KAN HAN BLI STERKE: Joe Biden og amerikanere over hele landet følger utviklingen i Georgia tett tirsdag. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Valget i Georgia: Her avgjøres Bidens politiske fremtid

Bare marginer skiller kandidatene idet Georgias velgerne går til urnene for andre gang på drøye to måneder.

Publisert: Nå nettopp

Mandag, under det siste valgkampmøtet i storbyen Atlanta i Georgia, gjorde den påtroppende presidenten Joe Biden det klart hvor mye tirsdagens senatsvalg betyr:

– Georgia, hele nasjonen ser mot dere. Makten ligger bokstavelig talt i deres hender, sa han.

Til sine tilhengere et valgkampmøte i byen Dalton, sa Donald Trump:

– Dette er siste sjanse til å redde det Amerika vi elsker!

Det politiske USA biter negler, og fra kyst til kyst vil millioner av amerikanere følge opptellingen tett de neste timene. Ingen tør å spå utfallet.

Derfor er senatvalget avgjørende

Under senatsvalget i Georgia den valget 3. november, som pågikk samtidig som presidentvalget, fikk nemlig ingen av kandidatene til de to senatssetene over 50 prosent av stemmene. I henhold til Georgias særegne regler blir det derfor en ny valgomgang der de to kandidatene med flest stemmer stiller i hvert av de to valgene.

les også Trump-velgere i Georgia: – Dette er et korrupt valg

Andre runde er i dag, tirsdag: Mot republikaneren David Perdue stiller demokraten Jon Ossoff, mens demokraten Raphael Warnock utfordrer republikaneren Kelly Loeffler.

På grunn av hvordan senatsfordelingen ble etter valget i november, har tirsdagens senatsvalg enorm betydning for Joe Biden, fordi det avgjør om Demokratene får kontroll i Senatet.

Om Perdue og Loeffler gjenvelges, får Republikanerne flertall med 52 mot 48. Om bare den ene gjenvelges, får de likevel flertall med 51 mot 49.

Om de taper og de to demokratene blir valgt, blir det 50 mot 50. Da vil visepresident Kamala Harris, som blir senatspresident, avgjøre med sin stemme ved stemmelikhet.

Lovendringer og budsjetter må godkjennes både av Representantenes hus og Senatet for å tre i kraft. Senatet må i tillegg godkjenne utnevnelser av ministre, dommere og en rekke andre viktige offentlige tjenestepersoner. Derfor, hvis Demokratene kontrollerer hele Kongressen, vil Biden få gjennom mye mer av sin politikk.

les også Trump presset valgansvarlig i Georgia: – Jeg vil bare finne 11.780 stemmer

Dødt løp

Ifølge statistikknettstedet Fivethiryeight er det svært jevnt mellom kandidatene.

I valget mellom Perdue og Ossoff viser de siste meningsmålingene at den demokratiske kandidaten Ossoff gikk fordi Perdue den 29. desember og nå leder med 1,8 prosent.

Også i det andre valget, mellom republikaneren Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock, har demokratene gått forbi. I siste meningsmåling, oppdatert den 4. januar, leder Warnock med 2,1 prosent.

Det er knyttet spenning til om Trumps omfattende forsøk på diskreditere valgresultatet fra november vil påvirke valgdeltagelse blant hans tilhengere.

Hva vet vi før valglokalene stenger?

Allerede før valglokalene stenger og opptellingen begynner natt til torsdag norsk tid, er det noen tall som allerede er kjent:

Tre millioner mennesker har allerede forhåndsstemt. Det er 40 prosent av alle registrerte velgere i hele Georgia, skriver The New York Times . Antallet velgere har økt enormt. I statens siste senatsvalg, i 2008, var det totalt 2,1 millioner mennesker som stemte.

Informasjonen om forhåndsstemmene viser, som meningsmålingene, at det er svært jevnt mellom kandidatene. Det er likevel flere tegn som er positive for Demokratene. Ifølge avisen har demokratiske velgere, i større grad enn republikanske, forhåndsstemt, sammenlignet med forhåndsstemmingen under presidentvalget. I Atlanta-området, som er Demokratenens viktigste base, har sett svært høy grad av forhåndsstemmer.

Selvom valglokalene stenger klokken 07.00 på kvelden i Georgia, kan det ta lang tid før resultatet blir klart. I presidentvalget tok det over halvannen uke før en vinner med sikkerhet kunne erklæres.