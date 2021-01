KAN HAN BLI STERKERE? Joe Biden og amerikanere over hele landet følger utviklingen i Georgia tett tirsdag. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Valgthriller i Georgia: Her avgjøres Bidens politiske fremtid

ATLANTA, GEORGIA (VG) Kampen om Senatet er ikke avgjort onsdag morgen. 95 prosent av stemmene i Georgia er talt opp, og de demokratiske utfordrerne har fortsatt muligheten til å slå delstatens to sittende republikanske senatorer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det politiske USA biter negler, og fra kyst til kyst har millioner av amerikanere fulgt nattens opptelling tett.

Valglokalene stengte klokken 01 natt til onsdag norsk tid, men det er foreløpig ikke mulig å erklære noen vinnere av de to senatsvalgene i Georgia.

Der utfordrer demokraten Jon Ossoff den sittende republikanske senatoren David Perdue, mens demokraten Raphael Warnock utfordrer republikaneren Kelly Loeffler.

Valgdramaet i Georgia: − Jeg har ikke bestemt meg helt ennå

– Marginene der ute er syltynne, sier delstatens stemmesystemsjef Gabriel Sterling i en oppdatering rundt klokken 04 norsk tid, etter at 80 prosent av stemmene var talt opp.

DISSE KJEMPER OM SENATET: Øverst fra venstre: David Perdue, Jon Ossoff, Kelly Loeffler og Raphael Warnock. Foto: STAFF / Reuters

Etter at 95 prosent av stemmene er talt opp – rundt 4,1 millioner stemmer – leder demokratenes kandidat i ett av kappløpene, mens republikanernes kandidat leder i det andre, ifølge oversikten til New York Times:

Den demokratiske utfordreren Raphael Warnock har 50,23prosent av stemmene, mens den sittende republikanske senatoren Kelly Loeffler har 49,77 prosent av stemmene.

Den republikanske senatoren David Perdue har 50,19 prosent av stemmene, mens hans demokratiske utfordrer Jon Ossoff har 49,81 prosent av stemmene.

Avisen New York Times omtaler begge de demokratiske kandidatene som favoritter til å stikke av med seieren. En stor andel av stemmene som ikke er telt opp kommer nemlig fra fylket DeKalb. Dette er en forstad til storbyen Atlanta, der demokratene tradisjonelt står sterkt.

Det endelige resultatet er ikke varslet før onsdag formiddag lokal tid – onsdag kveld norsk tid.

LEDER KNAPT: Med 95 prosent av stemmene talt opp, leder pastoren Raphael Warnock med små marginer over den sittende republikanske senatoren Kelly Loeffler. Foto: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Derfor er senatsvalget avgjørende

På grunn av hvordan senatsfordelingen ble etter valget i november, har senatsvalget enorm betydning for Joe Biden, fordi det avgjør om Demokratene får kontroll i Senatet.

Om Perdue og Loeffler gjenvelges, får Republikanerne flertall med 52 mot 48. Om bare den ene gjenvelges, får de likevel flertall med 51 mot 49.

Om de taper og de to demokratene blir valgt, blir det 50 mot 50. Da vil visepresident Kamala Harris, som blir senatspresident, avgjøre med sin stemme ved stemmelikhet.

Lovendringer og budsjetter må godkjennes både av Representantenes hus og Senatet for å tre i kraft. Senatet må i tillegg godkjenne utnevnelser av ministre, dommere og en rekke andre viktige offentlige tjenestepersoner. Derfor, hvis Demokratene kontrollerer hele Kongressen, vil Biden få gjennom mye mer av sin politikk.

Mandag, under det siste valgkampmøtet i storbyen Atlanta i Georgia, gjorde den påtroppende presidenten Joe Biden det klart hvor mye valget betyr:

– Georgia, hele nasjonen ser mot dere. Makten ligger bokstavelig talt i deres hender, sa han.

Til sine tilhengere et valgkampmøte i byen Dalton, sa Donald Trump:

– Dette er siste sjanse til å redde det Amerika vi elsker!

Les også: Slik kan Kamala Harris bli enda mektigere

Under det «originale» senatsvalget i Georgia den valget 3. november, som pågikk samtidig som presidentvalget, fikk ingen av kandidatene til de to senatssetene over 50 prosent av stemmene.

I henhold til Georgias særegne regler ble det derfor en ny valgomgang der de to kandidatene med flest stemmer stiller i hvert av de to valgene. Det er disse valgene som nå er blitt avholdt.

– En vanskelig beslutning

– Jeg har ikke bestemt meg helt ennå. Dette er en vanskelig beslutning, sa 22 år gamle Donny Ngyuen til VG idet han var på vei inn i stemmelokalet i Antioch Baptist Church rett utenfor sentrum av Atlanta tirsdag formiddag.

Han og kameraten Andrew Corn (22) er enige om at dette er et viktig valg, selv om de ikke er enige politisk.

VAR USIKKER: Donny Ngyuen (t.h) var usikker helt frem til han kom inn i stemmelokalet. Her sammen med kompisen Andrew Corn. Foto: Thomas Nilsson / VG

Corn, som i presidentvalget stemte på Joe Biden, har bestemt seg for å gå for demokratenes kandidater. Nguyen, som stemte på Trump, har bestemt seg for republikanernes sittende senator David Perdue, men vingler mellom Warnock og den sittende senatoren Loeffler.

– Jeg synes det er mye som taler både for og imot begge kandidatene. Personlig synes jeg ikke noe om Loeffler som person, men jeg har mer konservative holdninger og jeg er definitivt ikke enig i Warnocks politikk. Skal jeg stemme for noen jeg virkelig ikke liker eller skal jeg stemme på noen jeg er uenig med?

Rekordmange forhåndsstemmer

Allerede kort tid etter at valglokalene var stengt og opptellingen skulle begynne natt til torsdag norsk tid, var noen tall allerede kjent: