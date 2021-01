STORM: Twitterbrukere melder om kalde temperaturer og manglende strøm. Foto: EMILIO NARANJO / EFE

Kraftige snøbyger i Spania: Kulderekord og strømbrudd

Kraftige snøbyger gjør at borgermesteren i Madrid ber innbyggerne holde seg hjemme. Lenger nord i landet er det målt rekordkalde 34 minusgrader.

Publisert: Nå nettopp

Det er meldt store snøbyger i Spania de neste dagene. Bilder fra Madrid viser at snøen allerede har lagt seg – og innbyggere melder om strømbrudd og kaos.

Norsk statsmeteorolog Lars Andreas Selberg forteller til VG at været skyldes kraftig høytrykk fra Nordatlanteren, og at Spania blir liggende i kjølig luft.

– Det er ganske så kjølig mange steder, og prognosene sier at det skal bli verre de neste dagene, sier Selberg.

Twitterbrukere i Madrid melder om strømbrudd, og én av dem skriver at omkring 4000 personer er uten strøm i hovedstaden. Han etterspør tiltak fra myndighetene for å få strømmen tilbake raskt.

Borgermester i Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sier i en offentlig video at han er bekymret for sikkerheten til innbyggerne.

– Vi har satt inn alle nødvendige tiltak for å garantere sikkerheten de neste dagene, og anbefaler lokalbefolkningen å minimere reiser. Takk for samarbeidet, sier Martínez-Almeida.

SNØBALLKRIG: Utenfor slottet i Madrid har det snødd nok til at innbyggerne kan ha snøballkrig. Foto: SUSANA VERA / X01622

– Tung snø kan bidra til strømbrudd

Statsmeteorolog Selberg sier at prognosene viser at det skal fortsette å snø i Madrid utover helgen, og at det skal komme enda mer nedbør enn det som har kommet til nå.

Hovedstaden ligger høyt, og ligger utsatt til for stormer.

– Det er gunstige forhold for at det skal bli vintersituasjon.

Han forteller at tung snø kan bidra til strømbrudd og kaos i trafikken. Snøen legger seg over strømkabler hvis det er fuktig og tung snø.

– De er ikke vant til så store snømengder som vi er vant til. Det er fort gjort at det blir skikkelig «crazy» der, legger han til.

Det spanske statlige meteorologiske byrået AE MET melder også at det er gult og oransje farevarsel andre deler av landet.

De har delt et kart som viser hvor i landet det er størst fare.

FARE: De oransje delene av Spania på dette kartet har «høy risiko» for snøstorm, ifølge AE MET. Foto: Skjermdump, AE MET.

Rekordkulde i fjellene

Nyhetsdestinasjonen Express melder om at landet går gjennom rekordkulde med kraftig snø og isete vinder som tar temperaturene til minus 30 grader og lavere.

Nordøst i landet ble det målt kulderekord og −34 grader celsius onsdag. Området som satt kulderekord heter Clot del Tuc de la Llança og ligger høyt oppe i fjellene, på grensen til Frankrike.

Lars Andreas Selberg sier til VG at rekordkulden har forekommet i høyfjellet. I Madrid, der det er meldt om snøstorm og strømbrudd, er det omkring null grader.

Temperaturrekorden ble også bekreftet av AE MET.

«Utålelig grusomt»

En Twitterbruker beskriver det kalde været med strømbrudd som «utålelig grusomt», fordi vedkommende tror at mange ikke har muligheten til å holde varmen når det er så kaldt ute og strømmen er borte.

– Alternativ innkvartering bør gis til personer med helseproblemer. Vi bør forhindre at tusenvis av familier fryser, skriver Twitterbrukeren.

Brukeren publiserte også en video av snøkaoset i byen: