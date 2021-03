EFFEKTIV: Pfizer varsler onsdag i en pressemelding at vaksinen deres er hundre prosent effektiv mot coronasykdom i aldersgruppen tolv til 15 år. Foto: Lise Åserud

Pfizer: Vaksinen er effektiv for tenåringer

Pfizer-vaksinen er effektiv for tenåringer mellom 12 og 15 år, opplyser selskapet. De vil nå søke om nødautorisasjon i USA for bruk av vaksinen på aldersgruppen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser de i en pressemelding onsdag.

– Pfizer håper at vaksinering av denne gruppen kan starte før neste skoleår, sier direktør Albert Bourla i selskapet.

Fra før var det godkjent å bruke vaksine på alle over 16 år.

I en undersøkelse med 2260 deltagere mellom tolv og 15 år, var det 18 smittetilfeller i gruppen som fikk en placebodose og ingen smittetilfeller i gruppen som fikk vaksinen, noe som resulterte i 100 prosent effektivitet i å forhindre coronasykdom, skriver selskapet i en pressemelding.

De unge i studien meldte om samme bivirkninger som voksne: Smerter, feber, frysninger og utmattelse.

Forrige uke startet Pfizer og BioNTech undersøkelser av vaksineeffekten for barn i alderen seks måneder til 11 år.

Studien evaluerer sikkerheten, toleransen og immuniteten til Pfizer-vaksinen i to doser i tre aldersgrupper: barn i alderen fem til 11 år, to til fem år, og seks måneder til to år.

Det fem til 11 år gamle kullet startet doseringen i forrige uke, og Pfizer og BioNTech planlegger å starte doseringen for to til fem år gamle kullet, neste uke.