skal overvåke til sammen ti spesialtrente hunder for å lukte på, og avsløre, hvilke av flypassasjerene som er smittet av coronaviruset.

På kun ti sekunder kan hundene merke viruset, og hele prosessen tar mindre enn et minutt å gjennomføre, sier prosjektleder Anna Hielm-Björkman ved universitetet i Helsinki til The Guardian.

– Dette ser veldig lovende ut. Hvis det fungerer, kan det bli en god kartleggingsmetode også andre steder, som ved sykehus, pleiehjem og ved sportslige og kulturelle arrangementer, sier Björkman til avisen.

les også 12 spørsmål: Dette har vi lært om corona

Merker sykdom før ekspertene

Finske myndigheter finansierer prosjektet, som koster rundt tre millioner kroner. Det har lenge vært knyttet store forventninger til forskningen.

Allerede i mai skrev finske Hufvudstadsbladet om sporingshunden Kössis superfølsomme nese, som kan oppdage sykdommer lenge før legen og pasienten kan.

Kössi var Finlands første såkalte coronahund. Håpet var da at han og andre hunder kunne brukes for å bremse spredningen av Covid-19. Nå er altså arbeidet i ferd med å settes ut i praksis.

SNIFF: Supersnuseren Miina lukter seg gjennom svetteprøver fra passasjerer som ankommer Helsinki flyplass. Foto: Scanpix

Svetteprøve

Egentlig skulle hundene vært i gang med arbeidet på flyplassen i slutten av august, men juridiske utfordringer har bremset prosjektoppstarten.

Fordi loven ikke har noen omtale av coronahunder, var det uklart hvorvidt de firbente har lov til å snuse direkte på passasjerer i ankomsthallen.

Løsningen ble å bygge en teststasjon, der passasjerene tørker seg med en liten stoffbit, og dermed avgir en svetteprøve. Hunden får snuse på prøven, og dersom den oppdager viruset, gir den et tegn i form av et bjeff, et løft på en labb, eller den legger seg ned, skriver The Guardian.

Passasjeren blir deretter bedt om å ta en gratis nese- og halsprøve for å sjekke at hundens markering er korrekt.

I den første utprøvingen av hundene, på universitetet, var de i stand til å identifisere viruset i nesten 100 prosent av tilfellene, skriver avisen, og det selv dager før pasienten hadde utviklet symptomer.

Testperioden for prosjektet varer i fire måneder, før man tar avgjørelsen om bruken av «superhundene» skal videreføres i kampen mot coronaviruset.

Publisert: 25.09.20 kl. 07:52 Oppdatert: 25.09.20 kl. 08:02

Mer om Coronaviruset Helsinki Hund Sykdom Flyplass