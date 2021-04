NEDSTENGT: Lørdag innførte Frankrike portforbud og stengte skolene i hele landet i tre uker. Foto: Jørgen Braastad

Sinne i Frankrike etter restaurant-avsløring: − Folk er dritt lei

Avsløringen om at restauranter har vært hemmelig åpne under nedstengningen av Frankrike har skapt stort sinne. Befolkningen mangler tillit, mener ekspert.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Restaurantene i Frankrike skulle ha vært stengt siden oktober, men et nytt TV-innslag viser flere hemmelige middager på luksusrestauranter i Paris midt i den nasjonale nedstengningen. Avsløringen har skapt et stort sinne i Frankrike.

Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, forteller at det har vært sterke reaksjoner på sosiale medier i helgen. Sammen med Geir Uvsløkk har han en podkast om det som skjer i Frankrike.

Han antar at myndighetene vil slå hardt ut på hendelsen.

Franskmenn mangler tillit

Frankrike er hardt rammet av pandemien og har for tiden høy smitte.

Søndag trådte nye restriksjoner inn i landet i et forsøket på å få kontroll på smitten. Da ble det innført nasjonalt portforbud og alle butikker og skoler stenges.

I hovedstadsområdet skal en innsatsgruppe på 6600 personer kontrollere at reglene følges, opplyser politiet i Paris.

Orban frykter at franskmennene mangler avgjørende tillit til myndighetene og smittevernrestriksjonene.

Han er klar på at det ikke bare er folk i den rike eliten som slurver med reglene. I tillegg nevner han flere ulovlige restaurantvirksomheter i andre byer.

– Dette er deres tredje lockdown, og folk er generelt dritt lei. Det som er mest bekymringsfullt er at stadig flere er skeptiske til tiltakene, og at det har kommet en konspiratorisk bevegelse som benekter at covid-19 er farlig. Dette sammen med de høye smittetallene er skremmende, sier Orban.

Dette er de nasjonale tiltakene i Frankrike Portforbud fra klokken 19.00 til 06.00.

Folk kan gå ut på dagtid, men ikke lenger enn 10 kilometer fra hjemmet sitt. Skal de bevege seg lenger, må de ha en attest.

Ingen reiser mellom ulike regioner i landet etter 5. april, såfremt de ikke er strengt nødvendige.

Butikker må holde stengt, bortsett fra apotek, matbutikker og lignende.

Barnehager, skoler og videregående skoler stenger i tre uker. Studenter får gå på universitetet én dag i uken.

Flere enn seks personer bør ikke samles utendørs.

Folk rådes om å holde to meter avstand. Franskmenn har lenge måttet bruke munnbind på jobb og i det offentlige rom. Regjeringen anbefaler ikke å bruke hjemmelagede masker, fordi de mener de er utilstrekkelige i møte med nye virusvarianter. Hjemmelagde masker har vært forbudt på skoler og i bedrifter siden februar. Vis mer

Han sier at det er vanskelig for myndighetene å føre en politikk som både er effektiv og som godtas av befolkningen.

– Det er det disse episodene viser oss. Folk er dritt lei og da prøver man å gå rundt loven. De rike gjør det. De mindre rike gjør det. Og ungdom, nevner Orban.

Han sier at situasjonen for franskmenn og nordmenn ikke kan sammenlignes.

– Vi har ikke egentlig hatt lockdown i Norge, fordi vi kan fortsatt gå ut. Vi har fortsatt bevegelsesfriheten. Når man blir frarøvet den så blir man oppgitt og rasende, sier han.

BEKYMRET: Førsteamanuensis i fransk samfunns- og kulturkunnskap ved høyskolen i Østfold, Franck Orban Foto: Privat

En eksplosjon i smitte

I januar trosset den franske presidenten Emmanuel Macron faglige råd da han ikke stengte ned landet på nytt, tross utfordringer med mutert virus. Den britiske varianten har spredd seg raskt på skoler, og søndag sendte myndighetene med å stenge skolene i tre uker.

Orban er usikker på om myndighetens nye tiltak er for strenge for befolkningen.

– Noe må de jo gjøre. De risikerer at sykehusene ikke kan ta imot pasienter. Allerede nå må pasienter fraktes til andre byer på grunn av sprengt kapasitet, sier han.

Tilliten blant befolkningen i landet vil være avgjørende.

– Tilliten i Frankrike til makthaverne er generelt sett lav, så de har en vanskelig oppgave foran seg. De skal beholde tilliten i en situasjon hvor tilliten er lav, sier Orban.

Hevder fransk minister var til stede

Eieren av restaurantene som har holdt åpent hevdet at en fransk minister var til stede og spist middag. Dette fikk samtlige ministere til å gå raskt ut og si at om man fant ut hvem vedkommende var skulle personen få bot og sparken.

Søndag startet påtalemyndigheten en etterforskning av saken.

Frankrike-ekspert George Chabert er ikke overrasket over hendelsen.

– Frankrike har sånne skandaler daglig, så man blir ikke overrasket, sier han til VG.

Vil ha navnene

Over helgen har svært mange franskmenn uttrykket sitt sinne over hendelsen på Twitter under emneknaggen #OnVeutLesNoms («vi vil ha navnene»). Det melder den franske radiokanalen Europe 1.

De vil ha navnene på menneskene som har vært på restaurantene som skulle vært holdt stengt.

Innenriksminister Marlene Schiappa sier at om ministere eller parlamentsmedlemmer har brutt reglene må de forvente å bli bøtelagt og straffet.